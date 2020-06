Ana Obregón, a su hijo Álex Lequio: "No sabes cómo duele la eternidad de tu ausencia"

Sin lugar a dudas este será el 23 de junio más amargo de Ana Obregón (65 años). Este martes Álex Lequio cumpliría 28 años, una fecha que adquiere una connotación muy especial tras su temprana muerte. La presentadora, que siempre ha estado al lado del joven, ha querido compartir en su perfil de Instagram unas bonitas palabras a su hijo, ese "hombre de su vida" que tantas alegrías le ha dado.

"Hoy hace 28 años de mi foto favorita a los pocos días de tu nacimiento. Llegaste la noche más mágica del año y me regalaste un significado para esta vida que hasta entonces no había encontrado. Tengo el honor de ser tu madre, de haberte visto crecer, jugar, estudiar, reír, superarte, madurar, trabajar, brillar, amar, dar, sufrir, llorar y luchar hasta el final como un gladiador. Tu película favorita", escribía Ana Obregón en su última publicación de Instagram, en la que se pueden ver algunas de las imágenes más tiernas de madre e hijo. Cincuenta días han pasado desde que Álex Lequio dijo adiós, un 13 de mayo que quedará marcado a fuego en el corazón de la popular estrella de televisión.

Obregón nunca ha tenido reparos en mostrar el gran orgullo que siente hacia su único hijo, 'pasión de madre' que el joven sabía compensar con creces a su "mami biónica", apelativo con el que Álex se refería a la actriz. "Me ha llenado de orgullo verte soplar durante 27 años las velas de tu tarta de cumpleaños. Hoy el cielo se iluminará con 28 velas inmensas como tu y al soplarlas estoy segura que escucharás el infinito aplauso de muchas personas que te quieren y otras que te admiran porque tus huellas han conseguido que todos seamos mejores personas", añade Ana.

Ana Obregón ha querido rescatar algunas de las imágenes más tiernas junto a Álex Lequio.

La polifacética actriz está atravesando el momento más difícil de su vida, un proceso que ha sido el trágico resultado de dos años de lucha contra el cáncer. Una enfermedad en la que Ana Obregón y Álessandro Lequio no se han separado del que será por siempre "su pequeño". Pese al dolor, la estrella de la pequeña pantalla ha plasmado sus emociones en las redes sociales, un sentido homenaje que refleja que Álex Lequio sigue estando muy presente en la vida de su madre: "Muchas felicidades hijo mío. No sabes cómo duele no poder estar a tu lado y la eternidad de tu ausencia. Te quiero desde siempre y para siempre #Alessforever #28", termina diciendo Ana.

