La hija de cuatro meses de Noemí Merino ('GH 12+1'), ingresada de urgencia

Noemí Merino, la concursante de Gran Hermano 12+1, ha vuelto a preocupar a sus seguidores en Instagram: su hija Irina, nacida en mayo de este año, ha tenido que ingresar en el hospital ante la presencia de síntomas preocupantes. Así lo ha anunciado la canaria a través de diversos Stories en los que, con su pequeña en brazos, ha hecho un fuerte llamamiento mediático: "Llevo aquí casi cuatro días, mi niña está vomitando, tiene fiebres altas, entre 38 y 39, y está asfixiada".

Además, Noemí ha contado que su bebé cuenta con un extraño pitido, a la vez que llama al orden a los médicos o enfermeros entendidos en Pediatría: "Tiene un pitido constante en el pecho. Desde aquí hago un llamamiento para todos aquellos médicos y enfermeros, con especialidad en Pediatría, que me estén escuchando y me puedan recomendar cuál sería su mejor tratamiento".

Noemí en dos momentos de su confesión con los seguidores de Instagram.

Fue un susto gordo el que sufrió Merino y por el que tuvo que hacer, rauda, una muda y trasladarse al centro médico: "Me vine al hospital de urgencia, lo único que le han puesto ha sido Paracetamol y hoy Nolotil, que es para el dolor, no es para la fiebre. Lo único que le ponen para bajarle la fiebre son pañuelos fríos por todo el cuerpo".

No obstante, ella, como madre y sin poner en cuestión a los médicos, señala los pormenores de este remedio tan casero: "Estos paños están haciendo que mi hija tengo cambios de temperatura constantes y estas diferentes temperaturas pueden llevar a un constipado. La tengo desnuda con la puerta y la ventana abiertas, como me han indicado. Todo lo achacan a una vacuna o a las guarderías, pero no todos los niños se ponen así en la guardería". Eso sí, al final de la cascada de vídeos, Merino ha querido agradecer el exquisito trato que está recibiendo en el hospital: "Mil gracias al grupo de enfermeros por la paciencia con una madre primeriza y un poco nerviosa por ver a su hija en estas condiciones".

El gran cambio físico de Noemí

Fue el pasado mes de junio cuando Merino sorprendía a propios y extraños con un renovado e impactante cambio físico. En concreto, su nuevo aspecto se producía tras dar a luz a su hija. Noemí colgó en su perfil de Instagram una primera fotografía en la que mostraba cómo se le había quedado la figura corporal después de haber dado a luz a su hija: "Ya recuperando mi cuerpo. Y dentro de poco ya puedes conseguir estos bikinis. Ya les iré informando".

Este era el mensaje que la exconcursante hacía público para avisar a todos sus seguidores de que se encuentraba completamente recuperada y que lucía de nuevo la figura que siempre tuvo. Cabe recordar que Noemí tuvo un embarazo muy complicado con bastantes bajones por los que tuvo que ser ingresada.

