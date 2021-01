Pablo Urdangarin reaparece tras el cumpleaños de su padre con una actitud diferente

La celebración del cumpleaños 53 de Iñaki Urdangarin sigue siendo una incógnita. Mientras que algunos han pensado en una posible reunión entre el deportista y su familia, otros lo han negado. En este sentido, su hijo, Pablo Urdangarin (20 años), ha sido preguntado por la prensa para aclarar todo tipo de suposiciones. No obstante, el joven prefirió no desvelar ningún detalle.

"Tengo prisa, ¡eh!," le ha dicho al reportero en cuanto se dio cuenta de que podrían preguntarle por el cumpleaños de su padre. "No tengo nada qué decir, lo siento", ha asegurado Pablo que, en esta ocasión tuvo una actitud muy diferente con la prensa.

El pasado mes de diciembre el segundo hijo de la infanta Cristina (55), instalado en Barcelona desde hace unos meses, estalló contra un reportero cuando le preguntó por su abuelo, Juan Carlos I (83). Pese a que en un primer momento el jugador de balonmano se tapó la cara y expresó su incomodidad con un "que no, que no", asegurando que no respondería nada, acabó e insultando al periodista. "Déjame en paz, pesado", expresó. Pablo Urdangarin, además, aceleró el paso y reiteró que no quería que le hicieran más preguntas. Así, aseguró que no respondería nada sobre el Rey ni sobre su madre, la infanta Cristina (55).

Pablo Urdangarin, en Barcelona. Europa Press

Esta vez, aunque también recibió preguntas sobre Juan Carlos, Pablo Urdangarin se ha mostrado mucho más tranquilo e incluso ha agradecido a los reporteros. "No tengo nada qué decir", ha comentado en referencia al viaje de la infanta Cristina para reencontrarse con Juan Carlos I. Tras varias interrogantes sin obtener respuesta, el deportista se ha despedido con un "muchas gracias".

El último encuentro de Pablo Urdangarin con la prensa había sido el 19 de diciembre, cuando fue preguntado por su padre y los planes que tenía la familia para los días de Navidad. "Aún no sabemos, está por ver, estoy hablando con mi madre, pero aún no está seguro", decía entonces el joven deportista, quien ya comenzaba a tener una actitud más calmada con los periodistas.

Finalmente, el exduque de Palma pudo disfrutar de unos días de permiso penitenciario para pasar las navidades en Vitoria junto a su familia. Iñaki Urdangarin se dejó ver en un local de la capital vasca junto a sus cuatro hijos, Juan Valentín (21), Pablo Nicolás, Miguel (18) e Irene (15), así como su madre y sus hermanas. Entonces pasaban una mañana distendida en la que compartieron vino, aperitivos y confidencias, que estuvo marcada por la ausencia de la infanta Cristina.

Pablo Urdangarin, en diciembre de 2019, con su padre, su madre y su abuela en Vitoria. Gtres

El cumpleaños de Pablo

A diferencia del cumpleaños de Iñaki Urdangarin, en su momento sí trascendieron los detalles de la celebración que tuvo Pablo a comienzos de diciembre, cuando alcanzó un año más de vida.

El joven celebró su cumpleaños en Madrid con su madre y su hermano Juan Valentín, quien vive en la capital. A pesar de que Barcelona, la ciudad en la que reside, estaba sometida a un cierre perimetral por la crisis sanitaria, y Madrid también permanecía cerrada en el puente de la Constitución y la Inmaculada, a las 19:00 horas de la tarde del pasado 4 de diciembre, dos días antes de su cumpleaños, el sobrino de Felipe VI (52) fue visto en la estación de Sants cogiendo un tren dirección a la capital, tal y como detalló Vanitatis. El joven lo hizo en la más estricta soledad, con la mascarilla reglamentaria y bastante meditabundo.

