Las emotivas palabras de Alessandro Lequio en el día del cumpleaños de su hijo

Alessandro Lequio (60 años) ha acudido a sus redes sociales a primera hora de este martes, 23 de junio, para dedicar un emotivo mensaje a su hijo, Álex Lequio, quien hoy cumpliría 28 años. El italiano ha publicado una bonita fotografía en la que aparecen su hijo y Ana Obregón (65), ambos sonrientes, abrazados y con una copa de vino en la mano, en una de tantas reuniones familiares que les gustaba celebrar.

Lequio Sr. acompaña la imagen de un mensaje escueto, pero suficiente para entender el dolor de un padre que ha perdido a su hijo. "Miss you so much" (Te echo mucho de menos), escribe el colaborador televisivo.

El colaborador televisivo, poco asiduo a las redes sociales, ya recurrió a esta vía, en este caso en su perfil de Twitter, el pasado 14 de mayo, un día después del fallecimiento de su hijo Álex, para expresar su dolor por la marcha del joven: "Ok, Álex, lo capto... te sacaré del bosque, pero mientras tanto recuerda que eres y siempre serás mi luz y mi centro. Hasta el último aliento. Es el mayor honor ser tu padre. Dios te bendiga, Álex", escribía entonces.

Ver esta publicación en Instagram Miss you so much! 💜💛 Una publicación compartida de Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr) el 23 Jun, 2020 a las 12:33 PDT

Quien de momento no se ha pronunciado en redes es la madre de Álex Lequio, Ana Obregón, quien en esta fecha tan especial no suele faltar a su cita virtual para felicitar a su hijo mediante una emotiva publicación. La actriz está recluida en su vivienda de Madrid, sumida en el dolor desde que hace 40 días perdiera a su único hijo tras dos años batallando contra el cáncer.

En los últimos tiempos, Alessandro y Ana habían enfocado sus vidas a acompañar a su hijo en común en su dura batalla contra el cáncer, una lucha de la que a menudo dejaban constancia en sus redes, demostrando ser una familia unida pese a que la relación entre los padres llevaba años rota.

