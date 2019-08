Heidi Klum y Tom Kaulitz, todo sobre su segunda boda: del lujoso yate hasta su vestido

Si la primera vez que se casaron fue una boda íntima y con muy pocos invitados, esta vez han tirado la casa por la ventana y han contraído matrimonio a bordo de un lujoso yate de tres pisos, decorado con motivos florales. Heidi Klum (45 años) y Tom Kaulitz no han sido los únicos que han decidido casarse en este yate ya que antes de ellos se casó, entre otros rostros conocidos, la cantante Madonna (60).

Para la ocasión, la modelo alemana lució un vestido blanco con corte sirena de la diseñadora Alessandra Rich para la velada celebrada en un lujoso restaurante. Y en su gran día, Klum eligió un impresionante vestido con escote Bardot, acompañado de grandes volúmenes en mangas con flores amarillas, plateadas y rosas.

Además, a su look nupcial añadió unas joyas y un velo, pero decidió ir sin zapatos. En cuanto a él, optó por un traje blanco con una camisa de color azul acompañado de un pañuelo de bolsillo.

Ver esta publicación en Instagram We did it ❣️ Mr.&Mrs. Kaulitz ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Heidi Klum (@heidiklum) el 5 Ago, 2019 a las 6:11 PDT

Este es el tercer matrimonio de Klum ya que en un primer momento estuvo casada con el estilista Ric Pipino, posteriormente con el cantante Seal, con el cual estuvo desde el 2005 hasta 2014.

Heidi recordará las Navidades de 2018 como unas de las más especiales de su vida, y es que la top model dio la campanada anunciando que tanto ella, como su novio se casarían a lo largo de este 2019. Ambos lo anunciaron a través de sus respectivas cuentas de Instagram.

"He dicho sí", así anunciaba la modelo, a través de su perfil de Instagram, que el integrante de la banda alemana Tokio Hotel le pidió matrimonio y ella, como no podría ser de otra forma, aceptó a lanzarse a esta aventura después de unos meses juntos. Aunque los rumores sobre una posible relación empezaron a aparecer a finales del invierno de 2017, no fue hasta mayo cuando la pareja confirmó su historia de amor posando juntos en la alfombra de Cannes, en una de las citas a las que ella nunca falla.

Ver esta publicación en Instagram I SAID YES ❤️ Una publicación compartida de Heidi Klum (@heidiklum) el 24 Dic, 2018 a las 11:01 PST

Con este anuncio, la pareja acalló las voces de sus detractores que no veían con buenos ojos la relación de Heidi Klum con un chico 16 años menor, reivindicandose y siendo otro ejemplo más de que, cuando el amor es verdadero, la diferencia de edad no importa.

[Más información: Heidi Klum anuncia su boda con el guitarrista Tom Kaulitz]