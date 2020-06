Lola Índigo, contraria al distanciamiento: “Si los aviones pueden ir ‘petados’, los teatros también”

Después del paréntesis forzoso por el estado de alarma y la pandemia del coronavirus, Lola Índigo (28 años) regresa este verano al ámbito que más le gusta: los escenarios. Eso sí, antes pasó por otro espacio donde en anteriores ocasiones también se ha divertido muchísimo, El Hormiguero.

Lo primero que llamó la atención a su entrada al plató fue el atuendo que lucía: “Es un vestido o traje extraordinario”, elogió Pablo Motos. La invitada tenía una razón para ello: “Represento a las ferias de Andalucía, que este año no se están celebrando”.

Ya en la entrevista, la artista contó que “el confinamiento lo pasé en un pueblo de Granada. Allí estuve dos meses aislada. Acabé harta del rollo Míster Wonderful, tengo mi punto de mala folla granaína. Y sí, estuve hablando con cabras”. En ese momento, se vivió un momento surrealista, ya que Pablo Motos aseguró que imitaba tan bien a las cabras que si le gustaba tenía que incluirlo en un videoclip. El resultado no pareció gustar mucho a Lola Índigo.

Una vez pasado ese momento de vergüenza ajena, la invitada repasó todo lo que se compró por Amazon durante el confinamiento, además de reconocer que se había enganchado al canal de televisión de Disney y que había tenido sueños raros. “Soñaba con dragones, con que tenía persecuciones por encima de los tejados…Me da mucha ansiedad, pero siempre sobrevivía”.

Dejando a un lado esas anécdotas, llegó el momento de hablar de uno de sus últimos hits, Cuatro besos: “Lo hemos hecho entre muchos amigos. Esta canción la llevábamos haciendo mucho tiempo, se sumaron Lalo y Raw, este último también baila muy bien y tenía ganas de hacer algo con él”, contó.

Sobre el futuro contó que “van saliendo cositas, pero está difícil, sobre todo lo siento por mi equipo, eso es algo que me ha tocado mucho en la cuarentena. Lucho mucho por mi gremio, sobre todo por el de los bailarines. Si los aviones y los trenes pueden ir petados, los teatros también podrían estar igual para los conciertos”.

Después la entrevista se volvió un poco más canalla con las preguntas de Trancas y Barrancas. Así, Lola Índigo le aconsejó a alguien que fuera a entrar en ‘Operación Triunfo que “saliera el primero” y tampoco se cortó a la hora de reconocer que, cuando sale por las noches, no tiene reparos en “tomarme un chupito de Jagger y a bailar”.

Defensa a ultranza

Como cada miércoles, la tertulia inicial la integraron Juan del Val (49), Nuria Roca (48) y Marron (40). Roca trató de demostrar que esta vez su propósito de ponerse en forma es totalmente sólido: “No quería pesarme durante el confinamiento por miedo, pero lo he hecho y he ganado más de tres kilos. Si le sumamos el kilo y pico que tenía de antes llego a los cinco kilos de más. Lo he puesto en redes para obligarme a ponerme en serio”.

Para continuar con la sección, Del Val siguió ganándose enemistades al afirmar que la mítica canción El concierto de Aranjuez “es un mierda, a la altura de Imagine de John Lennon”. Sus valoraciones continuaron asegurando que “nunca he visto Los Simpsons”, un hecho en el que coincidieron tanto Pablo Motos como Nuria Roca.

El siguiente punto era si las parejas de los contertulios corregían constantemente o no. Como era de esperar, la tensión entre Juan del Val y Nuria Roca se hizo palpable. “Cuando ella sale a correr y hace siete kilómetros, a la siguiente dice que fueron 12. Una vez, en una mudanza, le dijo a uno de los señores que tenían que anclar un espejo porque pesaba mucho, 100 toneladas”.

Para rematar, cómo no, críticas al mundo político. “Para mí el Congreso no es el reflejo de la calle, sino de Twitter”, comparó Juan del Val. Para Nuria Roca “da la sensación de que no se escuchan los unos a los otros”. La conversación acabó derivando en otros derroteros hasta que Pablo Motos llegó a valorar el reciente anuncio de Pablo Alborán (31): “Lo que están haciendo en los medios es lamentable. Pertenece a su vida privada. Pablo sólo está recibiendo odio y resentimiento. Es un artista extraordinario y una persona excelente. Si lo que da es envidia porque tiene éxito y dinero, os doy una recomendación: haced algo por vosotros mismos a ver si se os pasa”.