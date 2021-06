El alcalde de Chipiona explica la visita de Rocío Carrasco en el aniversario de la muerte de Rocío Jurado

Con motivo del 15 aniversario de la chipionera más famosa, Rocío Jurado, el ayuntamiento de la localidad gaditana ha realizado un acto institucional de homenaje a la artista en el cementerio de Chipiona y su alcalde, Luis María Aparcero, ha atendido a los medios confesando que "no es agradable recordar este día, pero bueno, tenemos que estar porque es un día señalado".

El sábado se celebró aquí una misa conmemorativa en nombre de Rocío, ¿este martes se repite porque es realmente el día?

Efectivamente. La asociación juradista decidió celebrar la misa el sábado porque ellos tenían más tiempo para poder venir ese día y nosotros institucionalmente hemos decidido celebrarlo hoy.

¿Cuentan con el apoyo de algún familiar?

Esto es institucional. Nosotros lo que hemos invitado es al pueblo de Chipiona que quiera venir. La familia lo sabe, lo conoce todo el mundo, se ha hecho público, pero no era la idea de traer aquí a toda la familia. El Ayuntamiento de Chipiona viene a hacerle un recuerdo a Rocío en este aniversario.

Rocío Carrasco en el cementerio de Chipiona.

Está aquí su hija Rocío Carrasco.

Pues sí, está. Está en Chipiona. Ella ha decidido venir hoy, no va a estar aquí con nosotros. Ella ha venido individualmente para no estar en el centro mediático de este encuentro. Y nada, está en Chipiona en recuerdo y encontrándose un poquito con la fecha histórica del fallecimiento de su madre entre otras cosas.

¿Ha podido hablar con ella?

Todavía no, pero sé que está aquí. Ella viene con una actitud más personal y menos mediática en este caso.

Quizá después de que todos los familiares estuvieran presentes el sábado, este martes era un día en el que ella podría haber mostrado su apoyo al ayuntamiento, a la ciudadanía.

Nosotros estamos aquí porque Rocío Jurado es La más grande, la más internacional y la más importante que tiene Chipiona y venimos a hacerle un homenaje a Rocío Jurado. Rocío Jurado era una mujer muy apasionada y tenía muchos grandes amores. Amaba Chipiona, a la Virgen de Regla, a su marido, a su otro marido, a su familia, a su gente pero a la que más amaba con diferencia era a Rocío Carrasco, eso está claro, que es su hija y con toda la situación que estamos hoy viviendo y estamos escuchando yo creo que es momento de apoyar a Rocío Carrasco por su sufrimiento, por lo que nos estamos enterando todos y por lo que ha pasado y esa violencia que se ha generado en su vida. Creo que es el momento de estar. Ella ya ha contado todo lo que tenía que contar y seguirá contando más en sus programas y nosotros institucionalmente apoyamos a Rocío Carrasco pero hoy estamos aquí con Rocío Jurado. Ahora vamos a ir al cementerio y le vamos a dedicar unas palabras a Rocío Jurado y en eso estamos.

Pero estando en Chipiona que no esté presente en el acto...

Estará y está con Rocío, con su madre, pero está en otra postura. Vamos también a respetar el duelo de cada uno y como tiene los sentimientos y las ganas que tiene uno de este momento. Está y estará y verá el monumento y estará, pero no aquí mediáticamente. Este ambiente quizá no le agrade en este momento porque no es importante. También quiero decir que aparte de eso, Rocío Carrasco ha sido la persona que su madre ha decidido que sea la heredera universal, eso será por algo ¿no? Gracias a Rocío Carrasco el museo se abrirá. Ella tiene un interés enorme en que se abra el museo de su madre y estamos trabajando con ella como heredera universal para que se habrá. También tengo que decir que el resto de la familia, todo el mundo al 100%, está a favor de que se abra el museo. Ahí hay una unidad bastante importante por parte de toda la familia.

Toda la familia en el homenaje a Rocío Jurado por su muerte. Gtres

¿Aprovecharán también para ultimar detalles del museo?

Hablamos todos los días del museo, hoy es el día de su madre y la vamos a dejar que esté con su recuerdo más que empezar a hacer gestiones administrativas con ella y molestarla. Pero hablaremos de algo de eso, seguro.

[Más información: 15 años sin Rocío Jurado: las 15 cosas que han cambiado radicalmente en su familia tras su muerte]