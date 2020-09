Iván Madrazo ('GH'): "Un hombre me ofreció 60.000 euros a cambio de sexo"

Iván Madrazo (47 años) no tiene pelos en la lengua. Si había alguna duda de que el fuerte temperamento de este cántabro, famoso por ganar la décima edición de Gran Hermano, era pura estrategia televisiva, nada más lejos de la realidad.

Incisivo, directo y sin tabúes, el modelo habla largo y tendido con JALEOS y se explaya sobre aspectos que van desde su paso por el reality de Telecinco hasta su opinión sobre el universo influencer, pasando por sorprendentes propuestas sexuales que recibió en el pasado a cambio de dinero.

Iván, ¿cómo está? ¿con qué está?

La verdad es que estoy genial, dentro de lo que cabe después del confinamiento y lo mal que España lo está pasando. Me da mucho sufrimiento... las muertes, la crisis que hay y la que va a venir. Me preocupa mucho. En lo laboral, yo sigo trabajando en mi programa, La noche pirata. Un programa que empezó hace ya más de cuatro años y que lo hicimos con cero euros. Empezó siendo un programa de radio y los recursos eran tan bajos y la audiencia tan alta que al final se acababa cayendo el sistema técnico. Por eso pasamos a televisión. Ahora mismo está suspendidos por todo esto, pero volveremos.

¿Cómo ha pasado estos meses de confinamiento?

Lo he pasado encerrado en mi casa. Imagínate... viendo las noticias que no eran nada agradables y asustadísimo. Creo que España nunca ha vivido algo tan fuerte.

¿Es usted crítico con la gestión del Gobierno o es empático?

No me entra en la cabeza que haya muerto tanta gente y estemos como estamos. Yo no sé si han muerto 28.000 o 50.000 personas. Esa pregunta yo no me la tendría que hacer. El ciudadano en lo que confía es en su Gobierno y si te tienes que hacer esa pregunta es acojonante... Pregúntale a cualquier español... Hay que tener empatía y pensar en los muertos y sus familias destrozadas... Desde que la OMS avisó yo ya lo dije: "No tiene que venir ni un chino desde China a España". Imagínate las personas que han perdido a sus abuelos, a sus padres... Me cago en la puta.

Iván Madrazo.

Miguel Bosé ha perdido a su madre y cree en la conspiración.

¿Tu has oído esto de Don diablo se ha escapado...? Pues hace honor a su canción porque parece un diablo y que se ha escapado. Miguel Bosé ha perdido el Norte. ¿Vas a negar que ha habido los muertos que hay? ¿Por qué se muere la gente? ¿De qué se mueren? ¿De verte a ti la cara en una foto? Está atentando contra la salud de todos. Lo que haga él mal, me implica a mí. No se puede permitir. A esta gente habría que juzgarla como por delito contra la salud pública.

¿Le entristece todo lo que ha pasado últimamente con Gran Hermano?

Gran Hermano ha sido la mejor experiencia de mi vida. Yo soy feliz ahora, pero sé que no he vuelto a sonreír como sonreí ahí dentro. Me brillaban los ojos. A mí me entristece la gente que muerde la mano que te da de comer sabiendo lo responsables que son los productores y todos los que hacen el programa. Esto se lo dices a alguien de fuera y cabe la duda, pero se lo dices a cualquier concursante y no se lo cree.

¿Se refiere a la polémica sobre el presunto abuso sexual?

Mira, yo no me lo creo. Conozco Gran Hermano y he estado allí dentro. ¡No es cierto! Ya saldrán a la luz muchas cosas y se callarán muchas bocas. Yo estoy con Gran Hermano al cien por cien. Desde luego estas cosas... es que es de no tener perdón y de no tener vergüenza. A lo mejor quieren echar la culpa hablando mal de Gran Hermano porque han hecho una mierda de concurso o luego fuera no te ha ido cómo pensabas. Gran Hermano es un escaparate al mundo de lo que tú eres. Es un experimento sociológico y psicológico y al final, aunque vayas con estrategia, acabas saliendo tú. Bueno, este caso es un poco desgraciado y tendrá que decidirlo un juez pero yo conozco a los trabajadores y sé cómo cuidan a los concursantes. Hay mucho oportunista, gente que está rebotada o podrida.

Iván Madrazo el día que ganó 'Gran Hermano 10'.

