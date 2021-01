Noemí Merino ('GH 12+1') desaparece dos días tras sufrir acoso

Noemí Merino se ha visto obligada a tomar una drástica decisión. La ganadora de Gran Hermano 12+1 ha decidido abandonar su cuenta de Instagram tras haber recibido numerosos comentarios negativos por unas publicaciones. "Desconecto de las redes sociales por un tiempo. Cuando esté fuerte, volveré. Gracias a esas personas que han querido hacerme daño, lo han conseguido", explicó hace unos días.

Pero Noemí, que vive en Lanzarote, no solo se ha alejado de las redes sociales. Según han informado este sábado en Socialité, a raíz de la filtración de algunas de sus imágenes, la exconcursante de GH "desapareció durante dos días", preocupando así a su entorno.

De acuerdo con el programa de Telecinco, Noemí comenzó a vivir un momento muy complicado después de haber colgado unas imágenes subidas de tono a una conocida aplicación para fans, que se hicieron virales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noemi Merino (@noemimerinob)

Tras su, muchas personas se habrían mofado de ella difundiendo sus fotografías y riéndose de su cuerpo. Esto afectó a Noemí y provocó que desapareciera sola, en su coche y sin dejar rastro, durante dos largos días en los que sus familiares y amigos no supieron nada de ella. La preocupación de su entorno fue tal, que sus padres pusieron una denuncia ante la policía de su localidad.

En concreto, los hechos se remontan a la noche del pasado lunes, 11 de enero, cuando Noemí cogió su coche sin rumbo, sin llaves y sin su teléfono móvil. De acuerdo con el programa, únicamente llevaba el pijama puesto. Dos días después, decidió regresar a casa con su familia y su hija, Irina. Ahora, permanece allí, aislada y sin comunicarse con sus seguidores, quienes también le han mostrado su preocupación.

"¿Te ha pasado algo Noemí? ¿Estás bien?", le preguntó uno de sus followers hace unos días en su cuenta de Instagram. Otros, a raíz de lo divulgado en Socialité, han recurrido a su última publicación para dejarle mensajes de apoyo. "Ánimo. Tú no hiciste nada malo", "ánimo guapa, vales mucho", "un abrazo fuerte. Has pasado cosas duras y las has superado" o "no dejes que esas personas te hagan daño, no merece la pena", son algunos de los comentarios que le han dejado a la ex gran hermana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noemi Merino (@noemimerinob)

La vida de Noemí

Años después de haber participado Gran Hermano, Noemí reside en Lanzarote, donde además de llevar a cabo sus labores de madre, trabaja en una empresa de nutrición y bienestar, que en ocasiones publicita a través de sus stories.

A pesar de vivir apartada de la televisión nacional, el pasado verano, en una entrevista con FórmulaTV, la exconcursante dejó claro que no descarta entrar en otro programa: "Sí iría a otro reality, la experiencia es maravillosa porque aprendes de ti y los demás".

[Más información: La nueva vida de Noemí Merino tras su paso por 'GH': "Hoy en día me llevo bien con Aless"]