Los Borbón, la navidad en familia más triste: cada uno por su lado y Juan Carlos, solo en el desierto

Las navidades están a la vuelta de la esquina. Los españoles esperan con ansiedad las normativas Covid-19 de cada comunidad autónoma para poder hacer algún tipo de planes para las próximas fiestas. Las familias necesitan saber el número de personas con las que van a poder cenar en Nochebuena y Nochevieja o comer en Navidad o el día de Año Nuevo, y si van a poder viajar para ver a sus seres queridos.

Dentro del recinto de la Zarzuela no tienen ese problema. En la Familia Borbón y Grecia, el tema está más que decidido. Nadie va a sobrepasar el número de seis comensales que recomienda el Gobierno. Y no será porque es lo que mande la normativa, sino por la falta de ganas. Nadie quiere reunirse con nadie y, además, la mitad de sus miembros están fuera de Madrid, así que no hay ninguna necesidad. Estos son los planes navideños de la familia de Felipe VI, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

Los Reyes: 4 y la Covid

Felipe VI y Letizia pasarán la Nochebuena en su casa, el Pabellón del Príncipe. Como cada 24 de diciembre invitarán a la madre de la Reina, Paloma Rocasolano, para ver con ella en televisión el tradicional discurso de Navidad del Rey y para cenar después con ellos.

Los Reyes Felipe y Letizia, comiendo junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Casa de S.M. el Rey

"Lo que parece que no van a hacer este año es juntarse con su hermana Telma, su novio Robert Gavin -con el que, por cierto, la Reina se lleva de maravilla- y su hija Amanda. A pesar de que ahora viven en Madrid y la cosa sería más sencilla.

Este 2020 tendrán que pasarlo separados. Tampoco acudirán para tomar una copa después de la cena algunos amigos como suelen acercarse cada año. Y tampoco harán su habitual viaje de esquí en Nochevieja. Si por fin las estaciones de esquí pueden abrir sus puertas se está valorando la posibilidad de que el Rey, en solitario, acuda un par de días a una nacional para promocionar el esquí, pero no habrá viaje familiar", cuenta a este diario una persona muy cercana a la reina Letizia.

Esta misma fuente consultada asegura que "todos se mueren de ganas por viajar pero ¿te imaginas a todos los españoles sin poder moverse y que les hagan una foto esquiando en Suiza? No sólo por eso, no van a hacer nada que no esté permitido". "Tienen que dar ejemplo. En principio sigue en pie el roscón de reyes en casa de Jesús Ortiz, ya que entre todos suman seis con Ana Togores, pero queda tanto hasta el 6 de enero que vete a saber qué pasa", analiza una persona muy cercana a la Reina Letizia.

Juan Carlos: ¿Solo en el desierto?

El Emérito bromeaba hace unas semanas por teléfono con sus amigos sobre la posibilidad de comerse las uvas en el desierto de Abu Dabi. Pero lo cierto es que hace ya días que la cosa ha dejado de tener gracia y el padre de Felipe VI ha asumido con resignación que no va a pasar las fiestas con sus amigos.

Lo que no está claro es el lugar exacto. Si por él fuera, ya hace muchas jornadas que estaría instalado en la casa de su íntimo amigo Pepe Fanjul en Palm Beach (Florida). Sin embargo, en Zarzuela no ven con buenos ojos ese cambio de destino. No les gusta la imagen del padre del Rey disfrutando de su exilio forzado en el Caribe.

El rey Juan Carlos I en una imagen de archivo. Gtres

Hace unos días, Juan Carlos recibía la visita de su hija mayor, la Infanta Elena, en su hotel de la capital de Emiratos Árabes. No se trata del primer viaje de la duquesa de Lugo para ver a su padre; ya que estuvo allí a principios de octubre acompañada por su hijo mayor, Froilán.

"Estuvo cuatro días viéndole, de miércoles a domingo. Lo hizo vía Dubai porque no necesitas pasar la cuarentena. Aunque se hizo una PCR y todo lo necesario por si acaso. Lo ha encontrado muy bajito de moral y con la necesidad de volver. Sí que es verdad que físicamente está estupendo pero quiere moverse de allí. Su hija mayor le ha animado a que se vaya a Florida con los Fanjul porque allí está más entretenido, pero no saben si le van a dejar", asegura a EL ESPAÑOL un amigo de los muchos que le quedan en Galicia al padre de Felipe VI.

De visita también estuvo la Infanta Cristina a finales de octubre. "Ella tiene muchos amigos en Abu Dabi por el trabajo -la hija menor de don Juan Carlos y doña Sofía trabaja para la Fundación Aga Khan dirigiendo los proyectos solidarios internacionales- y esas visitas le han dado fuerzas para terminar el año. El abogado le da muy pocas esperanzas y su hijo, con el que habla por medio de una tercera persona, menos", amplia la misma fuente.

Sofía: Ella y su hermana

Los planes de doña Sofía son una incógnita hasta para ella. La situación parece que la tiene bastante desbordada. "Ahora su apoyo, más que nunca, es su hermana, Irene. Van juntas a todos lados, no se separan. Para la Reina lo de su marido ha sido un golpe muy duro. No lo de que todos sepamos lo que ocurría con Corina, hace muchos años que ella la conoce, pero sí lo del tenerse que marchar lejos sin fecha de vuelta. De verdad que se hacían mucha compañía", cuenta a EL ESPAÑOL una amiga de la emérita.

