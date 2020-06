Vivi Figueredo ('Supervivientes 2014'), extorsionada por varios vídeos sexuales

Viviana Figueredo (33 años), modelo y exconcursante de Supervivientes 2014, ha denunciado públicamente estar siendo extorsionada tras la difusión de varios vídeos de contenido sexual en los que aparece junto a su exmarido.

Así lo ha denunciado la paraguaya a través del blog de Kiko Hernández (43) en la web de Telecinco. "No solo tengo que aguantar la difusión de mis vídeos sino también el chantaje de la gente para borrarlos, que me pide esto a cambio", ha expresado, mostrando las capturas de varios usuarios que le piden fotos desnuda a cambio de borrar los vídeos de la web.

La maniquí, que ahora trabaja en un canal de televisión de su país natal, asegura que lleva años viviendo un infierno y pide que se detenga la difusión de esos vídeos privados, que comenzaron a circular por Whatsapp en Paraguay hasta llegar a España: "Por favor, lo único que pido es que se tenga empatía".

Vivi Figueredo compartió aventura en Supervivientes con personajes de la talla de Anabel Pantoja (33), Diego Matamoros (33), Amador Mohedano (66). Con este último protagonizó un flirteo en la isla que le valió para recorrerse varios platós hablando mal de él.

Poco después, la paraguaya concedía una entrevista a Kiko Hernández y aprovechaba para dirigirse públicamente al hermano de Rocío Jurado en términos bastante explícitos: "Amador, me gustaría verte, me gustaría hablar contigo, y me gustaría pasar contigo una noche…No me rechaces, por favor, porque estoy muy cachonda por ti".

Lo cierto es que su paso por el reality estuvo marcado por la polémica. La modelo se enfrentó a varios de sus compañeros dentro de la isla y, una vez fuera, trató de mantener su notoriedad mediante el conflicto. Además, reconoció abiertamente haber ejercido la prostitución, llegando a recibir hasta 50.000 dólares en una noche.

Vivi Figueredo participó en 'Supervivientes 2014'. Mediaset

Hace tres años, Figueredo aseguró intercambiarse mensajes a diario con Kiko Rivera (36), que por aquel entonces esperaba su segundo hijo junto a Irene Rosales (29). Sería solo uno de los muchos flirteos virtuales que Viviana desvelaría, implicando a numerosos personajes famosos como José María Gil Silgado (58) o el expresidente de Paraguay Fernando Lugo (69).

Tras su breve periplo mediático en España, la modelo regresó a su país natal, donde trabaja en el canal Lobo TV. Además, en 2018 comenzó una relación con Giancarlo Álvarez, un abogado ecuatoriano al que conoció a través de las redes sociales y con quien precisamente protagoniza los vídeos sexuales que ahora circulan. Viviana y él llegaron a casarse, aunque el pasado verano rompían definitivamente su matrimonio firmando el divorcio.

