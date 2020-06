El paso de Carla Barber por 'Supervivientes 2016': de su récord a su amistad con Mila

El nombre de Carla Barber (30) ha vuelto a la primera línea mediática después de que se haya conocido su relación con Diego Matamoros (34). Esta modelo y doctora especializada en medicina estética fue Miss España 2015, un título que le otorgó el pasaporte a la fama televisiva gracias a su participación, al año siguiente, en Supervivientes.

Pese a que la concursante partía como una de las más desconocidas del elenco de aquella edición -que contó con grandes fichajes como Mila Ximénez (68), Yola Berrocal (49) o El Dioni (70)-, la exmiss logró destacar gracias a la entrega que mostró desde el principio, así como a la buena relación que estableció con sus compañeros y el carácter competitivo que dejó ver en todas las pruebas.

Llegada a Honduras

La concursante estaba deseando saltar del helicóptero. Mediaset

En su última reflexión antes de partir hacia la isla, la concursante confesaba su objetivo: "Quiero que me vean como Carla, una chica joven, médica, que ha aprovechado todas las oportunidades que le ha dado la vida para vivirlas al máximo".

Antes de hacer el esperado salto desde el helicóptero, la modelo comentaba a Jorge Javier Vázquez (49) los planes de futuro que esperaba poder realizar gracias al concurso: "Me gustaría terminar la especialidad, abrir mi clínica propia y ayudar a la gente que lo necesita", confesaba. Además, desde el primer momento mostró su predisposición a exprimir al máximo la aventura: "Me encanta el deporte, tengo unas ganas de saltar que no me las aguanto", afirmaba justo antes de lanzarse al agua sin mostrar la más mínima duda.

Carla Barber fue la primera en conseguir fuego a los tres días de llegar a la isla. Mediaset

En los primeros días de contacto con la isla, Carla logró hacerse con un puesto en la historia del reality, siendo la concursante que más rápido ha conseguido hacer fuego: solo tres días necesitó para obtener con sus propias manos esta preciada fuente de calor, indispensable para sobrevivir en las duras condiciones de los Cayos Cochinos. "Pensaba que no lo íbamos a conseguir y de repente he empezado a oler a quemado y a ver humo", celebraba emocionada.

Gran rival

Carla fue líder en tres ocasiones y logró el récord histórico de apnea. Mediaset

Lo cierto es que ese logro sólo fue el inicio de una trayectoria brillante en la isla. Carla Barber fue la segunda concursante que más veces se hizo con el collar de líder, hasta en tres ocasiones fue la ganadora de este privilegio, superada únicamente por el imbatible Jorge Díaz (26), ganador de la edición que fue líder nueve veces.

Además del hito del fuego, la exmiss también demostró defenderse mejor que nadie en el agua y sumó otro récord que ha estado vigente hasta la presente edición: tres minutos y veinte segundos aguantó sin respirar, una marca que nadie había podido batir hasta que Albert Barranco (25) sumó, este año, diez segundos más.

Su convicencia

Carla y Mila se llevaron una gran amistad de la isla. Mediaset

La médica sacó a relucir su fuerte carácter en más de una ocasión. Suso Álvarez (25) y Dulce Delapiedra (53) fueron los compañeros de aventura qué más veces tuvieron que vérselas con la modelo, que no dudó en defender con uñas y dientes sus puntos de vista. "Hay gente que no tiene suficiente riego", llegó a decir en la Palapa sobre el colaborador de Viva la vida.

Sin embargo, la convivencia en la isla también gestó una gran amistad entre Carla Barber y Mila Ximénez. Una relación que sigue viva actualmente, tanto que la colaboradora de Sálvame ha mostrado su alegría por la nueva relación de Carla y Diego Matamoros en el perfil de Instagram de la modelo: "Nunca te he visto tan guapa como ayer. ¡Se te nota tanto!", comentaba.

Carla se emocionaba al hablar de Mila Ximénez en plató. Mediaset

La cordialidad con sus compañeros le evitó a la médica ser nominada hasta la gala 10. Lamentablemente, no pudo superar el duelo frente a Yola Berrocal y fue eliminada por la audiencia la semana siguiente.

Ya en el plató de Madrid, Carla se deshacía en halagos para Mila: "La echo mucho menos. Más que una amiga, es mi familia. Puede haber gente que piense que no somos tan amigas, pero sin gente como Víctor [Sandoval] y como Mila esta experiencia no hubiera sido la misma", decía entre lágrimas.

Polémica

En 2017, Carla criticó a Telecinco y a la productora de 'Supervivientes'. Mediaset

A pesar de la buena experiencia que supuso para ella Supervivientes, al año siguiente la exconcursante no tuvo reparos a la hora de hablar mal del programa y de la cadena. En una entrevista a la revista Semana, Carla Barber expresaba lo siguiente: "Fue una experiencia maravillosa que repetiría cada año del resto de mi vida. Lo único que no me gustó fue cómo se enfoca el programa para dar audiencia, pero afortunadamente como yo estaba allí, eso no lo viví".

Además, desvelaba que no había vuelto a aparecer en televisión por decisión propia: "Me han llamado para ir al debate y a las galas, pero no quiero ir porque no me gusta cómo se enfoca el programa. La tele me gusta cuando es algo sano y bonito y no es para nada lo que vi en Telecinco", sentenciaba.

