Pablo Urdangarin rompe su silencio y desvela cómo se encuentra Juan Carlos I

Pablo Urdangarin (20 años), segundo hijo de Iñaki Urdangarin (52) y la infanta Cristina (55), ha vuelto a encontrarse con las preguntas de la prensa sobre la situación de su abuelo el rey Juan Carlos I (82). Al ser interrogado sobre el rumor que asegura que el Emérito está ingresado por coronavirus en Abud Dabi, el joven ha respondido con un escueto: "No sé". Sobre la presencia o no de su abuelo en la Navidad ha añadido: "Aún no sabemos, está por ver".

Una actitud muy distinta a la que mostró el miércoles cuando la prensa también le preguntó sobre los distintos escándalos que rodean a su familia. Pablo, que ha seguido los pasos de su padre en el balonmano, se tapó la cara y expresó su incomodidad con un "que no, que no", asegurando que "no voy a responder a nada, no hace falta que me sigas", . "Déjame en paz, pesado", gritó al reportero.

Pablo Nicolás ha seguido los pasos de su padre en el balonmano.

Pablo celebró hace unos días su cumpleaños en Madrid con su madre la infanta Cristina y su hermano Juan Valentín (22) que vive en la capital. A pesar de que la Ciudad Condal estaba sometida a un cierre perimetral por la crisis sanitaria que vive España debido a la pandemia del coronavirus y Madrid también permanecía cerrada en el puente de la Constitución y la Inmaculada, a las 19:00 horas de la tarde del pasado 4 de diciembre, dos días antes de su cumpleaños, el sobrino de Felipe VI (52) fue visto en la estación de Sants cogiendo un tren dirección a la capital, tal y como detalló Vanitatis. El joven lo hizo en la más estricta soledad, con la mascarilla reglamentaria y bastante meditabundo.

Pablo se mudó hace unos meses a la Ciudad Condal donde pasó sus primeros años de vida hasta que la familia se trasladó a Estados Unidos huyendo de un escándalo que ya era imparable.

A esta ciudad se ha trasladado el segundo hijo de la infanta Cristina por motivos profesionales. Nacido el 6 de diciembre de 2000, su madre decidió llamarlo Pablo Nicolás en honor de su familia. Pablo era su abuelo materno, al que no conoció, el penúltimo rey de Grecia y Nicolás (51) es el nombre su primo hijo del exrey de los helenos, Constantino II (80).

Pablo Urdangarin, el pasado invierno con su padre, su madre y su abuela en Vitoria. Gtres

Aunque su hermano, Juan Valentín es el más parecido físicamente a su padre, Pablo el que ha seguido sus pasos en el mundo del deporte. Con solo 17 años fue fichado por el TSV Hannover Bergdorf, lo que le llevó a mudarse a Alemania. Allí logró rendir a un buen nivel que le valió para ser reclutado por el club francés HBC Nantesvive, en el que ha militado hasta hace muy poco tiempo.

A principios de esta temporada el joven volvió a la Ciudad Condal para vivir en su antiguo barrio de Pedralbes en un piso de 350 m2 tal y como informaba Vanitatis. Medios de comunicación catalanes publicaron que el joven estaría entrenándose para fichar por una categoría inferior del Barcelona, el equipo que tantas glorias deportivas deparó a su padre.

Más allá de lo deportivo el joven estudia en el European University de la calle Ganduxer, en el barrio de Galvany. El precio es de este centro es de 6.500 euros al trimestre.