Este es el chalet de lujo que El Rubius compró en Madrid y que dejó para vivir en Andorra

"Hace unos meses me mude a tomar por c... de la humanidad...". Así comienza uno de los vídeos más celebrados de Rubén Doblas Gundersen, mejor conocido como El Rubius (30 años) y considerado el youtuber por excelencia en España. Además, uno de los más conocidos a nivel mundial. En la publicación, con más de 35 millones de visualizaciones, el icono de niños y no tan niños dejaba claro los motivos.

La presión de los fans había hecho de su vida en la capital un infierno, así que decidió tomar acciones, poniendo tierra de por medio. Así, pasó de su piso de soltero en la calle Luis Cabrera a un casoplón en la sierra norte de la capital.

El chalet, que se muestra en las fotografías a las que ha tenido acceso JALEOS en exclusiva, está ubicado en un pueblo cercano a Madrid, en plena sierra de Guadarrama y cuyo valor, según fuentes consultadas por este periódico, podría rondar el millón de euros. El youtuber compró la casa en abril de 2018, convirtiéndose en propietario de la totalidad del terreno y la casa que lo conforma. La solvencia económica de El Rubius queda fuera de deuda, ya que sobre la misma no pesa hipoteca.

Esta propiedad, construida en ladrillo y diseñada con una arquitectura moderna, cuenta con 996 metros cuadrados de terreno y una casa en tres alturas, distribuida de la siguiente manera: una planta sótano, prevista para garaje; planta baja con cocina, despensa, salón-comedor, chimenea, una habitación y un aseo; y una planta primera en la que se encuentran otras tres habitaciones -la principal con vestidor- y dos baños.

Cada planta tiene una superficie de 303 metros cuadrados, lo que suma una superficie total de casi 910 metros cuadrados. Además de la parcela, que está perfectamente cuidada, la casa también cuenta con una amplia piscina. Nada mal para una unidad familiar compuesta por el youtuber, su inseparable novia, la modelo Irina Isasia (27), y sus dos gatos, Raspi y Wilson.

El Rubius, durante una conferencia virtual en Barcelona, en el año 2018. Gtres

De Prosperidad a Andorra

La casa, emplazada en una de las mejores urbanizaciones de la zona, fue comprada por el youtuber parcialmente amueblada. Con unas vistas inmejorables a la sierra y rodeada de árboles y vegetación, es un lugar perfecto para estar en contacto con la naturaleza, desconectar, huir del bullicio y el estrés de la capital. Es un remanso de paz y tranquilidad, sólo roto por el ruido de algún caballo de un picadero cercano. Todo lo contrario a la vivienda que ocupaba cuando daba a conocerse en la reconocida plataforma de vídeos: una modesta casa en el barrio de Prosperidad en Madrid.

Ahora, su marcha al país vecino casi se ha convertido en una cuestión de Estado. Con su huida a Andorra, El Rubius abría un debate encarnizado entre sus defensores y sus muchos detractores. La polémica estaba servida: quedarse y ser solidario pagando impuestos en el país que le aupó a la fama o ahorrar mudándose a otra nación, harto de la presión fiscal, las rentas altas y unos impuestos sin competencia en comparación con Portugal o Andorra, por ejemplo.

El Rubius, en el aniversario de Youtube en 2015. Gtres

Impuestos millonarios

El Rubius no es un caso aislado. Sigue la larga estela que dejaron antes compañeros de profesión como TheGrefg (23), Willyrex (27), Invicthor, Vegetta777 (31), Frank Grames, Ampeter y Lolito, asentados desde hace ya tiempo en Andorra.

"Yo sé que habrá gente que me critique. La gente muchas veces habla sin saber y sé que va a pasar. Pero no me preocupa", comentó el youtuber en sus redes sociales, siendo fiel a su espíritu franco.

Las críticas, tal y como él pronosticaba, no se hicieron esperar y en los últimos días su marcha ha sido uno de los temas más comentados, sobre todo, en las redes sociales. Insolidario para algunos, héroe para otros, durante la retransmisión en Twitch en la que daba la noticia, Doblas Gundersen recordaba que llevaba 10 años de su carrera en YouTube "pagando aquí". Apenas unos días después del comentado anuncio, El Rubius aterrizó en un hotel cinco estrellas en Andorra, acompañado de su novia.

El Rubius cuenta en su canal de YouTube, ElrubiusOMG, con más de 39 millones de suscriptores. Mientras que en Twitch ya supera los ocho millones de seguidores. Sus redes sociales no se quedan atrás. Cuenta con 16 millones en Twitter, siete millones en Facebook y 14 millones en Instagram.

Con su marcha al país vecino, las cuentas benefician a El Rubius. Pasará de pagar entre el 45% y 50% en impuestos en España a un 10% en Andorra. De acuerdo a los datos de Social Blade, los ingresos de El Rubius solo en YouTube son de 4,4 millones anuales. Su facturación al año podría superar los 5,5 millones de euros y cada una de sus marcas en cada red social tendría un valor estimado de una decena de millones de euros. El total, más de 50 millones si optara por vender. En su cuenta hay que incluir también los seis millones de euros en su patrimonio que estima Celebrity Net Worth, ingresos que en su mayoría gestiona a través de su empresa Snofokk SL.

Con su cambio de domicilio fiscal a Andorra El Rubius espera ahorrarse unos nueve millones de euros anuales en impuestos. Un golpe a las arcas del Estado que no pueden competir con regímenes fiscales más benignos. En su nuevo hogar ahorrará en impuestos, pero desde luego no podrá disfrutar de la tranquilidad, las vistas y el aire puro de su casa en la sierra madrileña.

[Más información: Ibai Llanos vs. El Rubius: el youtuber patriota que paga impuestos aquí frente al 'andorrano']