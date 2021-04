Dakota reina en el 'Deluxe' y se enfrenta a Kiko Matamoros: "El silencio te favorece"

Dakota Tárraga era una de las invitadas del último Sábado Deluxe. La exsuperviviente acudía al programa de Telecinco para hacer frente a sus detractores y dejar claro que no le parece bien que Rocío Flores reciba un trato, por parte de los colaboradores de la cadena, que ella no ha tenido.

Y es que a Dakota no le gusta que le recuerden su pasado y que si lo hacen, no le tengan el mismo respeto que le tienen a la hija de Rocío Carrasco. Por ello carga directamente contra Alessandro Lecquio por sus duros comentarios hacia ella: "Dijo que si yo maltrataba a mis padres, a ver qué le hacía a mis compañeros de Supervivientes".

"Igual que piden respeto a hijos de, yo quiero que me tengan respeto. Cuando yo salí de Supervivientes tenía la misma edad que Rocío Flores, y a mí se me tildaba de maltratadora·, aseguraba Dakota. "Me toca la moral, se me ha tratado como una puta basura. No puede ser respeto para unos sí y para otros no", decía.

Sin embargo, si esta entrevista está dando que hablar es por el enfrentamiento entre la participante de Hermano Mayor y Kiko Matamoros. Y es que Dakota aseguraba que el colaborador era el menos indicado para hablar de la relación entre Rocío Carrasco y su hija por los problemas que este ha tenido en televisión con sus hijos.

Dakota VS Matamoros pic.twitter.com/iqD2IKQrr0 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) April 24, 2021

"A ti el silencio te favorece, caballero", repetía una y otra vez la invitada. "Yo a mis hijos les he perdonado", replicaba Matamoros. "Y yo te aplaudo desde aquí, pero a mí mis padres también", respondía entonces Dakota.

Sin embargo, el conflicto estaba lejos de llegar a su punto álgido. Y es que Dakota llegaba a decirle a Kiko que daba "vergüenza" por estar "con una niña de su edad". "Estoy con quien quiero y con quién me quiere", decía entonces el colaborador. "Pues tira con Antonio David… ah, no, que está vetado”, respondía Dakota, un momento que provocaba el aplauso de los espectadores en las redes sociales.

Tras este incidente, Kiko decidía abandonar el plató, aunque más tarde la invitada entonaba el mea culpa y pedía perdón a Matamoros por sus desafortunadas palabras.