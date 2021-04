Rocío Carrasco divide a Telecinco: los dos bandos enfrentados por la serie documental

El testimonio de Rocío Carrasco en Rocío, contar la verdad para seguir viva ha derrumbado los cimientos de la prensa rosa, desvelando una versión hasta ahora desconocida de los 25 años de calvario durante su relación con Antonio David Flores y tras su separación.

Desde que se anunciara la emisión de esta serie documental, La Fábrica de la Tele se ha alineado claramente con la protagonista, adelantando que el formato desvelaría "la mayor mentira de la historia del corazón" y pondría en evidencia a una "industria cómplice" de ese engaño.

Al mando de ese frente de defensa de Rocío Carrasco han estado los dos presentadores del documental, Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, que han defendido sin cortapisas a la entrevistada tras conocer su versión. "Yo la noche del domingo al lunes no dormí pensando que tenía que presentar al día siguiente Sálvame con Antonio David como colaborador", confesaba la gallega este viernes, que ha defendido férreamente el derecho de Rociito a hablar en televisión porque es su "último cartucho" tras no recibir el respaldo de la justicia.

-Jorge Javier: “Yo siempre he apoyado a Rocío Carrasco”



BRAVO!!! pic.twitter.com/d4sQk2Nz19 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) March 17, 2021

Jorge Javier, por su parte, confesaba en Sálvame que en esta historia ha apoyado "desde el principio a Rocío Carrasco". Una idea que hace unos días desarrollaba en su blog de Lecturas: "En toda esta historia yo siempre he sido más de Rocío Carrasco porque siempre he pensado que un motivo debe haber para que una madre no esté físicamente al lado de sus hijos", escribía.

En líneas generales, los trabajadores de La Fábrica han seguido el mismo argumentario, aunque algunos de ellos han querido mostrarse cautos hasta que se emita la serie completa. Es el caso de Belén Esteban, que pese a que asegura creer a Rocío Carrasco en su relato sobre el maltrato de Antonio David, no puede evitar pensar en los hijos de la pareja, Rocío y David, y en la mujer del ex guardia civil, Olga Moreno, con quien la colaboradora tiene buena relación.

La que más se ha separado de la defensa incondicional a Rociíto ha sido María Patiño, que desde el estreno de la serie documental ha reivindicado una "verdad judicial" distinta a la relatada por la protagonista, así como algunos acontecimientos que, según ella, no son tal y como la hija de Pedro Carrasco relata.

Esa actitud de Patiño le ha costado numerosas críticas en redes sociales, por lo que le pasado lunes intentaba explicarse en Sálvame: "Tengo que decir que, por encima de todo, aunque está equivocada [Rocío] no rompe para nada la historia. Quiero empezar por ahí", aclaraba. Y es que la gallega no está de acuerdo con el supuesto silencio cómplice de la prensa y de Chayo Mohedano que narra Rocío. A pesar de todo, asegura que le parece "genial que se vea lo que se está viendo de Antonio David, porque esa es la realidad".

Algo distinta es la situación en la productora Unicorn Content, cuyos espacios son de corte más conservador y han divulgado un discurso más equidistante, incluso favorable a Antonio David Flores. Es el caso de Ana Rosa Quintana, quien estos días ha defendido el derecho del aludido a responder a Rocío Carrasco, además de afirmar que no se puede hacer un "juicio mediático" para condenar lo que no se condenó en los tribunales. "Nos vamos a encontrar con dos versiones. Una la ha ido dando poco a poco Antonio David Flores. La otra, la de Rocío, es pormenorizada, igual también haría falta la contraposición de esos episodios de Antonio David", ha aseverado en El programa de Ana Rosa.

Ana Rosa Quintana pide clemencia para Antonio David Flores



Fuente: Telecinco pic.twitter.com/dwqfeI660X — Minuto España (@minutoiberico) March 23, 2021

En línea con el discurso de Ana Rosa se ha situado también el conservador colaborador Antonio Rossi, uno de los más críticos con Rocío Carrasco. Rossi ha reiterado su confianza en la "acción judicial" y ha llegado a desvelar que estuvo presente cuando Rociito llamó a María Patiño para narrarle el episodio de violencia en el que Antonio David intentó tirarla por una ventana. "Lo contaba con frialdad", llegó a explicar para poner en duda el testimonio, una actitud que le ha costado numerosas críticas.

Otro formato de Unicorn que ha sido objeto de críticas por parte de muchos espectadores ha sido Ya es mediodía. Tras la primera entrega de la serie documental, el programa publicaba una encuesta en su página web para testar de qué lado estaba la audiencia. Una consulta que arrojó un resultado favorable para Antonio David, con un 59% de los votos, y que indignó a buena parte de la audiencia por banalizar con un asunto tan grave como el maltrato.

De esta manera, Telecinco se divide en dos bandos, siendo el mayoritario el de quienes apoyan a Rocío Carrasco tras conocer su testimonio. La Fábrica de la Tele, que se sitúa al frente de esa facción, ha promovido el respaldo a la protagonista contando con opiniones de expertas en violencia de género y realizando una tarea de concienciación en este asunto. Unicorn, por su parte, se aparta de esta postura e intenta adoptar una visión más equidistante, la cual se resume esta historia como la de "un matrimonio con muchos problemas".