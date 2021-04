De Chikilicuatre a Georgia: las letras políticas más polémicas de 'Eurovisión'

Bielorrusia intentaba presentarse a Eurovisión 2021 con una canción cargada de mensajes políticos. A través de la banda Glasy Zmesta y el tema IŽll teach you, el país pretendía acudir al Festival de la canción con un tema que criticaba abiertamente la oposición al presidente, Alexandr Lukashenko.

La canción del grupo era una sátira que aludía a las protestas opositoras que estallaron en el país tras las elecciones presidenciales de agosto de 2020, consideradas fraudulentas por la oposición y Occidente, y que dejaba frases como "yo te enseñaré a bailar al son de mi flauta, te ensañaré a morder el anzuelo, te enseñaré a andar por la cuerda floja, y estarás todo contento y feliz".

Finalmente, la Unión Europea de Radiofusión decidía descalificar al país alegando que "la canción pone en cuestión la naturaleza no política del concurso". A pesar de que la organización ofrecía al grupo cambiar de canción antes de la descalificación directa, estos presentaban un tema que seguía sin adecuarse a las normas del concurso.

Pero esta no es la primera vez que la UER rechaza una canción por su contenido político o pide modificaciones. Ya en 2009, el organismo rechazó el tema de Georgia, We don't wanna put in interpretada por Stephane & 3G, por interpretarse como un ataque al primer ministro ruso Vladimir Putin.

Meses antes de la celebración del festival, el 10 de marzo de 2009, la UER advertía a la televisión georgina que la canción incumplía con las reglas del concurso y solicitaba la modificación de la letra o un cambio de propuesta. Al día siguiente, la SSM anunciaba que no cambiaría ni la letra ni la canción al mismo tiempo que denunciaba presiones de Rusia a la UER. Finalmente, Georgia decidía no participar en el Festival de la Canción de Eurovisión 2009, quedando excluida de la primera semifinal.

Igualmente en 2005 la letra de la canción de Ucrania, Razom nas bahato (Juntos somos muchos), tuvo que ser modificada por hacer referencia constante a su presidente. "No a las falsificaciones, Yúshenko sí, ese es nuestro presidente, Yúshenko sí", rezaba una de las estrofas de la canción del dúo Greenjolly.

El mismo país volvía a ser objeto de polémica en Eurovisión 2016. El tema 1944 de Jamala, a la postre ganadora de aquel certamen, hacía referencia a la deportación de los tártaros de Crimea ocurrida en la década de los años 40 por la Unión Soviética a manos de Iósif Stalin a través de la historia de la bisabuela de la cantante.

Políticos y autoridades rusas acusaron a Ucrania de utilizar la canción para "ofender a Rusia" y "aprovecharse de la tragedia de los tártaros para imponer a los televidentes europeos una visión falsa de supuesto hostigamiento a los tártaros en la Crimea Rusa".

En este caso, la UER no pidió ningún tipo de modificación al considerar que no se saltaba las normas pues no incluía "discurso político". La polémica fue recogida por numerosos medios internacionales, como la BBC en Reino Unido o ABC, El Mundo y elDiario en nuestro país.

A veces, las modificaciones han tenido que darse en el propio título de la canción. Armenia tuvo que cambiar el título de su canción Don't Deny por el de Face the Shadow, ya que se creía que el primer título era una clara referencia a la matanza en masa de armenios durante la Primera Guerra Mundial que algunos países querían negar.

También España ha sido protagonista de estas polémicas. En 2008 Rodolfo Chiquilicuatre, cuya preselección ya estuvo cargada de polémicas, tuvo que rehacer su Baila el Chiki-chiki por sus referencias a líderes políticos a petición de la UER.

En este caso, los expresidentes del gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy eran nombrados en el tema. Finalmente, se decidió eliminar los apellidos para dejar tan solo los nombres.