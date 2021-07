Así es Natalia García, la hija de Ramón García y Patricia Cerezo, que acaba de alcanzar la mayoría de edad

Como ya hizo el año anterior, Patricia Cerezo (49 años) ha querido dedicar unas palabras cargadas de emotividad a su hija Natalia por su cumpleaños. A través de Instagram, la ya exmujer de Ramón García (59) ha compartido con sus seguidores un álbum de fotos que recopila momentos de su primogénita desde que era un bebé hasta la actualidad.

Esta vez, la fecha cobra especial importancia ya que este 2021 Natalia alcanza la mayoría de edad. Sus 18 años permiten despixelar su rostro y no hay duda de que ha heredado los bellos rasgos de su madre. Entre las instantáneas publicadas por la televisiva, se puede ver cómo han evolucionado facciones de su primogénita, que ha pasado de ser una niña de cara redonda a una esbelta mujer. Además, estas fotografías revelan otra pista sobre Natalia: el baile clásico ha formado parte de sus inquietudes a lo largo de su vida.

Patricia Cerezo, junto a su hija mayor, Natalia. Redes sociales

Patricia reflexiona en este escrito sobre lo que supuso el nacimiento de Natalia para ella: "18 años, mi vida, 18 años de ilusiones, de aprendizaje, de vivencias, de alegrías, de emociones, de retos… de vida. Feliz cumpleaños princesa. Hace 18 años hiciste realidad mi sueño de ser madre y desde entonces, he sido cada día más feliz a vuestro lado", revela la exazafata de televisión.

Este mismo texto permite conocer un poco más pormenorizadamente a la joven, ya que su madre -nadie mejor que ella- hace una descripción precisa de su personalidad: "Te has convertido en la mejor persona: la hija más maravillosa más sensible, divertida, empática, trabajadora, inteligente… tienes todos los ingredientes para ser feliz en esta vida y estoy segura de que los vas a aprovechar. Feliz cumpleaños mi Natalia García". La entregada mamá, finaliza el texto con una preciosa declaración: "Mientras tú seas feliz, mi vida será maravillosa. Te quiero".

Dejando a un lado el amor de madre, parece que los adjetivos que Patricia adjudica a su hija tienen visos de realidad. Como corresponde a la etapa que está viviendo, Natalia celebró el pasado mayo su graduación en el Colegio Británico de Madrid, donde ha cursado sus estudios y ha logrado que sus padres se sientan orgullosos de ella.

Así lo ha mostrado su madre, que también en esta fecha tan marcada quiso dedicarle un texto en el que destacaba el orgullo que siente por ella, la capacidad de esfuerzo de su hija y su sentido del humor. "Has logrado todo lo que te has propuesto y ahora empiezas la mejor etapa de tu vida. Enhorabuena Pimpi", tecleaba la televisiva, revelando el cariñoso apodo con el que se refiere a su hija en la intimidad. Junto a estas palabras la exultante madre compartía una foto del look que Natalia escogió para este evento tan especial. En la instantánea se aprecia el exquisito gusto que tiene la joven, que apostó por un vestido elegante, pero sin estridencias.

Natalia y Verónica, hijas de Ramón García y Natalia Cerezo, con su abuela. Redes sociales

Además de ser una estudiante sobresaliente, Natalia tiene tiempo para compartir con la familia, a la que está muy unida. Durante el confinamiento aceptó con responsabilidad las restricciones de movilidad, pero esto supuso para ella no tener contacto con algunos de sus allegados más queridos, como su abuela. Afortunadamente, este 14 de junio ha tenido lugar el especial reencuentro. Natalia, junto a su hermana Verónica (15) y su madre, se reunieron con su abuela. Las mujeres de la familia, todas ataviadas con mascarillas, disfrutaron de un reconfortante plan en familia.

Este verano, además, ha estado marcado para Natalia por el divorcio de sus padres, que tras 24 años de matrimonio han decidido poner punto final a su relación de pareja. Sin embargo, Patricia y Ramón han tratado de dotar la situación de cierta normalidad y han querido que sus hijas vivan estos meses sin grandes diferencias con su vida anterior. Natalia parece haberlo entendido y como otro año más ha disfrutado de sus vacaciones. Esta temporada ha viajado junto a sus amigos a Marbella y a El Algarve (Portugal), una desconexión merecida tras el intenso año escolar en al que los estudiantes de su edad se enfrentan.

