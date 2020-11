El exsoldado que saca los colores a Abascal con la inmigración: te libraste de la mili con 3 prórrogas

“Santiago Abascal está a tiempo de ir a la mili y demostrar realmente lo patriota que es”. Son las palabras de Alejandro J. (Albacete, 1977), un hombre de la quinta del líder de Vox que sí que prestó el servicio militar obligatorio en 1997 y que esta semana se ha hecho viral por un tuit. En él, este antiguo militar respondía un mensaje en el que la formación de extrema derecha instaba al “bloqueo naval con la Armada e intervención del Ejército” en las Islas Canarias como solución de la crisis migratoria. Alejandro respondió al tuit diciendo: “Lo primero que me enseñaron es que en el mar se auxilia siempre a todos, no se abandona a nadie”.

El líder de Vox, Santiago Abascal, previamente había compartido también en su cuenta personal de Twitter el mensaje del partido en el que se solicita a las Fuerzas Armadas que frenen la “invasión migratoria”. Esto ha provocado multitud de respuestas como la de Alejandro P., que ha dado una lección a la formación de Abascal al desvelar lo primero que se enseña en la Armada Española. “Nuestro Brigada nos daba lecciones de humanidad y nos decía que incluso si un enemigo estando en batalla, cae al mar herido, nuestro deber es ir auxiliarlo”, explica Alejandro a EL ESPAÑOL.

Unas lecciones que nunca llegó a recibir Abascal, dado que pidió tres prórrogas para no realizar el servicio militar, que hasta el año 2001 era obligatorio en España. Y es que el líder de Vox nació en 1976, un año antes que Alejandro P., y cumplió 18 años en 1994 cuando solicitó no realizar la mili. El Ministerio de Defensa le concedió esta prórroga porque el joven Abascal estaba cursando entonces bachillerato.

Un simulacro en tierra en el que participó Alejandro P. durante su etapa en la Armada Española. CEDIDA

“A mí me tocaba hacer la mili en 1995 y como también cursaba bachillerato, me concedieron una prórroga, pero en 1997 me destinaron a Ferrol [La Coruña] para cumplir con el servicio militar en la Armada Española”, cuenta Alejandro. Durante ese mismo periodo, en 1996, Santiago Abascal, que entonces tenía 20 años, solicitó una segunda prórroga y se le volvió a conceder debido a que el líder de Vox estaba estudiando Sociología en la Universidad de Deusto, en Bilbao.

La respuesta del jefe de la Armada

De hecho, no sólo Alejandro P. ha reaccionado a la solicitud de Vox y de Santiago Abascal en los que piden a la Armada la intervención en las Islas Canarias. El jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el almirante Teodoro López Calderón, ha explicado esta semana a los medios que la obligación de “cualquier barco de guerra de España que se encuentra con una patera” es rescatar a sus ocupantes, ya que “la llegada de inmigrantes en la mar en lo que se traduce es en salvamento”.

Así, López Calderón, máximo responsable de la Fuerza naval en España, ha recordado este miércoles que “si cualquier barco de guerra de España se encuentra con una patera en una situación en donde la vida de los que están en ella está en peligro, su obligación de todo tipo —legal, moral, etc.— es rescatarlos, y eso es lo que se haría”.

Teodoro López Calderón, jefe del Estado Mayor de la Armada, esta semana. EP

Estas máximas de la Armada le quedaron grabadas a fuego a Alejandro P. durante su etapa en las Fuerzas Armadas. “Estuve nueve meses prestando servicio y a la tercera semana de instrucción, me embarcaron y aprendí, junto a mis compañeros, muchas de las funciones de salvamento marítimo durante las seis navegaciones que hicimos con la OTAN. Fuimos, entre otros destinos, a Brest (Francia) y a Gran Canaria”, recuerda este antiguo militar.

