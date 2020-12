Las lágrimas y el dolor de Elena Tablada en la misa funeral en memoria de su abuela

Este pasado miércoles la familia Tablada se ha reunido de nuevo, al completo, en una capilla religiosa de Madrid para dar el último adiós en forma de misa a Elena Moura, la abuela de Elena Tablada (39 años), que fallecía el pasado 17 de noviembre a los 92 años después de no haber podido superar el coronavirus. Ahora, un mes después, los Tablada se han dado cita de nuevo para la misa funeral, celebrada en la parroquia de Nuestra Señora de La Moraleja. Elena, rota de dolor y sin poder ocultar las lágrimas tras la mascarilla que lucía, ha estado arropada en todo momento por su marido, Javier Ungría (37), y su hija Ella Bisbal. Sus dos pilares en estos complicados días.

Desolados y llenos de tristeza, la misa resultó muy emotiva, tal y como se puede colegir de las imágenes. "Era la mamá de todos, por eso todo el mundo la quería", aseguró la madre de Elena Tablada a la salida de la ceremonia. "Era maravillosa, buena madre, buena esposa, buena hija, era de todo', apostilló, embargada por la emoción. Elena y su marido Javier, nada más llegar a la parroquia, depositaron en el altar un atril con la foto de la abuela de la diseñadora, y un vistoso ramo de flores blancas. A la misa no faltaron ni la madre de Elena ni la tía de esta, Vivian.

Elena Tablada depositando el ramo de flores en el altar de la capilla. Gtres

"El día más temido llegó. Mi abuelo ya no podía aguantar más sin estar con el amor de su vida y se la llevó. La siento feliz, tranquila, en paz, orgullosa...Voy a extrañar su cubanía, su elegancia, su fortaleza, su saber disfrutar, su saber estar, su espontaneidad y sobre todo su piel y su voz tan dulce. La siento en cada poro de mi piel. Soy la persona más afortunada del mundo, tuve la mejor madre-abuela, tengo la mejor referente... Todo lo que tengo te lo debo a ti", posteó Elena en sus redes sociales tras el fallecimiento. Días después del deceso, las mujeres de la familia también se dieron cita en el crematorio.

Captura de uno de los 'Stories' de Elena durante el último adiós.

Ese día, a pesar de estar repleto de sentimientos y emociones, también tuvo su parte más polémica que ensombreció la belleza que pretendían darle Elena Tablada y su familia a este último adiós a su abuela. La ex de Bisbal, siempre activa en las redes sociales, no quiso dejar de compartir esta cita tan importante para ella en su perfil de Instagram. Sacó varios vídeos y fotografías que enseguida colgó en sus Stories para que sus seguidores vivieran ese momento junto a ella. Pero este gesto no fue del agrado de los usuarios. Las críticas no se hicieron esperar y sus seguidores fueron muy rotundos con una actitud como esa, ya que, según expusieron, la cita en el crematorio era algo íntimo y familiar, además de doloroso, que no es correcto para mostrarlo en las redes públicamente. No obstante, ante esto, Elena quiso reivindicar que para los Tablada la muerte no es el final y pretendían celebrar el ascenso 'a los cielos' de su abuela.

La emotiva carta a su abuela

Tras conocerse la noticia de la muerte de Elena Moure, y pocas horas antes de darle el último adiós, Elena Tablada quiso compartir un extenso texto dedicado a ella, quien siempre fue su inspiración. "No sé ni qué escribir ni cómo hacerlo... Ni jamás imaginé estar recibiendo este tipo de mensajes, gracias de corazón. Mami, quería poner una foto contigo pero tú siempre sales infinitamente más bella! Porque eres la más divina, especial y estelar", comienza diciendo.

En una de las partes más especiales de su carta, Elena recuerda a su abuelo y le pide a su abuela que no dejen de bailar allá donde estén: "Todo lo que tengo te lo debo a ti. Gracias por tu gran legado. Papis, bailen mucho allá arriba, bailen su canción: Si Nos Dejan, hagan de las nubes terciopelo, juntitos los dos, cerquita De Dios, en un rincón cerca del cielo, lo que siempre soñaron". Y la empresaria concluye con una frase que refleja a la perfección el dolor que siente en estos instantes: "Ahora, a ver cómo hago yo para recomponer este corazón mío...".

