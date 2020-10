Natalia Rodríguez duda que Bustamante filtrase el embarazo de Echevarría

Natalia Rodríguez (28 años), más conocida como la 'pitufina', apodo cariñoso que heredó de su paso por la primera edición del talent show (Operación Triunfo) se sincera y habla sobre su trayectoria personal, su estado de salud tras haber pasado el coronavirus, sobre la situación que está viviendo actualmente Mainat, sobre la cancelación de la boda de Chenoa (45) y, por supuesto, de la supuesta filtración de David Bustamante (38) a los medios sobre el embarazo de su ex-mujer, Paula Echevarría (43) con Miguel Torres (34).

Desde que la influencer anunciará a través de un post en sus redes sociales su embarazo, los rumores no han cesado. La actriz desveló la noticia, un tanto obligada, tras las incesantes habladurías que circulaban sobre su supuesto estado. Algo que la propia asturiana se ha preguntado en infinidad de ocasiones, cómo se filtró su embarazo a la prensa si muy pocas personas lo sabían. En el momento de señalar a alguien como culpable, muchos han detenido su dedo enfrente del cántabro, quién claramente lo podría saber por Paula o por su hija, Daniela.

David Bustamante, en 'Un año de tu vida'.

Cuando preguntan a Natalia Rodríguez, compañera y amiga de Bustamente, sobre la supuesta culpabilidad del antiguo triunfito, lo tiene claro: "Qué va. No creo yo que David filtre ninguna noticia, para qué. Yo supongo que no", sentenciaba. De este modo, recalcaba que David no ganaba nada revelando a la prensa una noticia que, dentro de un tiempo, se iba a conocer. Natalia no solo coincidió y le conoce por el talent show sino que, a día de hoy, mantiene muy buena relación con él y con otros compañeros de la edición como, por ejemplo, Chenoa.

La cantante, Laura Corradini, ha tenido que posponer su boda con el empresario Miguel Sánchez Encinas (43) por el coronavirus. Aunque, en un inicio, había anunciado que se estaba planteando alternativas para celebrarla ese año, parece ser que finalmente la han pospuesto para el próximo año. Natalia, invitada a la boda de su amiga, sentenciaba que la boda seguía en pie y que tenía muchas ganas de ir al enlace matrimonial de Chenoa, cuando toda está situación se normalice.

La artista y su prometido aún no han tomado una decisión definitiva.

Por otro lado, la cantante revelaba que se encuentra mucho mejor tras anunciar, hace unos meses que tenía coronavirus, "físicamente, no sufrí nada. Si que perdí el gusto y el olfato", comenzaba, "después de tres meses no huelo nada, no lo he recuperado". Asimismo, también hablaba que continúa trabajando todo lo que puede "no puedo permitirme estar un año parada", haciendo alusión que su sector profesional está siendo muy perjudicado con esta alarma sanitaria.

También, hablaba un poco sobre Mainat. Eso sí, lo hacía de manera cauta alegando que apenas le conoce: "Me encantaría decirte muchas cosas pero lo que puedo decir es que me alegro que esté bien, le deseo lo mejor del mundo".

[Más información: David Bustamante, sobre su separación de Paula Echevarría: "Las cosas no se tuercen, se acaban"]