La tercera prórroga

Entretanto, Santiago Abascal se licenció en Sociología y comenzaría su carrera política siendo muy joven. Con tan sólo 23 años, el líder de Vox llegaría a su primer cargo público. Fue elegido concejal por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Llodio (Álava) continuando con la tradición política familiar, pues su padre, Santiago Abascal Escuza, había sido dirigente local en el PP alavés y su abuelo, Manuel Abascal Pardo, fue alcalde de Amurrio (Álava) durante el franquismo.

El acceso de Abascal a la Concejalía en 1999 le sirvió para que el Ministerio de Defensa le concediera la tercera y última prórroga. El líder de Vox ya no volvería a necesitar otra prórroga para evitar el Ejército, pues en 2001, bajo la Presidencia de José María Aznar, se suprimiría la obligatoriedad de hacer la mili en España. Abascal, además, hasta 2007 seguiría siendo concejal en el Consistorio de Llodio.

Una imagen de Santiago Abascal, de joven, durante una emisión del programa 'Informe Semanal'. TVE

Pese a ello, para Alejandro P., que sí que hizo el servicio militar y es contemporáneo de Abascal, no es “moral” que un hombre que no conoce el Ejército ni sus máximas pida, junto a su partido, una medida de “bloqueo naval” en Canarias para evitar lo que esta formación considera una “invasión”. “A mi juicio, esta petición mancha el nombre de la Armada y del Ejército”, opina el antiguo militar.

Es más, el jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante Teodoro López Calderón, ha puntualizado que el “bloqueo naval” que pide Vox no es posible. “Por terminología el bloqueo naval no se aplica al propio país”, sino que, realmente, se trata de una medida hostil que se le aplica a países terceros y “no a uno mismo”.

El polémico tuit

En otras palabras, lo que ha escrito Vox en su tuit (“Más de 17.000 invasores ya han asaltado Canarias desde África y decenas de miles más lo harán si no se moviliza al Ejército. ¡Bloqueo naval ya!”) no puede materializarse porque la “obligación legal”, según el almirante López Calderón, es la de rescatar a las pateras “en una situación donde la vida de los que están en ella corre peligro”. El mensaje, además, iba a acompañado con una foto del Juan Carlos I, el portaaviones insignia de la Armada Española.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨



Más de 17.000 invasores ya han asaltado Canarias desde África y decenas de miles más lo harán si no se moviliza al Ejército.



¡Bloqueo naval ya! pic.twitter.com/Gdd3bOGSjh — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 24, 2020

El partido de extrema derecha, no obstante, no sólo ha defendido esta idea a través de las redes sociales. Este mismo lunes el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha reiterado su “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal y ha insistido en la necesidad de impedir su llegada a las costas españolas a través de la intervención de la Armada.

Por todas estas razones, el antiguo militar albaceteño Alejandro P. decidió dar una contundente respuesta a la demanda de Abascal. El mensaje, que desde su publicación este 25 de noviembre ha cosechado 36.000 me gusta y 8.300 retuits al cierre de este reportaje, dice así: “Hola Santiago Abascal. En 1997, cuando tú echabas tu 2ª prórroga para no hacer el servicio militar, yo me desplacé del sur de Albacete a Ferrol para hacer la mili en la Armada Española. Lo primero que me enseñaron es que en el mar se auxilia siempre a todos, no se abandona a nadie”. Una lección que el joven Abascal no recibió a causa de la concesión de las tres prórrogas, debidamente justificadas, por parte de Defensa.

—Alejandro, ¿cómo era el día a día en la Armada y qué más aprendiste?

—Sobre todo aprendimos lecciones sobre el mar y sobre la humanidad que debe tener un militar de la Armada ante todo tipo de situación. También nos enseñaron a tener fortaleza mental y disciplina, ya que durante los 20 días que duraba, aproximadamente, una navegación, alternábamos seis horas de guardia con seis horas de tiempo libre. Así todos los días, sucesivamente. Y, aunque no fue el caso, si nos hubiésemos encontrado con una embarcación con problemas, le habríamos ayudado por obligación militar y por humanidad.