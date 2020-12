Chiqui desvela, desde el hospital, el motivo real de su ingreso: "Me asusté al vomitar sangre"

Almudena Martínez, Chiqui (36 años), de Gran Hermano, asustaba a todos sus seguidores el pasado jueves tras colgar un Storie desde una camilla de un hospital de Cartagena. La joven volvía a ingresar de urgencia, pero sin desvelar el motivo. "Gracias por todos los mensajes de cariño. Poco a poco. Muchísimas gracias y muchos besos", fue el mensaje que lanzó la exconcursante.

Ahora, dos días después, Chiqui se confiesa y lo hace en exclusiva para Outdoor. Según su testimonio, tuvo que ser trasladada en ambulancia tras sufrir fuertes dolores abdominales y comprobar que tenía fiebre. "Vomitaba sangre y me imaginaba lo peor", ha asegurado. Le hicieron todo tipo de pruebas. Se descubrió que tenía piedras en el riñón y que estaba sufriendo un cólico nefrítico.

Chiqui en la camilla del hospital.

Tuvo que ser operada de urgencia, explica al citado medio: "Ayer tuve que volver a urgencias, no me quieren dejar ingresada por el tema del coronavirus. Me pusieron mucha más medicación para que intente estar en mi casa hasta el día 29 de diciembre, que tengo una intervención". Y añade: "Espero que no se complique, esto es peor que un parto. El dolor es constante e insoportable". En esa línea, ha destacado la gran labor de los sanitarios en Cartagena y cómo están desbordados por la Covid: "Falta personal y mucha gente está de baja por coronavirus. Parece que la gente no es consciente de lo que está pasando. Hay sanitarios que se han puesto a llorar hablando conmigo sobre este tema. Tienen todo mi apoyo". Todo comienza cuando sus seguidores se percataron de la ausencia de Chiqui en redes sociales en los últimos días, ya que ella es una persona muy activa. Horas más tarde, confirmaba su ingreso en el Hospital General Universitario Santa Lucía, en Cartagena.

No es la primera vez que Chiqui tiene que ingresar de urgencia en el hospital. Ya en 2018 preocupó a sus seguidores. En aquel momento, el motivo de su ingreso se debió también a vómitos y un cólico. Todo ocurrió días antes, cuando la colaboradora habitual de Telecinco se sintió indispuesta y se vio en la obligación de acudir al hospital con el objetivo de paliar su indisposición. Justo seis días después de aquel ingreso, la exconcursante de Gran Hermano perdía a su abuela, a la que estaba muy unida a la luz de sus palabras en la red: "Morir es como dormir. La muerte es hermana del sueño. El sueño es una muerte corta. La muerte es un sueño largo. Ya estarás contenta en el cielo, estarás con tus hijos y esposo. DEP, abuela".

También en ese año, en 2018, perdió a su sobrino: "Esta asquerosa enfermedad, que ni quiero nombrar, en ocho meses de lucha nos ha ganado la batalla, fuiste muy fuerte. Una cosa que no podíamos imaginar, pero lo más importante de todo no es el que más ocupa sino el que más vacío deja cuando se va. Mi gran luchador, y mi gran consuelo es que algún día toda tu familia nos volveremos a reencontrar contigo. Ya tenemos la dicha de tener un angelito que vela por nuestro bien y sé que como eras tan bueno, estudioso, bondadoso y lo dabas todo. Dios te tiene a su vera protegiéndote y sonriéndote. Un beso de tu madrina hasta el cielo".