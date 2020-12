4 de 4

Mila Ximenez y Lydia Lozano no se soportan. Con este titular tan rotundo se presenta en los kioscos la revista '¡QMD!'. En las últimas semanas se han lanzado grandes reproches mutuos, pero en 'Sábado Deluxe' hicieron las paces. La cantante Soraya quería casarse en 2021 pero asegura que no está la situación para celebrar como a ella le gustaría y han cancelado el enlace. Mientras, Raquel Meroño se corona como el personaje revelación del otoño (con permiso de Josie) y Marta López no vive su mejor fin de año después de su ruptura con Efrén.