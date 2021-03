Karlos Arguiñano desvela el drama que vive su familia a causa de la Covid

Karlos Arguiñano (72 años) ha abierto su corazón durante su comida con María del Monte (58), Anne Igartiburu (52), Florentino Fernández (48) y Gonzalo Miró (40), en Dos parejas y un destino. El cocinero, quien se convirtió en el anfitrión de la última entrega del programa se mostró preocupado ante la situación que ha vivido su mujer, María Luisa, conocida por los suyos como 'Luisi', a causa de la Covid-19.

"Se está haciendo muy largo ya", comentó Arguiñano antes de desvelar que su esposa lo está pasando mal por el virus, ya que tiene mucho miedo y no quiere salir a la calle para evitar contagiarse. "Luisi, mi mujer, no sale de casa por la pena. Me dice 'tú sales mucho'", comentó el cocinero, haciendo alarde de su sentido del humor pero visiblemente preocupado por la situación que le ha tocado vivir por la pandemia.

Karlos Arguiñano, en el Festival de cine de San Sebastián 2020. Gtres

Anne Igartiburu, que demostró delante de todos los comensales la amistad que mantiene con Karlos Arguiñano, ha confesado que 'Luisi' siempre ha estado al frente de su hogar cuando su marido faltaba por trabajo. Él suscribió las palabras de la presentadora, haciendo la siguiente confesión: "Mi mujer ha sido capitana toda la vida".

Pero el complicado momento que vive 'Luisi' no es el único drama familiar que ha afectado a Arguiñano y a su familia. Durante el programa, el cocinero también desveló que, si bien sus hijos viven en la misma ciudad que él y su mujer, dese hace 11 meses no ha podido abrazar a sus nietos. Esto, de hecho, ha sido lo más difícil para el cocinero, quien con su larga experiencia ha aprovechado la oportunidad para mandar un consejo a todos los españoles. "Ahora que voy para los 73 años, ya os aviso, y más concretamente en este momento, aprovechad cada minuto de vuestra vida. No dejéis nada para mañana", expresó antes de empezar, ya más relajado, una de sus tandas de chistes.

Y es que, pese al difícil momento que está viviendo, el cocinero también dio espacio al humor. Así, hizo referencia al rumor que hubo hace años sobre que un supuesto romance con Anne Igartiburu, quien también lo recordó entre risas.

Exitosa familia

Karlos Arguiñano y María Luisa se casaron en 1974, cuando él tenía 26 años y ella 24. La esposa del cocinero proviene de una familia humilde que tenía una pescadería en la que ella trabajó antes de conocer a su marido.

En una entrevista al Diario Vasco, 'Luisi' narraba cómo ella y Karlos decidieron emprender en los años 80, cuando ya tenían dos hijos en común. "No teníamos un duro, pero un amigo nos prestó dinero y surgió la posibilidad de coger el castillo Aiala. Yo siempre he sido muy echada para adelante y nos arriesgamos. Trabajamos varios años muy duro y lo sacamos adelante", relataba.

Arguiñano y su mujer, María Luisa Ameztoy, durante un evento Gtres

Ya con seis hijos, Arguiñano recibió una oferta que cambiaría su vida y la de sus familias: trabajar en televisión. Esta oportunidad llegó en un momento en que el restaurante del chef pasaba por un mal momento y el matrimonio se planteaba el cierre. "La situación era difícil pero un día Karlos salió a la terraza y empezó a contar chistes. Se celebraba el Festival de Cine de San Sebastián y entre otros estaban Joan Manuel Serrat y un productor de televisión", contaba en la citada entrevista.

'Luisi' aseguraba que aquella noche estuvieron "todos riéndose durante horas". Y proseguía: "Al final el de la tele le dijo que hiciera un programa de humor pero Karlos le dijo que haría uno de cocina para enseñar a las señoras a cocinar. Estábamos a punto de cerrar y ahí empezó a entrar el dinero y pudimos pagar todo".

Pero no todo han sido alegrías para la familia Arguiñano Ameztoy. El pasado verano, durante su visita al programa El Hormiguero, el chef desveló que su mujer había sufrido dos abortos en los primeros años de su matrimonio. "Los dos primeros se nos murieron con siete meses. Nacieron muertos. Mi mujer lloraba y lloraba y yo animándola: 'Tranquila, que tienes un pedazo marido, esto lo vamos a volver a intentar las veces que haga falta'", afirmaba.

[Más información: La receta del éxito de Karlos Arguiñano fuera de la televisión: desvelamos sus millonarias cuentas]