La tradición, una de las que más le gustaba a la madre del Rey cuando llegaban estas fechas, era pasar la Nochebuena con todos sus hijos y sus nietos en Zarzuela. Los Reyes daban la noche libre al servicio, que dejaban todo listo para la que era entonces la familia real disfrutara de su cena. La entonces Reina repartía regalos entre sus nietos y todos dormían en los apartamentos que tiene la residencia de los eméritos.

La reina Sofía y su hermana Irene de Grecia. Gtres

Sin embargo, hace años que la madre de Felipe VI no disfruta de este momento. Con el escándalo del caso Nóos, la mala relación entre Letizia y las Infantas, hace muchas navidades que no hay Nochebuena en los salones del palacio de El Pardo. "Están pensando marcharse a Grecia a pasar las fiestas con Constantino en Atenas. El hermano de doña Sofía está muy enfermo y no saben cuánto va a resistir, así que las dos hermanas, si la Covid-19 se lo permite puede que tomen rumbo a la capital griega. Luego pasará la Nochevieja con su hija mayor, la Infanta Elena. Es que este 2020 no tiene ni a su cuñada, doña Pilar, que murió a principios de año y en los últimos años celebraba la Navidad en su casa de Puerta de Hierro. Van a ser fechas muy duras para la Reina Sofía", añade la misma fuente.

Elena: Con sus hijos o sola

La duquesa de Lugo acaba de llegar de visitar a su padre en Emiratos Árabes. Se trata de su segundo viaje al país, ya que estuvo a principios de octubre. La hija mayor de Juan Carlos voló el pasado miércoles por la tarde, 11 de noviembre, en un vuelo regular a Dubái y regresó el domingo de la misma manera.

La elección de esta ciudad como destino, a 100 kilómetros de su padre, es porque para viajar a Abu Dabi, hay que presentar un permiso. El Gobierno no da permisos para las personas que van de turistas, pero si para ir a Dubái. Así que la Infanta Elena solo tuvo que presentar una prueba PCR negativa, como todos los viajeros, realizada al menos 96 horas antes para poder entrar en el país.

La Infanta Elena, saludando en una imagen de archivo. Gtres

La hermana mayor del Rey tampoco tiene los planes navideños cerrados. "Si su madre se marcha a Grecia, su idea es pasar la Nochebuena con sus hijos en su casa del madrileño barrio del Niño Jesús. Pero ella comentaba el otro día que los chicos no estaban muy por la labor. Froilán prefiere estar con sus amigos y Vicky con su novio. La Nochevieja la pasarán con su padre y eso ya es problema de Jaime (de Marichalar)", asegura una amiga de la Infanta.

"El día de Navidad no va a ser muy alegre para la duquesa, a ella le encantaba pasarlo en casa de su tía, la Infanta Pilar con sus primos y este año la van a echar mucho de menos. Pero Simoneta y ella están intentando convencer a los demás. No está la cosa muy animada para hacer algo juntos, pero todavía no se puede pensar en nada porque hasta que no se sepa cuánta gente se puede juntar...", avanza la misma fuente consultada.

"A ella, la última noche del año le gusta pasarla con su mejor amiga, Rita Allende Salazar, en la finca que tienen en Toledo porque los hijos salen de fiesta. Pero este 2020 tiene a todo el mundo con los planes en el aire. Así que todavía no tiene nada cerrado", concluye.

Cristina: Pendiente de la cárcel

Desde que su marido Iñaki Urdangarin entrara en la cárcel de Brieva (Ávila) en 2018, las Navidades de la ex duquesa de Palma no son precisamente alegres. Aunque en el 2019 las autoridades penitenciarias le concedieron al ex jugador un permiso de cinco días para que pudiera pasar las fiestas en familia, en este 2020 la cosa se ha complicado por culpa de la Covid-19.

Durante el confinamiento de marzo, el ex duque de Palma, condenado a 5 años y 10 meses por corrupción en el caso Nóos, estuvo encerrado como todos los españoles recuperando sus salidas para realizar el voluntariado en el Hogar Don Orione en el mes de junio. Con la llegada de la segunda ola de contagios, se volvieron a prohibir las salidas de prisión por miedo a que el virus entrara en la cárcel con algún recluso de permiso y todavía no se sabe qué va a ocurrir con las navidades.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, en Palma de Mallorca Efe

Pero es que, además, Iñaki está pendiente de si le conceden el tercer grado penitenciario. La Junta de Tratamiento de la prisión en la que se encuentra ha propuesto por unanimidad que se lo concedan o que le den un régimen abierto. Una decisión que analizará la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Esto supondría para el cuñado de Felipe VI 48 días de permiso al año y la salida de la cárcel todos los fines de semana.

"No pueden hacer planes hasta que no se sepa si le dan el tercer grado o el régimen abierto. Si consigue que se lo den podría ir en Navidad a casa, con PCR y todo y volver a repetir los planes del año pasado, es decir pasar la Nochebuena en Vitoria con la familia Urdangarín. Pero están esperando. Si Iñaki no puede salir la Infanta tiene pensado acudir de todas formas a pasar las fiestas con sus hijos y su familia política, que es la que le ha mostrado su apoyo sin fisuras".

"Luego para Nochevieja se volverá a Ginebra, Suiza. Los chicos ya son mayores y tienen sus planes. Pero es que estamos todos igual ¿cuántos se van a poder juntas? La madre de Iñaki está flojita de salud, desde que su hijo entró en prisión no levanta cabeza, así que tienen que decidir si se juntan o se queda en Barcelona donde ahora vive con la mayor, Ana", cuenta una amiga personal del ex jugador de balonmano.