Jorge Javier descubre en directo que es un paciente de riesgo en plena pandemia del coronavirus

Sálvame ha modificado su programación emitiendo un especial con motivo de la crisis del coronavirus, contando con varios expertos en su mesa de debate. Durante la emisión de este lunes el moderador ha sido Jorge Javier Vázquez (49 años). En un momento dado de su exposición, uno de los médicos ha puesto especial hincapié en la protección de las personas de riesgo, más afectadas por el COVID19.

Eso sí, el experto ha querido dejar patente que no solamente las personas mayores entran en la categoría de riesgo, también todos aquellos inmunodepresores, enfermos de cáncer o con patologías cardíacas. Ha sido precisamente en ese momento cuando Jorge Javier se ha alertado, recordando que tiene cuatro stent en la cabeza y en una de las venas que conectan con el corazón. Cabe recordar en este punto que se los colocaron tras la operación a la que fue sometido al sufrir un ictus durante el año pasado.

Jorge Javier en una imagen de archivo. Gtres

El doctor le ha confirmado que sí es una persona de riesgo, apuntando Jorge que no debería estar en el plató y preocupándose por la posibilidad de contagio. Pero el experto ha conseguido tranquilizarle, así como a los espectadores. De todas maneras el presentador se ha visto obligado a cancelar la gira de su función de su obra Desmontando a Séneca, así como tuvo que hacer el año pasado tras la enfermedad.

El ictus que le cambió la vida

Lo cierto es que la vida de Jorge Javier Vázquez cambió para siempre en marzo de 2019 cuando se anunció la peor de las noticias para él: era hospitalizado de urgencia en Navarra. Había sufrido un ictus y tuvieron que colocarle dos stent. Un gran susto que no fue repentino, sino que su cuerpo le fue dando pistas de su delicado estado. Días antes de tener que acudir a urgencias, Vázquez advirtió un fuerte dolor de cabeza que no se iba con el paso de los días, también anteriormente sufrió mareos en pleno directo en las galas de GH DÚO, episodios de desmayos y llegó a perder la conciencia durante varios minutos en otras ocasiones.

Jorge Javier en su cartel teatral de 'Desmontando a Séneca'.

Pero sin duda el aviso definitivo ocurrió durante un viaje a Marrakech en el que quedó inconsciente hasta el punto en el que se dio cuenta de que algo anormal sucedía. Al aterrizar en España fue al hospital y una prueba de escáner detectó lo peor: una mancha en el cerebro. Los médicos le insistieron en "vivir tranquilo, con calma y sin excesos ni agobios innecesarios", por eso permaneció un mes en la armonía de su hogar con sus galgos y su siempre fiel exnovio Paco. Y el 26 de abril volvió a los platós para presentar la edición más vista de Supervivientes. Todo parecía idílico hasta que el 15 de octubre tuvo que desvelar ante la audiencia una complicación de salud derivada de su ictus: "El pasado 10 de septiembre me sometí a una revisión rutinaria tras mi ingreso del mes de marzo. Los resultados de esas pruebas no han sido tan buenos como esperaba. De los dos stent que tengo hay uno que tiene un estrechamiento muy leve, de menos de un 15 por ciento".Y anuncio la posibilidad de tener que someterse a una segunda intervención: "La intervención consistiría en "colocar otro stent o una 'bolita' para abrirlo un poquito más".

Semanas después lo confirmaba: "Después de una prueba muy esperada me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre. No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones". Así fue y el 3 de diciembre ingresaba en el Hospital Sanitas La Moraleja para ser operado de nuevo. Fue un éxito y solo 30 horas después recibía el alta y posaba sonriente a las puertas del centro sanitario para los medios.

Hace solo unos días Jorge Javier vivía en sus carnes un auténtico deja vú. El presentador, filólogo y ahora actor ha tenido que cancelar el estreno de su obra Desmontando a Séneca. Una cancelación que se repite -pues ya ocurrió en su anterior gira- y que se produce en la misma época anual que su pesadilla del año pasado. Sin embargo, lejos de verse obligado a suspender sus actuaciones por algún problema en su salud la decisión se debe a la salud de todos, ya que el motivo no es otro que las restricciones que han sufrido los eventos culturales para evitar la expansión del coronavirus.

