El 'renacer' de Chiara Ferragni: "Estoy en un nuevo capítulo de mi vida, reconstruyéndome como persona. Soy diferente"

El pasado febrero, en uno de los meses más convulsos de su vida, Chiara Ferragni (37 años) mantenía conversaciones con una empresa de belleza made in Spain, con el fin de convertirse en su embajadora. El proyecto se mantuvo en absoluta discreción hasta este lunes, 16 de septiembre, cuando la influencer lo ha presentado en los espacios de Wow Concept, en Madrid. Hasta allí se ha desplazado EL ESPAÑOL, siendo testigo del nuevo trabajo de la italiana.

Amable, cercana y especialmente cariñosa, Chiara Ferragni ha contado los detalles de su colaboración con Goa Organics, marca de belleza enfocada en el cuidado capilar y que acaba de lanzar su línea 'Manila'. "Amo Madrid, amo España. Es un honor estar aquí. Es muy emocionante. No han sido los meses más fáciles de mi vida, por eso lo valoro más", ha comenzado diciendo la empresaria durante su encuentro con la prensa.

Sobre su colaboración con Goa Organics ha reiterado que ha sido un "honor". Chiara se ha mostrado profundamente agradecida, pues la oportunidad le llegó en unas circunstancias personales y profesionales muy duras. "Comenzamos en febrero, uno de los momentos más difíciles para mí. Me dio confianza y energía. Es importante rodearse de buena gente", ha confesado la italiana.

Chiara Ferragni minutos antes de la charla con Goa Organics. Gtres

En cuanto a la colaboración, ha relatado: "Era una idea fresca y yo necesitaba esa energía. Ahora me encuentro muchísimo mejor. Y que ahora esté en España lo hace más especial". Sobre la marca y sus productos ha destacado sus ingredientes de calidad e incluso su atractivo packaging: "Nunca había tenido el pelo tan sano ni tan largo. Sus colores transmiten alegría y vida".

A lo largo de la charla, Chiara Ferragni ha subrayado lo mucho que le gusta España, sus rincones, su idioma y su gente. Incluso, ha confesado que "muchos momentos importantes" de su vida han transcurrido en nuestro país. "Ibiza es un lugar que está en mi corazón. Vengo todos lo veranos, aunque este ha sido un poco distinto porque me estoy separando", ha confirmado la italiana.

Sin mencionar a su expareja, el rapero Fedez (34), ha hecho mención con total naturalidad a su separación. Precisamente, el punto de inflexión en su vida que se producía el pasado febrero, mientras iniciaba conversaciones con Goa. Cabe puntualizar que poco antes de que Chiara aterrizara en Madrid, trascendía en los medios italianos que ya han comenzado los trámites de su divorcio.

El pasado febrero, Chiara Ferragni también afrontaba un sinfín de polémicas profesionales a causa del Pandoro Gate. La italiana, considerada la primera influencer del mundo, y la compañía Balocco, eran investigados por la Fiscalía de Milán por delito de grave estafa, debido a una colaboración entre ambas. Una gravísima situación que afectó su matrimonio y, profesionalmente, la forma de trabajar de la empresaria.

Chiara Ferragni con la nueva línea de Goa Organics. Gtres

"Si antes tenía cuidado con las marcas, ahora más. Me fijo en sus cualidades. Busco aquellas que representen mis valores y me representen a mí. Es fundamental que estén alineadas con mis ideas, que sean productos que me apetezcan, comprar y usar", ha explicado Chiara. En la misma línea, ha confesado: "Estoy en un nuevo capítulo de mi vida. Estoy reconstruyéndome como persona. Soy diferente".

Tras unos meses muy duros, la italiana disfruta de su 'renacer'. Tanto en lo profesional como en lo personal. A la Chiara del pasado le diría que no tema de tener inseguridades. "Las dudas te llevan a sitios y a probar cosas. Nadie tiene todas las respuestas ni sabe cómo acertar. A mí yo del pasado le diría que disfrutara de los buenos y los malos momentos. Me lo he repetido en estos últimos meses. Al final, en el fondo, todo tiene un sentido".

A día de hoy, su principal intención es mostrarse tal y como es. "Soy muy consciente de que sirvo de inspiración. Es una responsabilidad que me tomo muy en serio. En estos meses ha habido múltiples cambios en mi vida y he conocido mucha gente. Les sorprende cómo soy. Pensaban que era borde y es algo que aborrezco. Para mí la gente más importante es la gente educada", ha revelado.

Sobre lo ocurrido en estos últimos tiempos, promete que lo contará todo. "En estos meses ha habido mucho ruido y no he podido. Pero todavía no es el momento. Es muy difícil para mí, pero no ha llegado. Ya llegará y podré explicar lo que me ha pasado", se ha sincerado Chiara.

Chiara Ferragni en los espacios de WOW Concept. Gtres

"Después de este periodo en el que las relaciones han sido complejas", tal y como ella misma ha confesado, la italiana se siente "más adulta". Al futuro no le pide nada material. "Conocer más gente y mostrarme tal y como soy", ha insistido. "Quiero ser una buena persona, la mejor madre. Enseñar a mis hijos lo que sé, enseñarles valores y que hay que trabajar muy duro. Ser libre y tratar de ser feliz", ha añadido.

Chiara Ferragni, no obstante, busca centrarse en el hoy. "Durante mucho tiempo me he centrado en el futuro y me he perdido el presente", ha dicho minutos antes de finalizar su conversación en los espacios de Wow Concept, a propósito de su nueva colaboración con Goa Organics. Su mayor deseo es "ser feliz y estar tranquila sabiendo quién soy".