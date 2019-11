Ramón García, roto de dolor en el funeral de su padre

Ramón García (57 años) está pasando por sus peores días después de que esta semana perdiera a su padre, Ramón, que fallecía, a los 89 años, de muerte natural, como pudo conocer JALEOS. Al emblemático comunicador se le iba su referente, su guía. Y es que, tanto Ramón hijo, como la mujer de este, Patricia Cerezo (47), y toda la familia, mantenía una relación muy fluida y cercano con el patriarca del clan. Después de que la noticia viera la luz, han sido unos días y unas horas muy complicadas para la familia.

En las imágenes que se han facilitado del funeral se puede ver a un Ramón García, abatido, roto de dolor, y sin poder contener la emoción mientras recibe el pésame de todas las personas que se han desplazado al tanatorio en Bilbao. A su lado, igual de destrozada, la mujer de Ramón, Patricia, quien estaba muy unida a su suegro. El dolor es hondo. Precisamente, fue Patricia la encargada de comunicar la fatídica noticia a través de sus redes sociales.

Ramón García y su mujer recibiendo condolencias en montaje JALEOS. Gtres

"He tenido la suerte en esta vida de tener al mejor suegro del mundo. Desde el primer día que me conoció, hace más de 25 años, me ha tratado y querido como a una hija", comenzaba el emotivo texto de Cerezo, quien también perdió hace poco más de un año a su padre. "Quien le ha conocido sabe que no exagero al decir que Ramón es la bondad personificada. Siempre sonriendo, siempre amable, siempre cariñoso. Has sido mi debilidad querido suegro. Y la tuya, tus nietas. Te dejabas hasta despeinar por ellas, que tu hijo decía que jamás permitías que te tocaran el pelo, siempre tan impecable", añadía. Unas emotivas palabras que ha querido acompañar con varias imágenes del padre de Ramón García junto al presentador y sus nietas.

La publicación ya cuenta con miles de likes y un cúmulo de comentarios de apoyo. "Un abrazo a toda la familia", ha escrito la compañera y amiga de su marido, Anne Igartiburu (50). Otras personalidades como Genoveva Casanova (42) o Ana Obregón (64) también han querido dar el pésame a los García: "¡Por favor dale a Ramontxu el beso más cariñoso del mundo , y otro enorme para ti!", escribía la veterana actriz.

Para el padre del presentador Patricia Cerezo era como una hija. De hecho, la periodista lo sentía como su propio padre. "Me quedo con la tranquilidad de que te has ido en paz, que has tenido una vida maravillosa y, lo mejor de todo, es que estarás ahora con mi padre con el que tanto te reías. Qué alegría le habrá dado al verte. Te quiero, Ramón", se despidió cariñosa la periodista del padre de su marido. Ver esta publicación en Instagram He tenido la suerte en esta vida de tener al mejor suegro del mundo. ❤️ Desde el primer día que me conoció, hace más de 25 años, me ha tratado y querido como a una hija. ❤️ Quien le ha conocido sabe que no exagero al decir que Ramón, es la BONDAD personificada. Siempre sonriendo, siempre amable, siempre cariñoso. Has sido mi debilidad querido suegro. Y la tuya, tus nietas. 💕Te dejabas hasta despeinar por ellas, que tu hijo decía que jamás permitías que te tocaran el pelo, siempre tan impecable. Me quedo con la tranquilidad que te has ido en paz, que has tenido una vida maravillosa y, lo mejor de todo, es que estarás ahora con mi padre con el que tanto te reías. Qué alegría le habrá dado al verte. Te quiero Ramón ❤️ Una publicación compartida de Patricia Cerezo De Castellví 🍒 (@paticerezo) el 13 Nov, 2019 a las 12:29 PST Esta no es la única perdida a la que ha tenido que hacer frente el conductor de Grand Prix. Hace unos meses, Ramón rememoraba el peor momento de su vida: la muerte de su hijo. "Hay veces que te ocurre una desgracia y te toca hacer un directo, y haces el mejor programa de tu vida. Yo he tenido pérdidas personales, e incluso perdí un hijo haciendo un ensayo de un ¿Qué apostamos?", confesaba en el programa Lazos de Sangre. Su mujer, Patricia, perdió el hijo que esperaba de manera natural. "Hice el programa, mi mujer estaba sentada allí todavía antes de hacerle el legrado y mis padres estaban al lado. Yo hice el programa, y nadie se enteró", confesaba.

[Más información: Ramón García desvela uno de los momentos más duros de su vida: "Perdí un hijo"]