Pablo Urdangarin reaparece tras estallar contra la prensa y habla de su padre y la Navidad

La Casa Real no está pasando por su mejor momento. Cada uno de los hijos del rey Juan Carlos I (82 años) tiene una situación complicada en sus casas. Por un lado, Felipe VI (52) quiere acabar con el derribo que se está produciendo contra la Monarquía y salvarla ante los futuros años. Por otro lado, la infanta Elena (56) lucha contra su hija y la desobediencia que esta tiene en la noche madrileña. Y por último, Cristina (55) desea más que nunca reencontrarse con su marido, que está cumpliendo condena en la prisión de Brieva.

No obstante, esta reunión familiar está por verse debido a que Iñaki está guardando cuarentena por haber tenido contacto estrecho en la cárcel con un positivo en Covid-19. Hace unos días, Pablo Urdangarin rompía, de forma sorprendente y muy comentada, su silencio para hablar del momento tan delicado que está pasando Juan Carlos. Esta vez, el hijo de la infanta Cristina ha hablado para asegurar, cabizbajo, que todavía no sabe cómo pasará la Navidad, pero espera y desea que su padre regrese a casa en estas fechas tan señaladas.

Pablo Urdangarin en Barcelona. Europa Press

Sus palabras exactas han sido: "Aún no sabemos, está por ver, estoy hablando con mi madre, pero aún no está seguro". Y es que, de momento no saben qué ocurrirá con Iñaki Urdangarin. El hijo de Cristina de Borbón está viviendo en Barcelona, donde entrena con el equipo de Balonmano y sobre el posible ingreso de su abuelo en Abu Dabi, Pablo asegura no saber nada: "No estoy muy seguro, la verdad".

Una actitud muy distinta a la que mostró el miércoles cuando la prensa también le preguntó sobre los distintos escándalos que rodean a su familia. Pablo, que ha seguido los pasos de su padre en el balonmano, se tapó la cara y expresó su incomodidad con un "que no, que no", asegurando que "no voy a responder a nada, no hace falta que me sigas", . "Déjame en paz, pesado", gritó al reportero.

Pablo celebró hace unos días su cumpleaños en Madrid con su madre la infanta Cristina y su hermano Juan Valentín (22) que vive en la capital. A pesar de que la Ciudad Condal estaba sometida a un cierre perimetral por la crisis sanitaria que vive España debido a la pandemia del coronavirus y Madrid también permanecía cerrada en el puente de la Constitución y la Inmaculada, a las 19:00 horas de la tarde del pasado 4 de diciembre, dos días antes de su cumpleaños, el sobrino de Felipe VI (52) fue visto en la estación de Sants cogiendo un tren dirección a la capital, tal y como detalló Vanitatis. El joven lo hizo en la más estricta soledad, con la mascarilla reglamentaria y bastante meditabundo.

Pablo Nicolás ha seguido los pasos de su padre en el balonmano.

Pablo se mudó hace unos meses a la Ciudad Condal donde pasó sus primeros años de vida hasta que la familia se trasladó a Estados Unidos huyendo de un escándalo que ya era imparable. A esta ciudad se ha trasladado el segundo hijo de la infanta Cristina por motivos profesionales. Nacido el 6 de diciembre de 2000, su madre decidió llamarlo Pablo Nicolás en honor de su familia. Pablo era su abuelo materno, al que no conoció, el penúltimo rey de Grecia y Nicolás (51) es el nombre su primo hijo del exrey de los helenos, Constantino II (80).

Aunque su hermano, Juan Valentín es el más parecido físicamente a su padre, Pablo el que ha seguido sus pasos en el mundo del deporte. Con solo 17 años fue fichado por el TSV Hannover Bergdorf, lo que le llevó a mudarse a Alemania. Allí logró rendir a un buen nivel que le valió para ser reclutado por el club francés HBC Nantesvive, en el que ha militado hasta hace muy poco tiempo.

[Más información: Pablo Urdangarin rompe su silencio y desvela cómo se encuentra Juan Carlos I]