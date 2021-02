La defensa de Huecco a El Rubius con un 'recadito' para Pablo Iglesias

Algún día nos encantará celebrar que el debate sobre los youtubers que se van a Andorra para pagar menos impuestos se ha agotado, pero hoy no es ese día todavía. El anuncio que hacía El Rubius hace un par de semanas parece haber abierto un vórtice infinitivo de reacciones y comentarios que el propio creador de contenido ha querido zanjar con un comunicado en el que procura explicar su marcha de un modo más pausado, pero, no por ello, menos crítico.

Asegurando que Hacienda lo ha tenido martirizado cuando él ha cumplido escrupulosamente con el pago de sus impuestos, en su texto El Rubius ha cargado también contra los medios de comunicación que, según él, no acaban de aceptar la popularidad de estas nuevas profesiones que han surgido del auge de Internet y por eso han amplificado las críticas que se han vertido hacia su persona desde ámbitos muy distintos.

Entre las más populares se encuentra la que ha firmado el exjugador de baloncesto de comentarista deportivo, Juanma López Iturriaga. El vídeo de su alegato en contra de los youtubers y a favor del pago de los impuestos se hizo viral durante aquellos días en los que el debate estaba candente e, incluso, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, retuiteó este fragmento editado por La última hora:

👏 Juanma López Iturriaga explica a la perfección la situación de los youtubers que se van a Andorra para no pagar los impuestos en España. pic.twitter.com/yJHfQPSLCT — La Última Hora Noticias! (@LaUltima_Hora) January 20, 2021

Ese retuit no ha sentado nada bien a El Rubius y así lo ha dejado claro en el comunicado: "Ese famoso exjuador de baloncesto que suelta a gritos insultos como 'cabrón' y 'a cagar' respondiendo al entrevistador que, a su vez, afirma (otra difamación más) que yo he dicho que 'España me roba'. Por no mencionar al vicepresidente del Gobierno que me señala públicamente con el dedo retuiteando los insultos del mencionado exdeportista", escribió.

En este contexto ya nadie se esperaba que saliese a escena otro actor más, pero ha sido así. El cantante madrileño Iván Sevillano Pérez, más conocido en el mundillo como Huecco, se ha abierto paso en Twitter. Quizás lo conozcan por aquel Pa' mi guerrera que sonó muchísimo a mediados de la primera década de los 2000 —y él acompañaba con sus larguísimas rastas— o por su posterior Mirando al cielo.

Huecco ha citado el comunicado de El Rubius para darle su aplauso y decirle que "destapas verdades muy incómodas para el sistema", añadiendo que "el VicepresiNetflix del Gobierno no tiene ningun autoridad para dar lecciones de nada", en clara alusión a la afición de Iglesias a ver series:

Pues @Rubiu5 lo he leído hasta el final... destapas verdades muy incómodas para el sistema 👏👏

El VicepresiNetflix del Gobierno no tiene ninguna autoridad moral para dar lecciones de nada... sirva lo tuyo para abrir el debate del arrase a impuestos que se viene en plena crisis. https://t.co/MDhlsE2S8Y — HUECCO (@Huecco) January 30, 2021

La repercusión del tuit de Huecco ha sido tan grande como inesperada para él, que quiso matizar un par de cosas...

Algunos estáis llevando el hilo a que defiendo el no pagar impuestos. Jamás. Falso. Solo he abierto el debate de q, con Autónomos y Pymes al límite, no me parece la mejor idea SUBIR impuestos sin gestos de empatizar reduciendo el Gasto en plena crisis. No de Sanidad, pensiones... — HUECCO (@Huecco) February 1, 2021

... pero todos sabemos que hay Gasto prescindible de cosas que ahora, con la que está cayendo, no tocan. Es mi opinión. De ahí a defender la evasión, jamás. Nuestro bienestar se nutre de nuestros impuestos pero un abuso de ellos en plena crisis nos hundirá aún más a todos. — HUECCO (@Huecco) February 1, 2021

...aunque el cartel de "facha" ya no se lo quita nadie:

Oye, Iván. ¿Cuánto de gasto superfluo de dinero público es pagarte 25.000 € para hacerte una gira? https://t.co/aEgG2g5nkh pic.twitter.com/cArs9km2oS — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) February 2, 2021

Una verdad incómoda para el sistema es que lleves años viviendo de los impuestos que pagamos y a la hora de poner tu parte te quejes.



A ver de dónde piensas que venía el dinero para tus conciertos en las fiestas de pueblos y ciudades. Jeta pic.twitter.com/nwr4fxUukH — F̳r̳a̳n̳ ̳S̳u̳á̳r̳e̳z̳® ♖ ♜❤️🖤 (@fsuarez_rrll) January 31, 2021

De qué iba Huecco en los 2 mil? Exacto, de Hippie. Hay que odiarlos y debemos estar juntos en esto chicxs 🔪 https://t.co/PopBTBQ1TX — MAMEN SÁEZ (@MameenLove) February 2, 2021

Todavia recuerdo cuando tocabas en espacios okupados con Sugarless. Solidario y tal pero no mucho. — undsoweiter (@xNeunzehnx) January 31, 2021

Otro jipi cahimbero que hace 5 años llevaba rastas y ahora vota a Ciudadanos, y ya van.... 42826272? https://t.co/v6GDnc4qOe — Lacamarra (@LacamaraAdrian) February 2, 2021

Hostia, qué sorpresa. Pero tú no eras "el cantante solidario"? — Rafa (όχι) 🦊 (@eltipodesiempre) January 30, 2021

Este hace tres días era más de izquierdas casi que Marx 🤷🏻‍♀️ https://t.co/WN7CHjGwx1 — boleyn (@beatruqueen) February 1, 2021

Sólo espero que ningún ayuntamiento ni estamento público te vuelva a contratar — J🔻🟣💚 (@JGP1860) February 1, 2021

Candidato al premio NI DE IZQUIERDAS NI DE DERECHAS. https://t.co/LqMRQ7SbNb — Mr. Pitiful (@LovelyMrPitiful) February 1, 2021

Muchas gracias por dejar claro de dónde viene lo de Huecco. — עַבְדָא כְּדַברָא (@Panchicista) January 31, 2021

Jajajaja otro, si ya olías a Melendi (liberal) desde que dejaste Sugarless 😂 https://t.co/hsyCI7X04m — 💢 (@miss_yo30) February 1, 2021