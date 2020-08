Habla Ion Fiz, creador del vestido de novia de María Patiño: "Al verlo terminado se emocionó como una niña"

María Patiño ha cumplido este sábado 49 años, pero este 15 de agosto tenía mucho más que celebrar. Hace exactamente 365 días, la presentadora de Socialité daba el 'Sí, quiero' a Ricardo Rodríguez Olivares, el hombre que ocupa su corazón desde hace 15 años. La boda tuvo lugar en Sri Lanka durante sus vacaciones y fue una sorpresa para todos, incluso para sus acérrimos compañeros de Sálvame.

Horas después de contraer matrimonio ante el mar del sudeste asiático y con los pies descalzos sobre la arena blanca, Patiño compartía una instantánea en sus redes sociales en la que desvelaba la gran noticia. En ella se veía a los cónyuges de espaldas, agarrados, y frente al improvisado altar con troncos de madera. Junto a ella, María añadía unas breves palabras: "Cruzamos océanos para encontrarnos". La publicación desvelaba, además, el nombre del diseñador de su vestido de novia: Ion Fiz, un reputado creador guipuzcoano habitual de las pasarelas más relevantes del país.

Un año después, JALEOS se ha puesto en contacto con el diseñador para saber más acerca del momento más especial en la vida de María Patiño y conocer de primera mano el proceso de creación de su traje nupcial.

"Lo tengo muy presente puesto que ha sido el encargo de costura más exprés que he tenido a lo largo de estos 18 años al frente de mi firma. El año pasado por estas fechas yo estaba sudando la gota gorda para terminar el vestido de novia de María Patiño en 7 días. Me llamó por teléfono una tarde a primeros de agosto y me dijo que se casaba y quería que le crease el vestido de novia en una semana. Le dije que sí, que era un honor, pero que teníamos que vernos en 10-12 horas para poder ponernos en marcha, ¡y así fue! Nada más colgar el teléfono me puse a esbozar, a diseñar y a buscar muestras de tejidos nobles para ceremonia: organza, muselina y tul de seda, mikado y moarè. Nos vimos y eligió junto a mí uno de los diseños y los tejidos. Le tomé medidas y me puse a confeccionar el vestido. Primero lo preparé para las pruebas y así tenerlo terminado en 7 días, ¡¡y la magia funciono!!", recuerda Fiz.

A pesar del reducido tiempo que tuvo para crear la pieza, la presentadora y él coincidieron desde el principio en el diseño: "María tenia muy claro el estilo de vestido de novia que quería: tirantes finos y escote muy pronunciado, tejido de encaje o con textura y un corte sencillo y joven con falda de tul muy vaporosa. Yo me puse a diseñar y le propuse un vestido mágico: dos vestidos en uno. Es decir, creé un vestido corto de encaje texturizado con flores en relieve con una vaporosa falda de capas de tul y organza de quita y pon (la falda se convertía también en capa) y ¡María aceptó encantada!".

Bocetos de Ion Fiz para el diseño de María Patiño.

En tiempo récord ya estaba el vestido listo para embarcarse en la aventura de su vida a casi 9.000 kilómetros de distancia. En la última prueba del traje, la escena ante el espejo fue emotiva y llena de sentimientos por parte de la colaboradora de televisión: "Se emociono como una niña, fue maravilloso; estaba muy feliz y ¡¡yo también!! Fue como un milagro después de 7 días trabajando a destajo", comenta Fiz al recordar el momento en el que vistió a María con el que era su secreto mejor guardado.

Pero, ¿qué relación une a María y Ion? ¿desde cuándo se conocen para tener tal nivel de confianza? "Con Maria Patiño tengo una bonita relación, nos conocimos en 2015 en Mediaset, en Sálvame, cuando me invitaron a participar en Sálvame Fashion Week y elegí vestir a María Patiño. Ahí María me dijo que le encantaba mi estilo y si algún día decidía casarse le encantaría que le diseñase el vestido de novia. Cuatro años después, ¡¡dicho y hecho!!", confiesa el creativo.

Diseñador de las estrellas

Artistas, socilités, modelos, cantantes... son centenares de rostros famosos los que han lucido diseños del creador vasco para citas de alfombra roja o editoriales de revistas de moda especializadas. "Estoy muy agradecido a mis clientes famosos que se han convertido en amigos, he vestido a todos con mucha ilusión", cuenta Fiz.

El diseñador recuerda de especial forma la llamada de una de las mujeres más relevantes del papel couché: "Recuerdo cuando Isabel Preysler (69) me llamó para crearle un traje muy especial a medida y me invitó a su casa, fue un placer. Fueron cuatro pruebas. La señora Preysler es una mujer muy educada y atenta". Pero no es la única. "Otra anécdota que guardo con cariño es cuando la cantante Bebe me pidió que le diese clases de costura y patronaje, acepté sin pensármelo y compartimos semanas en mi Atelier donde inicié a Bebe en el complejo mundo de la confección", desvela a este diario.

De los uniformes de McDonald's a la Nancy

"He creado los uniformes de Iberdrola, Mcdonald's, Super Amara y Repsol y he diseñado creaciones para Concha Velasco, Imanol Arias, Vinila Von Bismark o Ainhoa Arteta entre otros además de diseñar dos muñecas Nancy exclusivas y con conjuntos propios", explica Ion Fiz.

Es conocido por su faceta multidisciplinar, y de hecho lo que más le gusta es estar continuamente innovando: "Con lo que más disfruto es creando cada colección de moda para personas y presentando el concepto global en la pasarela del que posteriormente surgen proyectos distintos como la silla de paseo infantil que he diseñado para Baby Essentials". En este sentido, asegura que lo que le queda por hacer y quiere convertir en su próxima meta está en el estilo del interior de las casas: "Me encantaría diseñar una línea de Moda de Hogar, vestir la casa de personas creativas a través de texturas, colores y estampados tridimensionales".

A pesar de su reconocimiento nacional y mundial, la pandemia también a afectado a sus sueños, y a su sector: "Está siendo el año mas extraño de nuestras vidas afectando a todos los sectores a nivel mundial y sobre todo a la salud y la economía; en nuestra firma hemos tenido que adaptarnos a esta alarmante situación creando una colección de mascarillas para adultos e infantil. De hecho, en septiembre lanzaremos una nueva línea de mascarillas junto a Mascarillas Bejar que se presentará en la próxima edición de Mercedes Benz Fashion Week Madrid".

