Mireya Bravo (OT 2017): "No me molesta que me llamen 'triunfita', se lo debo todo al programa"

Mireya Bravo (23 años) puede presumir de haber formado parte de la historia de la televisión. La malagueña fue uno de los 16 concursantes elegidos para entrar en la Academia de Operación Triunfo en su meteórico regreso a TVE en el año 2017.

Aquella edición revivió el fenómeno OT entre la audiencia española y catapultó a sus protagonistas a lo más alto de la popularidad. Mireya, que fue expulsada en el ecuador del concurso, asegura que cuando recuerda aquel momento sigue "reviviendo el shock" que sintió al salir del programa.

Tres años después, la artista sigue labrándose su hueco en la complicada industria musical española, ajena al cobijo de OT pero eternamente agradecida por la oportunidad que este formato le brindó. Ahora, cuando acaba de lanzar Pídeme, su último sencillo, atiende a JALEOS para hacer balance de estos tres años de éxito.

Mireya fue la sexta expulsada de la edición de 'OT 2017'. Gtres

Acaba de estrenar nuevo single. ¿Cómo lo han recibido sus fans?

Estoy muy contenta con el recibimiento de Pídeme. Hemos sido número uno en iTunes y en Amazon Music, en Argentina... También hemos entrado en Finlandia.

Cuando ve esa buena acogida, ¿no siente un poco de vértigo?

Es algo que no te esperas. Todos tenemos sueños y queremos llegar a lo más alto, pero que te digan eso, y que muchas veces te lo digan tus propios fans, no tiene precio. Es una alegría y una satisfacción ver que tu trabajo de tanto tiempo se ve recompensado.

¿Sabía que tenía tantos seguidores fuera de España?

Hay muchísimas personas fuera, más de las que me esperaba El otro día en un directo de Instagram me decían desde dónde me veían y es una pasada.

¿Cómo surge la colaboración con Raoul?

Le enseñé la canción cuando la tenía a medias, le gustó y nos reunimos con todo el equipo para hacerla juntos. Ha sido muy fácil y muy fluido trabajar tanto con Raoul como con el resto de compañeros, es difícil encontrar un equipo que se complemente y se entienda tan bien. Me apoyan y siempre están conmigo.

Mireya colabora con Raoul Vázquez en su nuevo sencillo. RRSS

¿Le gustaría colaborar con algún otro compañero de OT 2017?

Yo colaboraría con todos porque son maravillosos, sería genial.

¿Siguen teniendo relación? ¿Existe aún el famoso grupo de Whatsapp?

Seguimos teniendo ese famoso grupo, sí (ríe). Tenemos comunicación, nos hablamos y es muy bonito. En su día dijimos de no perder el contacto y lo hemos hecho, cada uno tiene su vida pero hablamos cuando podemos.

¿Qué se lleva de su paso por OT?

De la Academia me lo llevo todo, aprendí muchísimo y ni siquiera esperaba entrar. Estoy supercontenta de todas las personas que confiaron en mí. Me llevo el aprendizaje, los momentos, mis compañeros, los profesores, el equipo que no se ve...

Ha dicho en varias ocasiones que no le importa que la llamen 'triunfita'.

No me puede molestar que me llamen 'triunfita' porque gracias a OT estoy donde estoy. Se lo debo todo a ellos y a mis fans. Tengo que estar superagradecida, ¿cómo me va a molestar que me llamen 'triunfita'?

¿Fue difícil adaptarse a la dinámica del concurso?

No. En el programa me lo pusieron todo superfácil, me trataron como una reina. Estaba cómoda con todo. Noemí Galera y Manu Guix eran nuestros 'papás'. Después vino la discográfica y nos desvinculamos de OT, pero para el programa solo tengo palabras bonitas.

Tras grabar su primer disco, afirmó que no tuvo todo el poder de decisión que le habría gustado. ¿Ha sido este nuevo trabajo una liberación?

Yo estoy muy contenta porque la discográfica confió en mí y tuve la oportunidad de hacer un disco, que no todo el mundo puede. El disco me gusta mucho pero es cierto que no tuve tanta voz y voto en la composición y en la producción como me habría gustado. Pero no pasa nada, lo importante es que salió bien, le gustó a la gente, llegó al número 2 de la lista de ventas y eso es lo importante.

De aquella época con la discográfica, ¿cambiaría algo?

No cambiaría nada. De todo se aprende. Todos tenemos subidas y bajadas y en este camino nos podemos guiar por lo que queremos o lo que no en función de lo que hemos vivido.

Antes de OT, estuvo en Veo, veo, Menuda Noche, Se llama copla... ¿Cuál recuerda con más cariño?

Los he disfrutado muchísimo todos y los repetiría, pero Operación Triunfo es una experiencia totalmente diferente. La convivencia, el encierro... Ese programa marca a cualquiera que ha pasado por ahí.

La artista asegura que no le molesta que la llamen 'triunfita'. Gtres

Con vistas al futuro, ¿qué se plantea?

Lo que quiero es seguir trabajando en la música y vivir de ello. Seguir sacando mis temas y que gusten tanto como ahora. Pido poquito, pero ese poquito lleva mucho trabajo y constancia. Hay que dejarse llevar por los sueños, que se cumplen trabajando.

¿Participaría en Eurovisión?

Es una pregunta complicada. Yo lo veo siempre, nunca me lo pierdo y me gusta mucho, pero por ahora se lo dejaría a los artistas que tienen muchas ganas de ir. Tiene que ir alguien que realmente esté deseando ir y hay que darles la oportunidad. Yo no digo que no, pero por ahora no me lo plantearía.

