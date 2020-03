Qué fue de Sergio Alis, el periodista que brilló junto a María Teresa Campos y acabó en la ruina

El nombre y el rostro de Sergio Alis, a comienzos de la década de 2000, fue asiduo en los programas y tertulias de corazón. Él puede decir que vivió la época de mayor esplendor del momento. Los programas en los que participó hablan por sí solos: Día a día -junto a María Teresa Campos (78 años)-, ¡Qué calor! -espacio presentado por Cristina Tárrega (52)- o El corrillo, el programa de Antena 3 que se convirtió en precursor de lo que más tarde desembocaría en tertulias de corazón. Además, Alis es un hombre formado que llegó a ejercer de corresponsal y tocó las ondas de la radio.

Sin embargo, la estrella pronto se apagó para él. Comenzó a espaciarse en los espacios de corte rosa hasta que desapareció. Pasó de rodearse de los mejores periodistas del momento, y de enrolarse en los formatos pioneros, a no trabajar en ellos. Sus últimos años han estado marcados por las desgracias. Cogió bastante peso y se sometió a una dieta milagro que le trajo terribles consecuencias. Ese no fue su único drama. "Voy a cumplir 50 tacos, y ya no puedes ir a ningún trabajo, no te quiere nadie. Mi expareja me desvalijó y dejó deudas. He llamado a todo el mundo, mi familia no puede más", confesó, roto, en 2016 durante un Sábado Deluxe.

Alis junto a Teresa Campos y el resto de colaboradores de 'Día a Día'. Gtres

Sin embargo, no era la primera vez que Alis intentaba pedir ayuda desde los platós de Telecinco. En abril de ese año, Sergio visitó el programa de Jorge Javier Vázquez (49) para confesar que era adicto a las pastillas y al sexo. Y que, además, tenía problemas económicos tras haber sido despedido de su trabajo en Castilla-La Mancha TV. "En comer me gasto 25 euros a la semana, compro la ensalada hecha del Día, queso... Ya se me ha acabado el dinero… y hay días que paso hambre", afirmó rotundo. Un duro episodio del que poco a poco logró salir, pero viajemos al pasado para llegar a su presente.

Sergio Alis, tal y como reza la web de Academia TV, ha realizado a lo largo de su trayectoria "varias licenciaturas y másters en periodismo en universidades como International Columbia University y la Universidad Europea Les Heures (Barcelona). Ha realizado un máster en periodismo por B.I.U. en la Universidad de Salamanca: Técnico en Publicidad y Gabinetes de Prensa-Comunicación. Además habla varios idiomas: inglés, francés, catalán, italiano y español". Sin duda, todo un currículo que lo hizo brillar en televisión durante una época.

Sergio junto a José Manuel Parada y Rappel en una imagen tomada en 2001. Gtres

No solamente estuvo en los programas matriz de las cadenas privadas, sino que también realizó en la pequeña pantalla funciones de corresponsalía. Ha sido corresponsal de la cadena internacional Telefutura -Univisión-. Además, ha dirigido y presentado sus propios programas: Corazón de Milenio, de Canal 7 TV, y El rincón de la moda, de Televisión Marbella. En la radio ha destacado con su sección de corazón en Anda ya, donde estuvo cuatro años. Durante su estancia en este programa recibió un Premio Ondas.

En este medio ha colaborado también, durante cuatro años, en el programa de Onda Cero País de locos. Además, ha trabajado en RNE y la Cope, dirigiendo y presentado en esta última cadena espacios informativos y de corazón y el programa magazine La noche de noche. Hace unos años, estuvo presentando para Escándalo TV, un programa de Telefutura el espacio Crónica de sociedad, donde, desde Madrid, Alis informaba acerca de los famosos. Ese sería uno de sus últimos programas.

Con el paso de los años cayó en ese pozo que él mismo confesó en televisión. Un mal momento que rebotó en su salud: ganó bastante peso y se sometió a una dieta extrema y que todo médico desaconseja. Se cosió la lengua para, así, supuestamente comer menos. "Adelgacé tras darme unos puntos de sutura en la lengua, pero luego recuperé otros 21 kilos", sostuvo. Declaró que estaba atravesando por su peor etapa y que estaba en la ruina. Pero, ¿dónde ha ido a parar todo el dinero que el periodista ha ganado? Alis siempre ha acusado a su expareja y exsocio, Javier Milán, de sus problemas económicos.

El periodista explicó durante una de sus visitas Deluxe cuál fue el origen de todo. "Cuando estaba con María Teresa en Telecinco y nos fuimos a Antena 3 dije 'qué miedo me da'. Así que abrí la agencia de modelos e invertí 45 mil euros, monté la agencia más grande que había en Madrid. Eso era el trabajo que había montado... Pero ahora he ido al padre Ángel. En verano me cortaron la luz…. yo con venir aquí una vez al mes y con mi agencia, como y vivo…", dijo completamente desolado.

Alis durante una de sus visitas a 'Sábado Deluxe' en 2018. Mediaset

En esa línea, Alis confesó que el dinero no era el problema más grave en su vida, ya que reconoció que abusaba de los medicamentos. "Cuando fui al hospital me ataron, me subieron a la planta donde están toda la gente con problemas psiquiátricos. Yo tenía un problema de adicción para dormir, pero el resto...", aseguró, destrozado por el dolor. Aunque el momento más dramático llegó cuando desveló las desgarradoras palabras de su doctora: "Me dijo o entras en el hospital o en una semana no lo cuentas". Y es que, su problema con las pastillas no parece tener fin, según explicó. "No estás curado nunca, siempre estás con un pie fuera. Ahora tomo medicación controlada, y tengo que hacer un escáner". Aprovechó ese momento para pedir trabajo en Sálvame, pero nada surtió efecto.

¿A qué se dedica en la actualidad? Alis concedió una sincera entrevista en 2018 en La revista diversa, donde aseguraba lo que sigue: "Cuando llamé a compañeros de trabajo; como al director del programa ya desaparecido Que tiempo tan feliz, conducido por mi colega de profesión María Teresa Campos, todos me respondieron no podían ayudarme. Incluso María Teresa me dijo que ella no podía ayudarme. Al final me puse a trabajar en un bingo y, como si fuera un muñeco de feria haciéndome fotos durante seis meses para ayudar a mi madre, terminé cayendo en una terrible depresión. Con los pies en la tierra, continúe mi periplo de buscar trabajo hasta llegar a Castilla La Mancha TV, donde apostaron por mí. A partir de ese momento empecé a recuperarme muy lentamente". Sin embargo, también se quedó sin ese trabajo.

[Más información: Qué fue de Valerio Pino, el polémico profesor de 'Supermodelo' que denunció abusos sexuales]