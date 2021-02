Muere el padre de Loreto y Marta Valverde a los 91 años a causa de una neumonía

El 16 de febrero ha sido un día muy triste para la familia Valverde tras el fallecimiento de Lorenzo Valverde a los 91 años de edad. Convertido en uno de los artistas de teatro musical más conocidos de España, y padre de las actrices Loreto (54) y Marta Valverde (58), Lorenzo ha dicho adiós debido a una neumonía unilateral que no ha podido superar. Los restos del artista serán incinerados en el mismo hospital y, posteriormente, trasladados al tanatorio de San Isidro, en Madrid.

Como no podía ser de otra forma, sus hijas están abatidas tras la pérdida y han utilizado las redes sociales para mostrar el gran amor que le profesaban. "Mi papi de mi alma, hoy se ha bajado el telón de tu vida, gracias por todo lo que me has enseñado y lo que hemos disfrutado de ti toda tu familia, amigos y compañeros. Tu sentido del humor, tus ganas de disfrutar de la vida con las pequeñas cosas, tu humildad, tu arte y, sobre todo, tu voz siempre me acompañará. Espero seguir tu ejemplo, mi papi. Te quiero y te querré hasta volvernos a encontrar. DEP, don Lorenzo Valverde", ha escrito Marta Valverde.

Siempre al lado de su padre en diferentes momentos de su vida, Loreto publicó una bonita fotografía junto a su padre en Instagram el pasado 1 de enero, una publicación en la que también se podía leer un bonito mensaje. "Pues con nuestras manos entrelazadas nos hemos marcado un dúo a voces el papi y yo con el Danubio azul del concierto de Viena de ole. Don Lorenzo no ha perdido ni un ápice de su musicalidad, maravilloso seguir escuchándole cantar. Hemos sido fieles a nuestra cita con La 1 de TVE, como todos los 1 de enero, ¡por muchos más juntos!".

También Yolanda Rubio, la representante de las hermanas Valverde, se ha querido despedir del patriarca de la familia: "Nos ha dejado el gran actor y buenísima persona LORENZO VALVERDE, en mayúsculas porque era muy grande en todos los sentidos. Para él el trabajo era respeto, responsabilidad, pasión. Siempre llegaba el primero al teatro y el último en irse". Nacido en 1929, Lorenzo debutó como cantante en los años 60. Cantó junto al grupo Los Trovadores y cosechó grandes éxitos en solitario, como Ten piedad o La luna tiene dos caras. El artista participó en el Festival de Benidorm, donde quedó en segundo puesto en 1963, e interpretó, además, la versión española de la película 55 días en Pekín.

Para Lorenzo Valverde supuso un aciago mazazo a su esposa en 2012, era su mujer y su mejor amiga, como él mismo decía. Tras esta irreversible pérdida, fue cuando sus hijas le rindieron una sorpresa en televisión en 2015: "Te lo mereces principalmente como padre y fundamentalmente todo lo que nos has enseñado como profesional, te admiramos, te queremos". Tuvo lugar en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez (50), Hay una cosa que te quiero decir.

La unión de Marta y Loreto

Hablar de Loreto Valverde es hacerlo de televisión, de cine y de espectáculo. Nacida en el seno de una familia de artistas, hija del cantante Lorenzo Valverde y de Ángeles Martín, y hermana de la también actriz y cantante Marta Valverde, Loreto estaba destinada a triunfar. Siempre ha estado muy unida a su hermana Marta. En 2018 ambas hermanas reaparecieron en el programa de Carlos Sobera (60), Volverte a ver. Se trataba de una sorpresa de Marta a Loreto, para darle las gracias por lo fuerte que fue tras ser diagnosticada de cáncer de mama.

La familia Valverde pasó por un duro trance durante esos años. "Creo que te mereces un homenaje, un reconocimiento por lo valiente y lo fuerte que estás siendo", aseguraba Marta mientras Loreto no podía evitar que se le escaparan las lágrimas de emoción. "Porque nos han dado ánimo tú a nosotros en los momentos más difíciles, después de lo que le pasó a la 'mamina' y lo que hemos pasado con 'el bicho', que has podido con él y nunca te has venido abajo, al revés, siempre dándonos ánimo", añadía la hermana mayor en referencia a la pérdida de su madre a causa de una caída y, poco después, el diagnóstico de cáncer de mama a Loreto.

Una etapa que no hizo más que unirlas aún con más fuerza y demostrar lo fuerte que es para toda su familia. "Has sido un ejemplo, las niñas no se han venido abajo porque tú has sido una mujer súper entera y, lo que digo siempre, que eres el mejor regalo que me ha dado la vida", añadía Marta. "Estaba en el coche con mi marido y con mis hijas. Me llamó mi doctora y me dio la noticia y ese momento, no sabes cómo reaccionar, es terrible. Te cuesta asimilarlo y me ha tocado a mí igual que le podía tocar a otro", contaba Loreto.