2008 fue una época dorada de la televisión... se ganaba mucho dinero. ¿Cuánto ha podido ganar usted en un buen mes de tele, bolos y eventos?

Te puedes embolsar mucha pasta. Me acuerdo de que en los debates se pagaba mucho dinero. En las entrevistas también. Pero bueno, depende de tu caché. A las chicas de Interviú les pagaban 35.000, 40.000 euros. A Chiqui y a Liz Emiliano les pagaron eso. Mínimo, 30.000 euros. De ahí no bajaba. Y no como ahora... la gente que va a los platós a decir que no quieren a sus hijos, ya sabes a la ganadora de Gran Hermano a la que me refiero, a la madre, al hermano... Patéticos. Son caspa.

¿Ha visto mucho exceso en el mundo de la fama, la noche y la tele?

Eso depende de cada uno. Yo llevo en este mundo 12 años y en mi vida sé lo que es una droga. Te juro por mi madre que no me he drogado en mi vida, ni un porro. No me he drogado, no tengo vicios, no tiro la pasta... Yo no me fundo la pasta porque yo, con 18 años, trabajaba en una empresa y me iba muy bien. De repente esa empresa, de la noche a la mañana, cerró. Lo que yo cobraba con 18 años, me lo fundía. Y aprendí que tirar la pasta significa estar luego hecho un desgraciado. Si ganas 2.000, tienes que vivir con 1.000. El resto, guardarlo.

¿Nunca ha despilfarrado en una noche de fiesta?

Si a mí se me ocurre un día ir a una discoteca y por hacer el papanatas gastarme 12 o 15.000 euros, me corto la mano según esté pagando. En las discotecas la gente va así, es un mundo irreal. Pues como Instagram: todo el mundo es guapo, rico y feliz. Instagram es una enfermedad. Yo he visto a amigos míos hacer cosas y me he quedado loco. Se ponen al lado de un cochazo, se hacen una foto y escriben: "Aquí, con el coche nuevo de vacaciones". Qué vergüenza... Hoy abres Instagram y ves a 300 tías espectaculares en yates, pero no ves al patrocinador, al abuelete que, claro, luego quiere cobrar su factura... ya sabes a lo que me refiero.

¿Alguna vez le han ofrecido dinero a cambio de sexo?

Sí, me ofrecieron 60.000 euros por tener sexo con un hombre. Me llamó un empresario de Pamplona, no era para él sino para otro hombre que estaba interesado. Digamos que él era el mediador.

¿Aceptó?

No, no acepté. Pero sí he tenido muchas ofertas y si te enseño los mensajes de mi Instagram ya flipas.

¿Es muy activo en Instagram?

Me gusta, pero lo veo "el mundo feliz" y hay mucho mendigo. Como las instagrammers que tienen 300.000 seguidores y solo siguen a dos personas. Qué pringadas, van de estrella, de que no se molestan en seguir a nadie. Van de divas y son estrellas estrelladas.

¿Qué le parece la cantidad de famosos que están abriéndose cuentas ahora en OnlyFans, la red social donde te pagan por subir fotos y vídeos desnudo?

Solo tienes que ver la economía cómo va... A mí me encanta ver mujeres guapas, pero luego ya me aburre. Con los morros pa' fuera y el culo pa' fuera, las poses ridículas. ¿No hay un perro? ¿Una familia? ¿Sitios bonitos? Estoy del culo y los morros hasta los cojones.

Iván Madrazo junto a su pequeño Maxi.

¿Se abriría un OnlyFans?

No me lo planteo porque yo me busco la vida de otra forma. Además, vale, sales en Instagram, te pones en bolas y enseñas las tetas. Pero, ¿cuál es tu futuro? Ya te hemos visito las tetas, ¿luego qué haces? ¡A dónde vas a llegar?

Bueno... En redes está más que enamorado de su perro, pero, ¿hay alguien más en su corazón? ¿Alguna mujer?

Estoy en un momento de mi vida en el que, sinceramente, no estoy enamorado de nadie. Mi perro, para mí, es lo primero. Lo amo con toda mi vida. Primero porque amo a todos los animales y lo de mi perro, imagínate... es mi binomio. Ahora lo he dejado con mi madre porque me he venido a hacer unas compras a un sitio donde no lo puedo traer. En el corazón... ahora mismo no tengo a ninguna mujer pero estoy abierto al amor.

