Elena Tablada da el último adiós a su abuela, con polémica incluida, tras fallecer por Covid

En este trágico año se han tenido que despedir muchos rostros conocidos de nuestro país a causa de la Covid-19 y la matriarca de la familia Tablada, Elena Moure, ha sido la última de ellas. Tras un íntimo velatorio en su domicilio de la capital madrileña, las mujeres de la familia se dieron cita en el crematorio de la que ha sido el pilar fundamental de la familia.

Entre lágrimas y muchas muestras de cariño, Elena Tablada (39 años) despedía a su abuela muy bien acompañada por su hija Ella (10), fruto de su relación con el cantante David Bisbal (41), que no quiso perders la oportundiad de darle el último adiós a su bisabuela a pesar de su corta edad y es que la pequeña tenía una relación muy especial con ella.

Fundidas en un tierno abrazo frente al féretro de su abuela, Elena y su hermana Naelé no pudieron reprimir la enorme tristeza al despedir a 'la Mami' como la llamaban todos cariñosamente. Como no podía ser de otra forma, Elena no se olvidó ni un segundo de su hija Ella con la que compartió muestras de cariño y complicidad durante todo el encuentro demostrando la buena relación que comparten madre e hija.

Por su parte, Javier Ungría, en un discreto segundo plano, acompañó a su mujer y al resto de la familia en el dolor por la pérdida de Elena con la que también tenía una relación muy especial.

Con una rosa roja en la mano, todas las mujeres de la familia abandonaron el crematorio visiblemente tristes tras darle el último adiós a la que para ellas ha sido todo un referente de vida y de fortaleza.

Polémica

A pesar de ser un día repleto de sentimientos y emociones, también ha tenido su parte más polémica que ha ensombrecido la belleza que pretendían darle Elena Tablada y su familia a este último adiós de su abuela.

La ex de Bisbal, siempre activa en las redes sociales, no quiso dejar de compartir esta cita tan importante para ella en su perfil de Instagram. Sacó varios vídeos y fotografías que enseguida colgó en sus Stories para que sus seguidores vivieran ese momento junto a ella. Pero este gesto no fue del agrado de los usuarios.

Las críticas no se hicieron esperar y sus seguidores fueron muy rotundos con una actitud como esa, ya que, según exponen, la cita en el crematorio era algo íntimo y familiar, además de doloroso, que no es correcto para mostrarlo en las redes públicamente. No obstante, ante esto, Elena ha querido reivindicar que para los Tablada la muerte no es el final y pretendían celebrar el ascenso 'a los cielos' de su abuela.

La carta a su abuela

Tras conocerse la noticia de la muerte de Elena Moure, y pocas horas antes de darle el último adiós, Elena Tablada quiso compartir un extenso texto dedicado a ella, quien siempre fue su inspiración.

"No sé ni qué escribir ni cómo hacerlo... Ni jamás imaginé estar recibiendo este tipo de mensajes, gracias de corazón. Mami, quería poner una foto contigo pero tú siempre sales infinitamente más Bella! Porque eres la más Divina, especial y estelar", comienza diciendo.

Tablada se despide con emotividad y desgranando todo el amor que recibió de ella: "El día más temido llegó. Mi abuelo ya no podía aguantar más sin estar con el amor de su vida y se la llevó. La siento feliz, tranquila, en paz, orgullosa... disfrutó de la vida como nadie, vivió la historia de amor más romántica que conozco, pudo disfrutar de la boda de todos sus nietos, pudo regresar a su tierra, disfrutó de 4 biznietos y nos llenó de felicidad, optimismo y enseñanzas cada minuto de nuestras vidas. Voy a extrañar su cubanía, su elegancia, su fortaleza, su saber disfrutar, su saber estar, su espontaneidad y sobretodo su piel y su voz tan dulce. La siento en cada poro de mi piel. Soy la persona más afortunada del mundo, tuve la mejor madre-abuela y tengo la mejor referente".

En una de las partes más especiales de su carta, Elena recuerda a su abuelo y le pide a su abuela que no dejen de bailar allá donde estén: "Todo lo que tengo te lo debo a ti. Gracias por tu gran legado. Papis, bailen mucho allá arriba, bailen su canción: Si Nos Dejan, hagan de las nubes terciopelo, juntitos los dos, cerquita De Dios, en un rincón cerca del cielo, lo que siempre soñaron".

Y la empresaria concluye con una frase que refleja a la perfección el dolor que siente en estos instantes: "Ahora, a ver cómo hago yo para recomponer este corazón mío...".

