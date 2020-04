Qué fue de Loreto Valverde, la presentadora y actriz de risa contagiosa que un día desapareció de la tele

Hablar de Loreto Valverde (53 años) es hacerlo de televisión, de cine y de espectáculo. Nacida en el seno de una familia de artistas, hija del cantante Lorenzo Valverde y de Ángeles Martín, y hermana de la también actriz y cantante Marta Valverde (57), Loreto estaba destinada a triunfar. No podía ser de otra forma y así lo ha demostrado a lo largo de su prolífica y extensa carrera. Debutó siendo muy joven en espectáculos de renombre como Por la calle de Alcalá o Con la vida del otro, entre otros.

Su primer contacto con el mundo de la televisión se produjo en el programa deportivo Estudio Estadio, de TVE, en el que intervino como azafata durante unos meses en 1989, un año después de debutar en el cine. Loreto Valverde, desde muy joven, ya había tocado todos los palos. También ha grabado dos discos con su hermana Marta: Caramelo y Ángelo. Ambas fueron finalistas en el Festival de Benidorm de 1993, con la canción Enamoradas del mismo sueño.

Sin embargo, su mejor época estaba por llegar: los años noventa fueron para Loreto de vinos y rosas. Se la pudo ver en varios programas de entretenimiento, como Qué gente tan divertida, Goles son amores con Manolo Escobar, Risas y estrellas con Paloma Lago (52)y José Luis Moreno (73), o Humor se escribe con Hache, ya en el año 2000.

Ya su nombre se había colado en los hogares españoles. Vendrían años de mucho trabajo y de exposición pública y en 2004 se enroló en el reality La Granja de Antena 3, de cuya edición se convirtió en la ganadora. Si hay una cualidad que siempre la ha hecho singular es el peculiar tono de su risa, que le hizo granjearse el cariño del público. En los últimos años sus apariciones en televisión se han reducido al máximo -tan solo en 2018 acudió como invitada a Volverte a ver- y a nivel de teatro se subió a la tablas junto a su hermana en 2017. No obstante, antes de llegar al presente, volvamos al pasado.

Además de sus trabajos como actriz en películas como Superagentes en Mallorca y ¡Ja me maaten…!, y después de una época alejada de pantalla y de tener a su primera hija, en 2004 fichó como presentadora en el Canal 7, sustituyendo a Leticia Sabater (53), para el programa Mentiras Peligrosas. Ya en 2007, después de dar a luz a su segunda hija, retoma su actividad de la mano de Antena 3 y Canal Nou, presentando diferentes galas, y en 2008 pasó a formar parte de la sección de sketches de Noche sensacional, programa en el que permaneció hasta 2011.

En los años 2010 y 2011 participó en gira con dos obras, Desnudos en Central Park y Sonrisas y lágrimas, ambas de Jaime Azpilicueta. En 2015, unos pocos años después de perder a su madre, las hermanas Valverde quisieron homenajear a su padre, Lorenzo, en el especial de Año Nuevo del programa Hay una cosa que te quiero decir, de Telecinco. En los últimos años Loreto y su hermana Marta han estado volcado en el teatro. De hecho, en 2017 se las pudo ver sobre las tablas en Menopause, el musical.

En 2018 ambas hermanas reaparecieron en el programa de Carlos Sobera (59), Volverte a ver. Se trataba de una sorpresa de Marta a Loreto, para darles las gracias por lo fuerte que fue tras ser diagnosticada de cáncer de mama. La familia Valverde pasó por un duro trance durante esos años. "Creo que te mereces un homenaje, un reconocimiento por lo valiente y lo fuerte que estás siendo", decía Marta al otro lado de la pantalla del plató, donde Loreto no podía evitar que se le escaparan las lágrimas de emoción.

"Porque nos han dado ánimo tú a nosotros en los momentos más difíciles, después de lo que le pasó a la 'mamina' y lo que hemos pasado con 'el bicho', que has podido con él y nunca te has venido abajo, al revés, siempre dándonos ánimo", añadía la hermana mayor en referencia a la pérdida de su madre a causa de una caída y, poco después, el diagnóstico de cáncer de mama a Loreto.

Una etapa que no hizo más que unirlas aún con más fuerza y demostrar lo fuerte que es para toda su familia. "Has sido un ejemplo, las niñas no se han venido abajo porque tú has sido una mujer súper entera y, lo que digo siempre, que eres el mejor regalo que me ha dado la vida", añadía Marta. "Estaba en el coche con mi marido y con mis hijas. Me llamó mi doctora y me dio la noticia y ese momento, no sabes cómo reaccionar, es terrible. Te cuesta asimilarlo y me ha tocado a mí igual que le podía tocar a otro", contaba Loreto.

Y a pesar de los primeros momentos de miedo y desconcierto, Loreto decidió que no podía rendirse ante esa situación, sobre todo, por su familia y sus hijas, Judith y Ruth. "He tenido muchos momentos de bajón, sobre todo al comenzar los tratamientos, pero mi hermana ha estado ahí desde el minuto uno", explicaba. Y es que la barcelonesa contaba que al principio no supo cómo transmitirle la situación a sus hijas, en especial a la pequeña, que apenas tenía un año y medio. "La mayor es mayorcita para entenderlo, pero la pequeña es que iba a hacer dos años en agosto, era muy pequeña para explicarle estas cosas.

Al principio no se lo conté", relataba. Tras superar la primera operación, Loreto decidió explicarle que la situación cuando entendió que la pequeña oiría la palabra 'cáncer' en algún momento. En la actualidad, Loreto está confinada en su casa como el resto de los españoles como consecuencia del coronavirus y a la espera de que todo vuelva a la normalidad para regresar al trabajo con más fuerza que nunca.

