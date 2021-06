Heidi Klum denuncia a su padre ante la justicia: sabemos el sorprendente motivo

Las guerras familiares no entienden de dinero, fama o éxito, bien lo sabe la modelo Heidi Klum (48 años), que tiene un conflicto abierto con su padre que no cesa. A pesar de no tener relación con él, se ha visto obligada a denunciar a su progenitor Gunther Klum (75) ante la justicia y el motivo tiene que ver con su hija mayor, Leni (17).

Y es que la actitud de su progenitor ante el éxito de la top y sus hijos está muy lejos de alegrarse por ellos y mucho más cerca de querer sacar beneficio propio. Concretamente el hecho que ha propiciado la denuncia ante la justicia ha sido que Gunther ha registrado como marca el nombre de Leni, que además es menor de edad. Pero ha ido más allá y ha querido marcarse otro tanto: sabedor de que a la adolescente se la empieza a conocer en el star system por el apodo familiar de Mausekatze, ha registrado también este término.

Esta 'jugarreta' por parte de su padre ha dado lugar a que la alemana interponga una demanda, ya que considera que el abuelo de Leni está actuando contra los intereses de la menor. Si el juez le diera la razón, el ejecutivo de negocios podría llegar a abonar la cantidad de 250.000 euros e incluso podría llegar a entrar en prisión por un tiempo estimado en seis meses.

Heidi Klum y su hija Leni en Nueva York Gtres

Por el contrario, si la denuncia quedara sin efecto, si Leni quisiera usar algunos de estos dos nombres en sus trabajos publicitarios que ya empiezan a ofrecerle las marcas, una parte de los beneficios iría a parar al bolsillo de su abuelo. Este se defiende alegando que está en su derecho de actuar así ya que ha sido él la persona que se ha encargado anteriormente de registrar las marcas de la familia. El empresario argumenta, a pesar de que le une una relación nula a su hija y sus nietos, que tiene derecho a obtener sustanciosos dividendos de la incipiente carrera de su nieta.

A pesar de la gravedad de los hechos, este no es el primer escollo que la modelo y su padre encuentran en su relación. Ella tomó la decisión de desvincular al empresario de sus asuntos económicos, una decisión derivada de la sospecha de que él pudiera estar actuando de manera desleal -una intuición que más tarde se ha confirmado-. Lo hizo con la idea de salvar la relación para que sus ganancias no interfirieran con su relación familiar. Pero no salió bien y desde entonces la modelo tiene a su padre de frente

La 'top' alemana junto a su padre en una foto de 2007. Gtres

La adolescente ha heredado de su madre el don de enamorar a la cámara y ya ha hecho sus pinitos en el mundo de la moda. Precisamente ella ha sido su madrina en uno de sus trabajos más importantes hasta la fecha, pues juntas han protagonizado la portada de una importante publicación de moda. Justamente este incipiente interés de la industria por ella, es lo que ha puesto sobre la pista a su abuelo para beneficiarse de los futuros éxitos de Leni que según la prensa especializada pueden ser muchos.

Siguiendo la trayectoria de su madre, la joven se une a un grupo de modelos que han aprovechado el impulso de sus padres para hacerse un hueco en las pasarelas. Se trata de una lista exclusiva que engrosan nombres como Kaia Gerber (19), hija de Cindy Crawford (54) o LiLa Grace Moss (18), hija de Kate Moss (47).

