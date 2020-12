Guerra total entre Francisco y su hija extramatrimonial: la versión del cantante y una demanda

"Francisco: su hija extramatrimonial se plantea demandarlo". Ese era el titular de una revista del corazón que este lunes veía la luz. En dicho semanario, vía exclusiva, rompía su silencio Naomi González Apolinar, quien en 2008 fue reconocida como hija legítima del cantante Francisco (61 años). En la entrevista, la joven, que hace un año cumplió la mayoría de edad, se asomaba al couché para reclamar la atención del que considera su padre. Tras años de "dudas, mentiras y nulas respuestas de su madre", como apunta la publicación, Naomi se planta y pone en orden su vida.

Afincada en Menorca, alejada de su madre Denia, solo tiene un deseo: recuperar el tiempo perdido con su padre, Francisco. Eso sí, no dibuja un retrato demasiado halagüeño de él; lo acusa de "insultarla": "Le escribí y me respondió insultándome, me llamó analfabeta, me dijo que no sabía escribir y que no lo molestase nunca más". Está decidida a llevar a su padre a los tribunales porque, según ella, no le abona los pagos de la pensión. Ahora bien, ¿cómo se ha tomado el cantante esta exclusiva y ese amago de demanda?

Denia Apolinar junto a su hija Naomi en 2002. Gtres

JALEOS ha podido conocer, por parte de su entorno más cercano, que el cantante "está tranquilo" y sigue con su vida normal. Eso sí, no se esconde su disgusto. "Él es un hombre que se viste por los pies y ya bastante tuvo que pasar", desliza quien bien lo conoce. A este periódico se desmienten los impagos de la pensión, si bien puede ocurrir que existan determinados retrasos. Pero la intención, ahora y antes, es pagar. Francisco nunca se planteó otra cosa que dar la cara desde ese 2008 en que un juez dictó que era el padre de la joven. En esa línea, se desliza que él nunca va a hablar públicamente de esto. Que nadie espere una respuesta mediática por su parte. Apolinar, en su interviú en Pronto, señala a la esposa del cantante como una persona que "actúa por detrás y a traición".

Siempre según la versión de esta joven, es Paca quien ha intercedido en la relación paternofilial. "Me bloqueó en redes sociales para que mi padre no sepa de mí", sostiene Naomi. Apolinar desea un "acuerdo amistoso" con su padre antes de ir a los tribunales, pero tiene claro que esta vez no se va a quedar callada.

Francisco y su mujer Paca en junio de 2018 tras su aventura en 'Supervivientes'. Gtres

Desde luego, parece que no es la mejor vía para un acercamiento de posturas y afectos. Por último, se deja cristalino que en esta historia Paca no tiene nada que ver y nunca ha mediado, "ni para bien ni para mal". En 2019, Denia Apolinar, la bailarina dominicana madre de Naomi, aseguraba en la revista Corazón que el cantante no estaba cumpliendo con las medidas económicas que un juez decretó, por lo que decidió ponerle una demanda.

"Ya estoy cansada de que este señor no cumpla con el dinero que me debe. Es más, aún me debe la mensualidad de mayo; la actualización anual del IPC de los 500 euros, que nunca se ha regularizado y el 50 por ciento de los gastos extras, que nunca me ha abonado. Si no cumple con esto, muy a mi pesar, le demandaré. Mi paciencia tiene un límite", sostuvo.

En aquel momento, la bailarina, además, aseveró que ella siempre ha tratado de mantener una buena relación con el artista, "aunque a veces es complicado porque es muy difícil mantener una conversación con él. Casi siempre me toca hablar con Paca". Toda esta historia comenzó en 2001, cuando Denia demandó al cantante por primera vez para que reconociera a su hija. Según ella, la pequeña era producto de varios encuentros íntimos entre ellos. En el año 2008 y después de que el cantante no se presentase a las pruebas de paternidad, un juez le declaró oficialmente padre de Naomi. Francisco siempre ha negado ser el padre biológico y, además, ha afirmado no conocerla de nada. "Esa niña no es mi hija. Según la ley sí, y yo lo respeto, pero la ley a veces se puede equivocar", declaraba hace algún tiempo el cantante.

