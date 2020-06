Ana Obregón, rota de dolor, ultima los preparativos de la misa por su hijo, Álex

Coincidiendo con la celebración del funeral en memoria de Álex Lequio, que se celebra este martes 30 de junio a las 20 horas de la tarde, se ha podido ver a su madre, Ana Obregón (65 años), rota de dolor, acudiendo a la Iglesia de Nuestra Señora de La Moraleja para supervisar los preparativos del que será uno de los días más duros de su vida.

La actriz ha encontrado gran consuelo en la fe y acude a misa con regularidad. Además, cuenta con el apoyo incondicional de sus familiares y amigos más cercanos. Junto a ella, desde la muerte de Álex, han estado sus hermanas Celia y Amalia García Obregón, que se han convertido en sus grandes pilares para su recuperación.

Ana se ha refugiado en la fe y en sus creencias para intentar sobrellevar de la mejor forma posible un golpe tan duro como es la pérdida de un hijo. Mes y medio después del fallecimiento del joven empresario, y abrazando a esta extraña 'nueva normalidad' después del estado de alarma por la crisis del coronavirus, la intérprete cumplirá su deseo de celebrar un gran funeral en memoria de su único hijo. Sin duda, será un dificilísimo momento para Ana, que estará rodeada de sus familiares y seres queridos, para dar el último adiós que ella consideraba que su vástago merecía.

Carolina Monje, Amalia García Obregón, Ana García Obregón, Celia García Obregon y Celia Vega-Penichet en el último adiós a Álex Lequio el pasado 16 de mayo. Gtres

Intentando ocultar la tristeza de su rostro, Ana eligió para la ocasión gafas de sol oscuras y la mascarilla quirúrgica reglamentaria. Apostando por el negro, la actriz llevó un vestido de luto con chaqueta de punto en color beige que combinó con zapatos en los mismos colores. La expareja de Alessandro Lequio (60) aprovechó su visita a la iglesia para concretar algunos detalles de la misa en recuerdo de su hijo.

Este martes por la tarde, Ana cerrará un doloroso capítulo y recordará a su pequeño con una emotiva homilía. El joven falleció el pasado 13 de mayo en Barcelona, en pleno estado de alarma y a su entierro no pudieron acudir todas las personas que lo querían. Por eso la propia Ana se ha encargado de que su hijo pueda tener esta despedida que se celebra 48 días después de la muerte de Álex y justo una semana después del día en que el joven habría cumplido 28 años.

Los 28 años de Álex

El pasado martes 23 de junio, Álex Lequio habría cumplido 28 años. Un momento muy duro para Ana que la presentadora intentó paliar publicar una preciosa carta a través de sus redes sociales.

"Hoy hace 28 años de mi foto favorita a los pocos días de tu nacimiento. Llegaste la noche más mágica del año y me regalaste un significado para esta vida que hasta entonces no había encontrado. Tengo el honor de ser tu madre, de haberte visto crecer, jugar, estudiar, reír, superarte, madurar, trabajar, brillar, amar, dar, sufrir, llorar y luchar hasta el final como un gladiador. Tu película favorita", comenzaba la misiva.

Y continuaba: "Me ha llenado de orgullo verte soplar durante 27 años las velas de tu tarta de cumpleaños. Hoy el cielo se iluminará con 28 velas inmensas como tú y al soplarlas, estoy segura de que escucharás el infinito aplauso de muchas personas que te quieren y otras que te admiran porque tus huellas han conseguido que todos seamos mejores personas. Muchas felicidades, hijo mío. No sabes cómo duele no poder estar a tu lado y la eternidad de tu ausencia". Para concluir, Obregón terminaba con lo siguiente: "Te quiero desde siempre y para siempre".

