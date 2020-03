Qué fue de Ángela Portero, la periodista que demandó a Belén Esteban por intromisión al honor

Ángela Portero (54 años) es una de las periodistas del corazón más veteranas de la televisión. Durante años han sido muchos los espacios en los que ha colaborado, como Salsa Rosa, A tu lado, ¿Dónde estás, corazón?, Dolce Vita, La Noria o Día a día. Esos son solo algunos de los programas en los que ha intervenido, pero ha habido muchos más. Su rostro fue muy popular en los programas de corte rosa, fueron años gloriosos en los que fundó, incluso, su propia agencia, Korpa.

Pero fue en 2015 cuando se produjo un punto de inflexión en su carrera con su participación en Gran Hermano VIP. Para entonces, su periplo por los espacios de corazón se había espaciado, entre otras razones por el cambio en el consumo televisivo y ante una Antena 3 que se quedó 'sin corazón'. Y tras este reality, Ángela se apartó de la televisión paulatinamente. Tan solo alguna aparición puntual. En la actualidad, trabaja en el periódico La Razón. Pero antes de detenernos en su presente, viajemos a su pasado. Portero nació en 1966 en Santiago de Compostela y creció en San Sebastián.

Portero en 'Salsa Rosa' en 2006. Gtres

Ya entonces sentía el nervio del periodismo. Años más tarde se trasladó a Madrid y se formó en la Facultad de Ciencias de la Información tras pasar por el Colegio Mayor Padre Poveda. Portero fue una gran estudiante y una mujer formada, además, en el extranjero; nada más acabar la carrera, obtuvo un máster en Comunicación de Masas en la Universidad Carleton en Ottawa en Canadá. Comenzó a trabajar en 1989 como periodista en la agencia de noticias Edit Media TV y de allí dio el salto a productoras como Tesauro TV. Fue en 1991 cuando se enrola en la plantilla de uno de los programas más rompedores de la época en Canal Plus, Lo + Plus. Fueron años de mucho trabajo y formación también en Antena 3 TV, cadena que años más tarde le daría grandes satisfacciones profesionales. En 1996 fundó su propia agencia Korpa junto a la periodista Paloma García-Pelayo.

Vinieron años de mucha exposición mediática y televisiva e incluso se atrevió a zambullirse en el mundo literario. Ha publicado cuatro libros, dos de ellos, con su propia editorial, Espejo de Tinta, que fueron best seller, Tú serás mi reina y Leonor, la princesa inesperada. Antes había publicado con La Esfera de los libros, Príncipe de corazones dedicado a la vida amorosa del actual rey de España

En lo que respecta a su parcela personal, Portero está divorciada del empresario Álvaro García-Pelayo y tiene tres hijos. Siempre se ha caracterizado por ser una mujer celosa de su vida privada. En estos años de desfile por televisión, Ángela se ha granjeado el cariño de muchos compañeros, pero también bastantes recelos y enemistades. Una de las más públicas ha sido la que ha protagonizado durante años con Belén Esteban (46). Ambas se conocían anteriormente, pero fue su paso por GH VIP en 2015 lo que terminó por distanciarlas. La periodista la criticó duramente en la prensa: "Cuando salí de la casa le dije a Belén que sentía como un fracaso personal no haber podido llegar a ella. Ahora sé que la fracasada es ella."

Lejos de enfriar su discurso temperamental, Ángela Portero prosiguió con las críticas hacia la figura de Belén Esteban, con quien confesó haber mantenido una buena relación de amistad años atrás: "Hace años, Belén y yo teníamos una buena relación. Hasta el extremo de que llegó a venir a mi casa con su amiga Mariví. Ahora pienso que igual se acercó a mí porque yo trabajaba en Salsa Rosa, en Telecinco". Esa guerra llevó a Ángela a posicionarse al lado de Toño Sanchís (46) durante su batalla legal con la de Paracuellos. No en vano, Portero ha sido representada de Sanchís.

Ángela Portero en 2015. Gtres

Eso sí, su apoyo no duró mucho tiempo; cuando llegó la sentencia del juez, Ángela cambió de opinión. "Le di un voto de confianza a Toño hasta que hubiera una sentencia firme que demostrara si era o no culpable. La respuesta de la justicia en cuanto a su culpabilidad es incuestionable. Ha llegado el momento de que pague lo que debe a BE y zanjar mi relación profesional con él", escribía la periodista en la red social hace un tiempo. Dejar claro, no obstante, que este cambio no significó un acercamiento con Belén; todo lo contrario, ambas se han atacado y la animadversión es mutua. Esta quedó más que patente cuando hace unos años Ángela colaboró en el programa Sálvame. Llegó a asegurar que Esteban la había vetado en el espacio. La acusación adquirió bastante relevancia en los medios de comunicación y Portero lo pasó francamente mal a nivel personal. De hecho, estuvo en tratamiento médico en 2017 para luchar contra una depresión.

La periodista llegó a interponer una demanda por las acusaciones infundadas y lesivas hacia su persona que se vertieron en el reality. Según ha informado hace unos días Periodista Digital, "el fiscal ha solicitado una condena para la Sra. Esteban por vulneración e intromisión del derecho fundamental al honor y a la intimidad y la magistratura se pronunciará en los próximos días". Habrá que ver cómo evoluciona esta situación que pasó de ser televisiva a judicial.

