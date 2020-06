Tragar arena, la ridícula y fallida estrategia de Pablo Motos para librarse de la mili

Las vacaciones están a la vuelta de la esquina para El Hormiguero. Este hecho, sin embargo, no ha hecho que el equipo de Pablo Motos (54 años) baje la guardia, más bien al contrario: el programa del lunes tuvo dos invitados, los actores Malena Alterio (46) y Gonzalo de Castro (57), protagonistas de ‘La maldición del guapo’, que se estrenará en las salas de nuestro país el próximo 10 de julio.

La nueva normalidad y las restricciones han cambiado el recibimiento a los invitados. “Malena, he visto que venías a por un abrazo”, comentó Pablo Motos, a lo que la actriz respondió que “es verdad, es que no me acostumbro”.

Ya sentados sobre la mesa, Gonzalo de Castro reconoció que “es un privilegio poder decir que estrenamos película. Hemos hecho un polito de limón, una comedia veraniega”. Pero claro, para saber si la película es un éxito o no, falta por saber la respuesta del público, algo que, para Malena Alterio “habrá un poco de cague al principio, pero luego la gente irá poco a poco”.

Sobre la trama de la película, De Castro explicó que: “Trata de un tipo que yo interpreto, que es un truhán, que se ha dedicado toda la vida a estafar y a engañar a la gente. Pero también hay otra trama, que es recuperar a un hijo perdido, y lo hace de la única manera que sabe: estafando a la gente”.

Sobre su papel, Alterio explicó que ejerce como experta en artes marciales, algo que, según Pablo Motos le hubiera venido bien en su infancia para contrarrestar la tortura de su hermano Ernesto (49): “Me tumbaba en el suelo y me amenazaba con la saliva. Soltaba la babilla, pero le quedaba el hilillo”.

Volviendo a Gonzalo de Castro, el madrileño contó que este film baila un tango: “Tengo dos pies izquierdos, bailo muy mal. Durante dos sábados fui a clases, al menos aprendí a hacer dos pasos. Es la magia del cine. Ha colado”, se excusó.

Tras estos secretos del rodaje, los dos invitados recordaron cómo pasaron el confinamiento. De Castro lo compartió en pleno campo con un hermano suyo, mientras que la cuarentena fue mucho más entretenida para Malena Alterio: “Yo acabé el confinamiento vestida de brócoli en un balcón. Se fue cocinando un vínculo muy especial con los vecinos. Tratamos de sacar la parte más divertida de ese momento. Enfrente de mí vive Manolo Caro (35) y decidimos irnos disfrazando. Y un día surgió lo del brócoli. Fui recopilando muchas cosas de casa. Hicimos la Semana Santa, San Isidro…Ha sido muy especial”.

Mucho humor

Pero antes de la entrada en el plató de los invitados hubo tiempo para el cachondeo y la diversión, sobre todo por la presencia de los colaboradores El Monaguillo (46), Luis Piedrahita (43), Marron (40) y Carlos Latre (41), que regresaba al programa con nuevos personajes preparados. Uno de ellos, el doctor Fernando Simón (56).

Aparte de los chascarrillos insustanciales, Pablo Motos se metió por enésima vez en un charco político. Esta vez, en relación al caso de Pablo Iglesias (41) y la tarjeta del móvil de una de sus asesoras. “Es una de las pocas veces que he visto a un juez decir: ‘¿pero qué me estás contando’”, enfatizó.

Sin embargo, lo mejor estaba por llegar. El presentador de El Hormiguero recordó su estrategia para intentar esquivar el servicio militar: “Uno que estaba a mi lado se marchó haciéndose pasar por loco. Yo, como tengo asma, decidí exagerarlo. Tragué arena antes de entrar al médico y él vio que no iba a poder hacer maniobras ni nada. Me mandaron al tribunal médico y si lo pasaba me iba a mi casa. Cuando estaba a punto de entrar y de tragarme un puñado de arena, me sorprendió uno de los miembros del tribunal”.