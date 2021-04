Piden el despido de Kiko Matamoros por defender las agresiones de Rocío Flores a su madre

Noticias relacionadas Rocío Carrasco divide a Telecinco: los dos bandos enfrentados por la serie documental

A grandes rasgos, todo el universo de Sálvame apoya a Rocío Carrasco, y cree a pies juntillas todo lo que dice en la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Hay una persona, sin embargo, que pone en duda su testimonio, y que sale a defender, cada vez puede, a su amigo Antonio David Flores. Hablamos de Kiko Matamoros, quien fue trending topic ayer con la etiqueta #KikoMatamorosFueraDeLaTV.

En el programa se estaba hablando, como es habitual en las últimas semanas, de Rocío Carrasco, y de la condena que tuvo que afrontar Rocío Flores por agredir a su madre. Kiko quiso entonces defender a la joven, dando a entender que este tipo de situaciones violentas es algo normal.

“Es muy raro que una niña de 14 años le dé puñetazos a su madre, entonces tu argumento no me vale”, repriclaba Miguel Frigenti, queriendo que no se transmita como algo normal este tipo de situaciones. Matamoros, sin embargo, no cambiaba de parecer. “Ni es tan raro el conflicto de una adolescente con su madre porque es algo, desgraciadamente, bastante habitual con distintos niveles de agresividad, pero lo es”. “No es tan habitual”, insistía Frigenti.

Muy pronto Twitter se llenó con capturas de este momento, y comenzaron a criticar el discurso de Kiko Matamoros y a pedir su salida, no ya de Sálvame, sino de la televisión. Y es que, recordemos, también colabora en Sábado Deluxe y Viva la vida.

“Libertad para decir lo que quiera”

Recordemos que Kiko Matamoros ha estado alejado unas semanas de los platós tras haberse contagiado de coronavirus. El pasado viernes, tras regresar a la pequeña pantalla, quiso decir que se sentía muy a gusto trabajando para La Fábrica de la Tele, la responsable de Sálvame.

“Estoy muy orgulloso de trabajar en esta productora, y tengo libertad para hacer y decir lo que quiera”, afirmaba el colaborador, en referencia a las críticas que ya se vertían sobre él en las redes sociales. En ese sentido, Jorge Javier Vázquez le dijo a Kiko y al resto de compañeros que “no debéis preocuparos por lo que se dice en las redes sobre vosotros, solo son unos pocos... ¡las redes están para ligar, para nada más!”.