Muere el marido de Mayra Gómez Kemp, Alberto Berco, a los 91 años

Mayra Gómez Kemp (72 años) está viviendo uno de los días más complicados y duros de su vida. Su marido, Alberto Berco, acaba de fallecer en Madrid, a los 91 años de edad. Una triste noticia que ha confirmado la presentadora, que está absolutamente devastada ante el fallecimiento del amor de su vida, con el que llevaba casada 47 años.

La triste pérdida, adelantada en exclusiva por la revista Semana, la ha ampliado la propia Mayra, asegurando que su marido murió este lunes en sus brazos de un fallo al corazón que Alberto no pudo superar. El actor será incinerado este próximo martes, pero la venezolana no acudirá al tanatorio a darle su último adiós, de tan destrozada como se encuentra tras este duro e inesperado golpe.

Mayra Gómez Kemp en una imagen de archivo. Gtres

Pese a que no tuvieron descendencia, la mítica presentadora quiere como si fueran suyas a las hijas biológicas que Alberto tuvo, fruto de una relación anterior. Es en ellas -Viviana y Roxana- en quien Mayra se apoya en estos tristísimos momentos. Tal y como ha contado la inolvidable presentadora del Un, dos, tres, las hijas de su marido se encuentran en Buenos Aires en estos momentos y no podrán venir a darle su último adiós. "Él se empezó a deteriorar poquito a poco. Le fallaban las piernas y yo lo ayudaba para poder ir al baño. Imagínate yo con 50 kilos cargando a un hombre de casi 100, pero lo hacía porque lo amaba", ha asegurado Gómez Kemp en la citada publicación.

"Ahora tengo que ser fuerte por él y por sus hijas. Ellas están agradecidas de haber estado hasta el último momento con su padre. Yo solo quiero pedir un favor, los que crean que recen por mi marido. Se ha ido el amor de mi vida", ha apostillado en la revista. Un duro golpe para la comunicadora, que tenía en su marido al pilar fundamental de su vida. Así ha narrado Mayra el triste amanecer de este lunes junto a su marido: "Al despertarse me dijo '¡qué bien he dormido!, he dormido muchísimas horas'. Él llevaba varios días sin poder dormir bien y estaba muy contento de haber podido descansar. Entonces, mientras se estaba quitando el pijama, se me fue… y no se movió más. No se dio cuenta y eso es algo que me reconforta".

Juntos desde hace casi medio siglo, Mayra ha confesado en más de una ocasión lo importante que fue Alberto para que ella afrontara con fuerza y ánimos el cáncer de lengua que sufrió en el año 2009, así como el de garganta que padeció también en 2012. Enfermedades de las que, afortunadamente, se recuperaba poco después. Fruto de estos importantes problemas de salud, el actor sufrió una depresión de la que consiguió recuperarse con el apoyo de la presentadora, que este lunes vive su día más difícil.

