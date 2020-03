Heidi Klum y su marido, Tom Kaulitz, se separan a la espera de saber si tienen coronavirus

Heidi Klum (46 años) sigue muy preocupada por saber si tiene coronavirus o no. "Todo comenzó con un escalofrío, sensación de fiebre, tos, secreción nasal", explicaba la top model en sus stories de Instagram hace unos días. El martes 10 de marzo tuvo que dejar su programa, Got Talent porque no se sentía nada bien. Sin embargo, Heidi trató de realizarse el test para descubrir si padece la enfermedad o no pero le ha sido imposible durante varios días.

Una situación que le preocupó: "Me encantaría hacerme la prueba de coronavirus, pero simplemente no hay una aquí. Lo he intentado con dos médicos diferentes y simplemente no puedo conseguir uno".

Heidi Klum ha anunciado que ella y su marido podrían tener coronavirus.

A sus 46 años, Heidi Klum estaba pasando este duro trance sin su marido Tom Kaulitz (30) porque él estaba de gira... Una gira que le ha hecho regresar a casa porque se encuentra mal también. Puesto que no pueden saber todavía si están infectados ambos o alguno de los dos o no... Concienciados por ellos y para a otros tomaban una gran decisión han planteado quedarse separados: "Para estar a salvo".

"No queremos difundir gérmenes y arriesgar que otros se enfermen... incluso nosotros el uno al otro. Por mucho que quiera abrazarlo y besarlo, es más importante hacer lo correcto y no difundir", explicaba la modelo internacional que fue ángel de Victoria's Secret.

Después de varios días de incertidumbre, por fin este domingo han podido realizarse tan ansiada prueba para ver si tienen o no COVID19.

Como muchos otros, Heidi hace una gran reflexión en estos momentos tan de parar y pensar: "Son tiempos extraños... pero en esos momentos, recuerdas lo que realmente es importante, la gente que amas y mantenerlos a salvo". Muy concienciada comenta: "La distancia social es lo que todos necesitamos ahora mismo para ser ciudadanos responsables del mundo".

"Todos estamos juntos en esto y de nosotros depende proteger a nuestros seres queridos, y a nuestros vecinos y a nuestras comunidades. Por favor, escucha a las autoridades y quédate en casa si puedes y mantén las distancias con otras personas... especialmente si no te sientes bien", pide Heidi a sus 7 millones de seguidores.

Heidi Klum y su marido se han separado a la espera de saber si tienen coronavirus.

La que fuera pareja de Flavio Briatore (69) confía en el ser humano ante todo: "Veo todas las cosas hermosas que la gente está haciendo los unos por los otros en todo el mundo y eso me da esperanza".

La mujer de Tom Kaulitz incentiva a los followers desde su vídeo subido en blanco y negro y de cara a la ventana donde lo más importante son sembrar buenas intenciones de amor, positividad y vibraciones curativas: "Juntos podemos superar esto, pero tenemos que ser proactivos para que todos podamos tener un futuro brillante y saludable".

