Los planes de Olga Moreno en medio de la polémica que vive Antonio David Flores

La serie documental Rocío: contar la verdad para seguir viva cayó como un tsunami en la familia Flores Moreno. Antonio David (45 años) perdió su empleo en Telecinco y, desde el pasado lunes, ha recibido una ola de comentarios negativos en su contra. Mientras tanto, su mujer y su hija, Olga Moreno (45) y Rocío Flores (24), no han emitido opiniones al respecto y han tratado de llevar su vida con aparente normalidad.

Olga Moreno, quien en los próximos días se marchará a Honduras como concursante de Supervivientes 2021, se está volcando de lleno en su negocio, una tienda de ropa ubicada físicamente en Málaga. Asimismo, en su socia y en toda su familia, quienes se han convertido en su principal apoyo en estos momentos tan difíciles para ella y su pareja.

En los últimos días, la mujer de Antonio David Flores ha sido vista frente a su tienda, Olé y Amén, limpiando los cristales. Se trata de un negocio donde en tiempos de sequía televisiva han trabajado tanto Antonio David como Rocío Flores. Este local malagueño, de hecho, se ha convertido en un filón muy fructífero que, lejos de dar pérdidas, ha reportado buenos resultados.

Olga Moreno, frente a su tienda Olé y Amén, en una imagen de 2015. Gtres

Por otro lado, Olga ultima algunos detalles antes de marcharse al mencionado país centroamericano. Y es que, pese a las dudas que han surgido en torno a su participación en Supervivientes 2021, la mujer de Antonio David ha decidido mantener los planes previstos desde un inicio por el bienestar de su familia. Así lo ha confirmado a JALEOS una fuente cercana: "Ella es una madraza, tanto con su Lola como con Rocío y David, y una mujer que siempre antepone a los suyos, y así lo hará esta vez. A su entorno no ha comunicado otra cosa que su viaje a Honduras".

Desde Mediaset también se sostiene que todo sigue según lo previsto y que pese a la polémica que vive su familia nada ha cambiado. "Ellos en estos días no hablan con nadie de estos temas, se ha impuesto un silencio, pero creo que sí irá. Hasta donde tengo entendido, irá a defenderla una amiga íntima tras lo de David", han explicado a este periódico. Por último, el abogado de Antonio David ha asegurado que el excolaborador solo demandará a la "cabeza pensante" de la serie documental, sin entrar a despejar la identidad de esa persona.

Olga Moreno y Antonio David Flores el pasado mes de febrero, en Madrid. Gtres

Posibles dudas

Aunque Olga Moreno no se ha pronunciado públicamente y lleva a cabo su rutina con aparente normalidad, María Patiño (49) comentó este viernes en Sálvame que la mujer de Antonio David ha tenido unos movimientos muy extraños con una mujer con la que su marido habría sido infiel a Rocío Carrasco (43).

De acuerdo con la colaboradora de televisión, Olga Moreno, a través de una amiga íntima suya, ha pedido el teléfono de Sonsoles, una persona con la que supuestamente Antonio David le fue infiel a la hija de 'La más grande'.

El impacto de esta información fue tal, que María Patiño recibió más información en directo por parte de Sonsoles. Esta mujer que se vincula con el ex Guardia Civil se puso en contacto con la periodista para decirle lo siguiente: "Te garantizo que Olga sabe que mi relación con David es real porque nos conocemos de siempre y teníamos amigos en común, incluso Olga fue a Chipiona algunas veces porque trabajábamos como camareras. Es más, cuando Olga empezó con él, sabía que nosotros estábamos juntos. No le importó en absoluto y desde entonces no nos hablamos".

