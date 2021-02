Las lágrimas de desesperación de una enfermera malagueña: "Se elige quién vive"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cifra en un 60% el porcentaje de la población europea que está sufriendo la conocida como fatiga pandémica, un compedio de síntomas relacionados con el estrés, la ansiedad, el cansancio y la depresión que derivan de las consecuencias que ha traído consigo la Covid-19. Dentro de poco se cumplirá un año desde que nuestros hábitos de vida sufrieron un cambio radical por culpa del virus.

Se estima que en España un 40% de la población tiene síntomas compatibles con esta fatiga pandémica debido a la incertidumbre constante, el miedo, la distancia social y el tiempo que se pasa en el interior de las viviendas. Este es el motivo, por ejemplo, de que cada vez nos cueste más quedarnos en casa a pesar de que las cifras de la pandemia en esta tercera ola han superado todos los registros.

Pero si a la ciudadanía esta nueva normalidad en convivencia con el virus se nos está haciendo insorportable, es fácil imaginarse el hartazgo que arrastra el personal sanitario. Por si no fueran suficientes su cansancio y la precariedad a la que hacen frente en muchos de los casos, más de un mes después todavía están sufriendo las consecuencias de aquel imprudente salvemos la Navidad y lo hacen de forma estoica.

"Hay que elegir quién vive"

En este contexto, este fin de semana se ha hecho viral en redes sociales el testimonio que una enfermera malagueña ofrecía en Canal Sur. Raquel Romo trabaja en Urgencias en el Hospital Regional de Málaga, el Carlos Haya, y ha querido hacer un llamamiento para que la sociedad no baje la guardia por muy harta que esté, recordando que sigue muriendo gente en soledad y que hay que elegir quién vive.

"Esto es grave cuando a ti te toca. Cuando no te toca, no existe. A mí me gustaría que las personas que dicen eso vinieran ahí dentro donde estoy yo y vieran que se mueren padres, madres, hermanos y mucha gente no ve a su familia, se muere sola", ha relatado la enfermera, visiblemente emocionada, en la televisión autonómica andaluza.

Reiterando que está "cansada" porque no le ve un fin próximo a la situación, ha reconocido que "cuando ya no hay más sitio te preguntas qué hacer con un paciente o dónde ponerlo. Y hay momentos en que hay que elegir quién vive. Y eso es muy duro, pero es así". El fragmento del testimonio de Romo lo ha compartido en Twitter el vicesecretario general del PP de Andalucía y diputado en el parlamento andaluz, Toni Martín:

Dura justo 1 minuto y tienes que oírla. Es Raquel, enfermera del hospital de Málaga.🙏🙏🙏 pic.twitter.com/IY3h61nVHF — Toni Martín (@toni_miglesias) January 29, 2021

Con cerca de un millón de reproducciones y otras tantas fuera de Twitter, las palabras de Romo pidiendo entre lágrimas que tengamos "mucho cuidado, que la familia es lo más bonito y la podemos perder en cualquier momento" han provocado decenas de miles de reacciones en la red social, muchas de ellas del propio personal sanitario:

Mi madre es enfermera en el Virgen del Rocío y están agotados los sanitarios. No pueden más. Cada día tiene que ver junto con sus compañeros la pasividad de la gente con el virus. Creo que muchos deberían darse una vuelta por las UCI para espabilar. Penoso. — María Sánchez (@mariasanchez_ts) January 29, 2021

Si pasarán lo que yo pasé entre Agosto y Septiembre otro gallo les cantaría.

Perdí a mi hermana con 43 años, mi padre con pie y medio y parte del otro en el otro barrio y mi madre también con Covid pero más leve.

Casi pierdo a mi familia al completo en 28 días, UN HORROR. — Er Carmona (@JOSECARMONADIAZ) January 30, 2021

Cómo sanitario de primera línea he sentido mías estás palabras. Estamos pasando por una etapa social, humana y psicológica devastadora. Ánimos compañeros, los negacionistas dirán lo que quieran, pero todos somos uno en esta lucha. 💪🧡 — Ahax 🐣 (@ahOWLx) January 30, 2021

Cuánto lo siento por personas como ella que lo están dando todo y todos los criminales que con su irresponsabilidad están haciendo que sea así. Lo siento mucho, todo el ánimo y la fuerza. — Siete Bytes (@sietebytes) January 30, 2021

Estamos todos con la sensibilidad a flor de piel ...esto es muy duro

Tenemos dos enemigos: la pandemia y los que no lo creen..difícil de llevar..queda menos! Fuerza — Marta Dguez-gil (@dguez_gil) January 30, 2021

Ojalá sirvan para chutarnos energías renovadas que nos sirvan para resistir ―ahora sí tiene más sentido que nunca— el tiempo que nos queda por delante.