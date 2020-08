Pepe Flores ('GH') habla por primera vez de su condena a prisión: "A la que salga, voy y ataco"

Pepe Flores (37 años), el ganador de Gran Hermano 12 + 1, está harto. Después de años de silencio y de soportar, bajo su criterio, cómo algunos medios de comunicación publicaban la sentencia que lo condenaba a un año de prisión y a 1.000 euros de multa económica por un conflicto con una enfermera sin que se consultase su versión de los hechos, el bailaor ha decidido romper su silencio.

Y lo ha hecho con JALEOS, con quien ha mantenido una distendida conversación en la que se han abordado asuntos que van desde el famoso pleito jurídico hasta su vida en la actualidad junto a su mujer, la modelo Marina Pérez, y su hijo recién nacido, Pepe Flores Jr.

Pepe, ¿qué pasó en el Hospital Clínico de Granada aquel día de 2013 en el que fuiste denunciado y a continuación condenado por las acusaciones de una enfermera?

Nada de aquello fue real. Se publicaron muchas cosas, pero en aquel momento me dejé asesorar por mi abogado y yo estaba asustado por la trascendencia y por lo que me pudiera afectar esto a mi imagen. Yo no quería que se hablara del tema pero ahora que ha pasado el tiempo, me he dado cuenta de que ha sido un error y estoy aquí para dar la cara. Me llamaron de televisión para contarlo y no quise. De este tema, la víctima soy yo. Esa señorita, la enfermera, quería ir a televisión. Yo tengo mensajes donde ella se pone en contacto con Kiko Hernández y con periódicos digitales para sacar todo esto.

Pepe Flores en la noche que ganó 'GH 12 + 1'. Gtres

Bueno, pero un juez lo condenó a usted. Algo pasaría.

A ella se le dio la razón pero yo te estoy dando mi opinión y no estoy de acuerdo con esa sentencia. Llegó a decir que tenía secuelas psicológicas por todo esto... Todo un rollo patatero.

Al no estar de acuerdo con la sentencia, se entiende que recurriría...

Recurrí y se me redujo la condena a la mitad, es decir, seis meses de prisión y en lugar de 1.000 euros, debía pagar 500. Como tampoco estaba de acuerdo, recurrí a una instancia superior y estamos todavía esperando el resultado. Lo que pasa es que, sinceramente, el fallo del juicio es una cosa y otra cosa lo que pasó y otra lo que luego dicen. Sobre mí se publicó de todo, pero de ella no salió nada de todo lo que yo sé. Esta mujer, presuntamente, tenía denunciados a su hijo y a su marido por malos tratos, tuvo varios intentos de suicidio, tuvo peleas callejeras en el autobús y otras denuncias cruzadas... Además, en la misma puerta del hospital también tuvo peleas con otra gente: ese es el tipo de persona con la que he chocado. No es un problema que haya tenido conmigo, ha tenido problemas con todo el mundo.

La sentencia le daba la razón a ella, desde los medios no se puede cuestionar lo que dictamina un juez: es lo más objetivo que existe.

Vosotros no, pero yo puedo opinar y decir que no ha existido nada de lo que ella dice.

Dice que usted la intentó acosar sexualmente e incluso le quiso morder la mano.

Eso es mentira. En el juicio, además, nos increpó a todos para provocarnos: a mí, a mi padre, a mi tío... Mi abogado de entonces estaba de testigo. Una señora que intentó acusarme de abuso sexual. Una mujer que no sé cómo definírtela... que tiene la cara como una magdalena del pueblo de mi madre, algo flipante. A ella se le pregunta incluso quién filtra la noticia a los medios y alega que, estando en una cafetería contándoselo a una persona, los de la mesa de al lado eran periodistas de Europa Press.

¿Tiene miedo a ir a prisión? ¿Usted tiene antecedentes penales?

No, no tengo antecedentes. Lo peor que me puede pasar es que tenga que pagar 500 euros, pero el juicio público es peor que el dinero. A mí me daña la imagen. Yo trabajo en Estados Unidos, llevo cuatro años haciendo gira por allí y cuando las empresas buscan a quién van a contratar, se dan cuenta de que estoy condenado por una cosa que es totalmente falsa. Siempre tengo que ir con el lastre cargando... ¿Qué explicación le das tú a un empresario de Miami? Él creará lo que quiera porque tampoco me conoce. Me ha hecho mucho daño. Pero ahora se acabó. Ya no me callo más. A la que salga, voy y ataco.

Pepe Flores y su pareja, Marina Pérez, momentos antes de dar a luz. Redes sociales

¿Qué ha sido de Pepe Flores en este tiempo?

Durante este tiempo he tenido la suerte de estar trabajando como siempre he hecho antes de participar en GH y después. Aprovechando la popularidad que me dio el concurso, monté mi compañía, me hice independiente y hemos viajado por toda España, en Turquía, en Grecia, en Estados Unidos... Trabajando en lo que me llena, que es bailar.

Además está enamorado y con un hijo, ¿es así?

Son 7 años los que llevo con mi pareja, con Marina, que la conocí en Telecinco, por cierto. Ella era una de las Lady España. Ese año hicieron el concurso televisado en Telecinco e iba por la región de Extremadura. La conocí ahí y este año hemos sido padres, compré una casa en Barcelona, donde vivo, aunque ahora estoy entre Badajoz y Granada, también pendiente de la salud de mi madre.

¿Tiene un buen recuerdo de Gran Hermano?

Guardo un buen recuerdo de la experiencia y lo que no entiendo es cómo no me vuelven a llevar a otro reality.

Pepe Flores en una foto actual. Redes sociales

¿En cuál se ve ahora mismo?

A mí me gustaría ir al VIP pero como están las cosas revolucionadas en el programa no sé si la cosa sigue adelante... Otro reality para probarme a mí mismo sería Supervivientes. Soy muy escrupuloso y tengo muchas rarezas, entonces, verme allí teniéndome que comer cualquier cosa debe ser bonito.

¿Qué sintió al conocer la noticia de que Gran Hermano, de momento, se queda en barbecho por todo el procedimiento judicial de Carlota Prado, la chica que denunció haber sufrido abusos sexuales ante la pasividad del equipo?

Me parece algo triste y no sé cómo opinar sobre esto... He escuchado muchas versiones y no me siento lo suficientemente informado como para decantarme por la razón de uno o la razón de otro. Es triste que un programa que a mí me ha dado tantas alegrías, que ha sido tan visto por todos y que tiene tantos seguidores se vea parado o sin seguir hacia adelante por otros problemas.

