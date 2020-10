Heidi Klum arrasa con su nuevo disfraz de Halloween: crea una película de terror para presentarlo

En el calendario anual de Heidi Klum (47 años) la fecha en la que se celebra Halloween está siempre marcada en rojo. Es una de las semanas más especiales para la top model porque desde hace 15 años se ha coronado como la reina de los disfraces más terroríficos. De hecho, se celebra un evento en su honor, del que es anfitriona, en el que siempre presenta sus increíbles y locas creaciones sobre su cuerpo que logran sorprender a todos. Pero este año, debido a la crisis sanitaria mundial, no tendrá lugar tal fiesta, por lo que Heidi ha tenido que ponerse más creativa de lo habitual.

Tras recibir estas últimas semanas millones de mensajes de fans de todo el planeta preguntándole 'Heidi, ¿de qué te vas a disfrazar este año?', la modelo se reunió con su equipo y tuvo una idea innovadora.

"Nos vamos a quedar en casa", exclamó. A muchos de sus colegas les sonó muy aburrido, pero cuando conocieron los detalles y supieron lo que Klum pensaba hacer en su 'casa', se pusieron manos a la obra.

La modelo ha basado su idea en el eslogan mundial que define este 2020: "Quédate en casa. Cuídate. Mantente sano y mantén sanos a tus seres queridos". Siguiendo esta premisa, la reina de Halloween ha tenido que crear una experiencia terrorífica dentro de su hogar, y, una vez más, lo ha conseguido.

Este año, el #HeidiHalloween se ha adelante un día, porque el proceso de creación ha sido muy largo y trabajoso. Todo ello se debe a que la modelo ha querido crear una especie de película, o mejor dicho, un cortometraje de 5 minutos de duración en el que presenta su disfraz -o más bien, disfraces- dentro de una trama de miedo.

Además, ha sido más especial que nunca porque han colaborado sus cuatro hijos, y de hecho son los grandes protagonistas del cortometraje. Leni (16) es la mayor y es fruto de la relación de la modelo con Flavio Briatore, exdirector deportivo del equipo Renault de Fórmula 1. Mientras, los otros tres vástagos, Henry (14), Johan (13) y Lou (10) nacieron de su relación con músico Seal, del que se separó en 2012 tras siete años de matrimonio.

También aparece en el terrorífico vídeo su actual marido, el guitarrista de Tokio Hotel Tom Kaulitz, a quien conoció en 2018 y con el que se casó el pasado verano.

La trama de la 'película' que se ha montado Klum transcurre en una gran mansión. Heidi, confinada, comprueba que haya papel higiénico de sobra en casa. Al ver el gran montón que hay se le ocurre disfrazar a sus cuatro hijos de momias. Todo va bien hasta que sus pequeños se han transformado en autéticas criaturas del mal y ella huye de ellos por toda la casa. Su esposo también es un zombie.

Para no ser capturada por todos ellos, decide camuflarse literalmente con las paredes y objetos de su casa. Así que se ve el cuerpo de Heidi completamente pintado de azul con estampado para fundirse con la colcha de su cama y también con los colores y formas de un panel de corcho colgado de una de las habitaciones. Pero todo esto no sirve de nada porque finalmente es captura. Pero... de repente, ¡despierta! Todo era una pesadilla, ¿o no?

Ver esta publicación en Instagram Can you see what this might be? 🎃👻🕷🕸 #heidihalloween2020 Una publicación compartida de Heidi Klum (@heidiklum) el 30 Oct, 2020 a las 1:28 PDT

Para realizar tales camuflajes, la modelo estuvo durante horas y horas tumbada, mientras su equipo de artistas y estilistas pintaban la totalidad de su cuerpo. Este proyecto se llevó a cabo hace días, ya que la producción del vídeo así lo requería.

