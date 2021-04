La lección de 'Sábado Deluxe' desmintiendo en directo los bulos de Dakota sobre la vacuna

A pesar de su divertida verborrea y de que su enfrentamiento con Kiko Matamoros dejó algunos momentos hilarantes, la visita de Dakota Tárraga a Sábado Deluxe también estuvo marcada por sus desafortunados comentarios sobre la vacuna de AstraZeneca.

Y es que la invitada, acostumbrada a no tener filtros, no mostraba reparos en difundir bulos sobre esta polémica vacuna, asegurando que "hay muchos muertos". "Yo no me quiero poner la AstraZeneca porque no quiero trombos. Y eso es verdad porque mi cuñada Ada es enfermera. Por una vacuna te puedes ver muerta", añadía.

Jorge Javier Vázquez, que intentaba hacerle ver que lo que comentaba era falso, le preguntaba sobre dónde había escuchado lo de las muertes, a lo que ella confesaba que "aquí, en Telecinco". Pero no solo eso, sino que animaba a su familia a no ponerse dicha vacuna. "Mañana llaman a mi madre y le digo que no se vacune", dijo.

Sin embargo, el programa estuvo rápido, e inmediatamente colocaba un rótulo que rezaba lo siguiente: "Por mucho que diga Dakota, no está demostrado que haya muertes en España por culpa de las vacunas".

Una forma de desmentir en directo las palabras de la exsuperviviente y toda una lección para muchos otros programas de televisión que en lugar de desmentir este tipo de informaciones, dan pábulo a quiénes las profesan replicando sus palabras sin contrastar. También el presentador le paró los pies, asegurando que era "imposible aceptar ese discurso".

Finalmente, la invitada se retractaba, pedía disculpas y reconocía que si le llamaran para ponerse la vacuna, iría. Sin embargo, el mensaje ya estaba dicho, algo que no pasó desapercibido en las redes sociales, donde Dakota recibió numerosas críticas.

Dakota: “Yo no me quiero poner la AstraZeneca porque no quiero trombos. Hay muchos muertos con esa vacuna. No mintáis”.



Un aplauso enorme al rotulista de #SABADODELUXE y a Jorge Javier y a Belén Esteban por callarle la boca.#rocioyrocioflores pic.twitter.com/XMztUTej99 — WONDER ARAN💚💜🏳️‍🌈🔻 👊🏻👊🏼👊🏽👊🏾👊🏿 (@tzantzi) April 24, 2021

El caso de Évole y Bosé

'Lo de Évole' con Miguel Bosé repite como lo más visto y 'Conexión Honduras' mejora sus datos

Jordi Évole entrevistaba en las dos últimas entregas de su programa a Miguel Bosé, uno de los rostros más polémicos de la actualidad por su postura negacionista sobre el covid-19. Una entrevista que, sin duda, ha dado mucho de que hablar.

Y es que muchos espectadores no entendían que se diera voz en televisión, en pleno prime time, a discursos tan peligrosos sobre algo que ha afectado a tantas personas. En este caso, era el propio presentador el que trataba de desmentir las afirmaciones erróneas del cantante, sin embargo, para muchos, el simple hecho que tuviera ese espacio era más que suficiente para condenar al programa.

Además, a través de las redes sociales del programa también se iban desmintiendo todas las mentiras que Bosé fue soltando a lo largo de la noche e incluso El objetivo, el programa que siguió a esta entrevista, contó con un plantel de expertos para poner algo de cordura.

Sin embargo, a pesar de que el programa no tuvo cortes ni se manipuló de ninguna forma, Bosé ha criticado duramente el trato recibido durante esta conversación, asegurando que "Évole creo unas encerronas muy incómodas".

La diferencia entre ambos programas es que anoche Sábado Deluxe se encontró con este discurso de forma espontánea, y su rapidez a la hora de desmentir las informaciones de Dakota, a través tanto del rótulo como del presentador, es toda una lección. En el caso de Lo de Évole, el programa sabía a lo que se enfrentaba.