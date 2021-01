Vicky Martín Berrocal desvela sus planes de matrimonio con el empresario Joao Viegas

Han pasado seis meses desde que Vicky Martín Berrocal (47 años) abandonó España para comenzar una nueva vida en Lisboa al lado de su pareja, Joao Viegas Soares. Desde entonces, ha vivido momentos idílicos que le han permitido afianzar mucho más una relación que podría llevar a un siguiente nivel en los próximos meses.

"Me encantaría casarme. Y si me caso, no será firmar un papel y ya, será vestida de novia, de blanco... ¡La vida hay que celebrarla!", ha confesado la diseñadora en una conversación con Vanitatis. Sobre su idea del compromiso, Vicky ha comentado que ella sigue siendo muy conservadora. "Sería la bomba. Pero, vamos a ver, eso te lo tienen que pedir. Hay mujeres que lo piden ellas, yo conozco varios casos, y me parece una cosa fantástica, pero yo soy muy tradicional para todo esto. Yo voy a esperar a que me lo pida, pero vamos en muy buen camino", ha expresado antes de asegurar que ese momento podría darse muy pronto. "Ese escaloncito al altar no tendría que estar muy lejos", ha afirmado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal)

Según ha comentado al mencionado portal, le gustaría casarse en España, a donde suele viajar con mucha frecuencia por trabajo. En Sevilla graba El show de Bertín, que se transmite en Canal Sur, y en Madrid lleva a cabo el resto de sus compromisos profesionales.

Esta confesión ha llegado dos meses después de que confirmara públicamente que Joao es el hombre de sus sueños. El pasado noviembre, Vicky Martín Berrocal no dudó en colgar una romántica imagen al lado del empresario portugués, para celebrar los dos años de su relación.

"Coincidencias de la vida, un día como hoy hace dos años, este hombre que ven aquí me dio la mano por primera vez y ahí mismo le reconocí. Siiii, él es el hombre con el que soñé toda una vida... Ese, el del corazón por delante, el más humano, el más leal, legal y señor... El más sensible, el más canalla, el más valiente... El mejor", escribió Vicky Martín Berrocal el pasado mes de noviembre en su perfil de Instagram. "Que lujo el mío encontrarte. Gracias por enseñarme cómo se quiere cuando se quiere de verdad. Y como tú bien dices, la única manera de amar", añadió la empresaria. Para finalizar, dio a entender Joao Viegas es para ella "un regalo del cielo".

Vicky Martín Berrocal y Joao Viegas, en una imagen compartida en su perfil de Instagram. Redes sociales

Aunque su romance comenzó en noviembre de 2018, no fue hasta febrero de 2019 cuando Vicky Martín Berrocal dio a conocer su relación con el empresario portugués. "El puente de los Suspiros, Venecia. Pues sí señoras y señores, desde aquí despido un año lleno de sorpresas, de ilusión y de vida. Un año de cambios, de reafirmación y de estabilidad. Un año donde quizás estuve menos presente pero más segura, menos accesible pero más humana y un año donde el amor fue un compañero inesperado. Tú, J.V.S, eres mi mayor regalo... Mis suspiros tienen tu nombre. Aquí me tienes, 46, te estoy esperando, pero déjame como estoy...", escribió entonces la diseñadora cuando alcanzaba un año más de vida.

Casi dos años después, Vicky Martín Berrocal mantiene la misma ilusión que en ese momento. Tanto que está dispuesta a dar un paso más y contraer matrimonio con el portugués.

[Más información: Vicky Martín Berrocal, sobre las duras declaraciones de su hermana: "Yo no miento, que opine lo que quiera"]