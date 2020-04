Qué fue de Carolina Ferre, la estrella de la televisión que lleva dos décadas buscando el éxito

Carolina Ferre (45 años) fue uno de los rostros más prometedores de la televisión española en la década de los 2000. Tras despuntar como presentadora en la autonómica Canal 9, esta alicantina fichaba por Telecinco en 1999 para presentar Fiebre del domingo noche junto a Juan y Medio (57). Aquel sería el primero de sus muchos trabajos en la cadena.

Su carrera seguiría vinculada a la compañía de Paolo Vasile(67) con proyectos de gran peso. Sin duda, 2003 se convirtió en su año más fructífero: fue presentadora sustituta de Emma García (46) en A tu lado, presentó los resúmenes de Gran Hermano 5 y los debates de la primera edición de GH VIP. Como broche de oro, fue la encargada de dar las Campanadas de ese año junto a Manel Fuentes (49) desde Barcelona.

En 2004, con la polémica marcha de María Teresa Campos (78) a Antena 3, Carolina tomaba el relevo de la periodista para presentar su magacín Día a día. Finalmente, su último éxito en la cadena llegaría dos años después con el formato Esta cocina es un infierno. Tras ello, su carrera ha estado llena de idas y venidas en las que su exposición mediática ha fluctuado y, pese a los intentos, no ha vuelto a cosechar los éxitos de antaño.

Carolina Ferre presentó 'Día a día' tras la marcha de María Teresa Campos. Mediaset

La presentadora rescindió su contrato de cadena para dar el salto a la recién nacida La Sexta y presentar la que sería una de sus grandes apuestas. Se trataba de Tres en raya, un formato que ya había presentado Emilio Aragón (60) en Telecinco bajo el nombre VIP Noche. Sin embargo, la acogida del espacio fue tan paupérrima que fue cancelado de forma fulminante a las dos semanas de emitirse. Tras el estrepitoso fracaso, probó suerte hasta en tres cadenas en un período de dos años: 8tv, Cuatro y TVE.

Su nueva gran oportunidad en televisión se haría esperar hasta 2011, aunque no sería presentando un programa, sino participando en un concurso que se convertiría en todo un éxito internacional: Tu cara me suena. A pesar de que fue la séptima clasificada de ocho concursantes, Carolina Ferre recuperó buena parte de la repercusión mediática de sus inicios y se convirtió, además, en miembro del jurado en la siguiente edición.

'Tu cara me suena' la devolvió a la primera línea mediática. Atresmedia

A pesar de ese resurgimiento, su carrera volvió a dar bandazos en los años posteriores, pasando de nuevo por TVE, la temática TEN y 8tv, donde volvió a 'coquetear' con Telecinco al copresentar Trencadís, un espacio que estaba producido por La Fábrica de la Tele, factoría encargada de Sálvame participada por Mediaset.

En 2018, Carolina Ferre decidía volver a sus inicios y fichaba por À Punt, la nueva cadena autonómica valenciana creada tras el abrupto cierre de Canal 9. Ahí presenta un programa vespertino que trata la actualidad de la región con diferentes colaboradores y conexiones en directo.

Carolina se ha convertido en la estrella de la cadena regional y ha presentado sus Campanadas durante tres años consecutivos. A pesar de ello, las cifras de audiencia siguen sin respaldarla y son muchas las voces críticas que cuestionan la financiación pública de una cadena cuyos contenidos no logran llegar al gran público.

Vida personal

Carolina Ferre tiene tres hijos con el realizador Yuri Alemany. Redes sociales

A pesar de que siempre ha tratado de mantener su intimidad al margen de su exposición pública, Carolina Ferre presume con orgullo en sus redes sociales de la familia numerosa que ha formado junto a su marido, el publicista y realizador Yuri Alemany. En 2007 daban la bienvenida a su primer hijo, Milo. Una alegría que se multiplicaría siete años después con la llegada de los mellizos Tomeu y Paulina.

La presentadora guarda una estrecha amistad con su ex, Andreu Buenafuente (55), con quien mantuvo una breve relación en 2004 que protagonizó portadas en la época y llevó al presentador catalán a acudir a los tribunales para defender su privacidad frente a los medios.

Entre las pocas polémicas que ha protagonizado, tuvieron una gran repercusión sus declaraciones en 2017 sobre su antigua compañera Emma García y el programa que entonces presentaba, Mujeres y Hombres y Viceversa: "Todavía no estoy tan apurada como para aceptar presentarlo. Lo pasaría genial en ese programa aunque no me gusta verlo ni que lo vean", afirmó.

Sus palabras sobre la conflictiva marcha de Miriam Sánchez (39) del programa de citas tampoco fueron especialmente amables para la presentadora: "Seguramente a Emma se le cruzó por algo esta chica y por eso se llevan fatal", dijo entonces, dejando entrever que la vasca había sido responsable del despido de la asesora del amor.

